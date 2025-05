Showdown im Tabellenkeller – Voxtrup verabschiedet sich

---------------------------------

Hagener SV (12./41 Punkte) – SV Quitt Ankum (9./43 Punkte)

Die Gastgeber wollen sich für die 1:4-Hinspielniederlage in Ankum revanchieren. Hagen hat sich zuletzt mit einem Remis in Melle den Klassenerhalt gesichert. Ankum reist mit zwei Siegen aus den vergangenen drei Spielen an, bleibt jedoch in der Endabrechnung hinter den eigenen Erwartungen zurück. Es ist ein typisches Duell aus dem Tabellenmittelfeld ohne sportliche Relevanz.