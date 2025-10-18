 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Johannes Hetzer, David Baranek

Showdown im Tabellenkeller – Lohfelden jagt den Spitzenreiter

14. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2

Im Fokus des 14. Spieltags der Gruppenliga Kassel 2 steht das Spitzenspiel zwischen TuSpo Rengershausen und FSC Lohfelden, doch auch das Derby zwischen SG Hombressen/Udenhausen und SV Espenau verspricht Brisanz. Zudem hoffen TSG Wilhelmshöhe und VfL Wanfried im direkten Duell auf den Befreiungsschlag.

Derby der Enttäuschten

Heute, 15:00 Uhr
SG Hombressen/Udenhausen
SG Hombressen/UdenhausenHomb./Udenh.
SV Espenau
SV EspenauEspenau
15:00

Zwei Teams im Krisenmodus treffen im Altkreisderby aufeinander. Während Hombressen/Udenhausen als Tabellenzwölfter zuletzt wieder bessere Ergebnisse lieferte, wartet Schlusslicht Espenau weiter auf den ersten Saisonsieg. Beide Seiten hoffen, die Wende einzuleiten – doch die Drucksituation ist enorm.

Abstiegskampf pur

Morgen, 14:30 Uhr
TSG Wilhelmshöhe
TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe
VfL Wanfried
VfL WanfriedVfL Wanfried
14:30live

Vorletzter gegen Fünfzehnter – mehr Kellerduell geht kaum. Wilhelmshöhe kassierte mit 46 Gegentoren die meisten Treffer der Liga, während Wanfried auswärts noch sieglos ist. Für beide gilt: Eine weitere Niederlage könnte zum Wendepunkt in die falsche Richtung werden.

Formstarke Gäste gefordert

Morgen, 15:00 Uhr
SV Kaufungen 07
SV Kaufungen 07Kaufungen 07
SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen
SG Wettesingen/Breuna/OberlistingenWettesingen/
15:00

Nach zwei Niederlagen in Folge will Kaufungen als Tabellenachter wieder in die Spur finden. Die Gäste aus Wettesingen reisen als Drittletzter an, sind jedoch seit drei Spielen ungeschlagen und hoffen auf eine Wiederholung des letztjährigen 4:3-Erfolgs an gleicher Stelle. Die Favoritenrolle liegt dennoch klar bei den Hausherren.

Sandershausen peilt Heimsieg an

Morgen, 15:00 Uhr
TSG Sandershausen
TSG SandershausenTSG Sandershausen
TSV Hertingshausen
TSV HertingshausenHertingshaus
15:00live

Der Tabellenvierte empfängt mit Hertingshausen ein solides Mittelfeldteam. Sandershausen hat nach dem 4:0-Auswärtserfolg in Wanfried Rückenwind und will zuhause nachlegen. Hertingshausen reist nach dem 4:1-Sieg über Hombressen mit Selbstvertrauen an, weiß aber um die Schwere der Aufgabe.

Wiedersehen mit Ex-Spielern

Morgen, 15:30 Uhr
TSV Rothwesten
TSV RothwestenRothwesten
TuSpo 1900 Grebenstein
TuSpo 1900 GrebensteinTusPo Greben
15:30

Rothwesten hat sich mit zehn Punkten aus den letzten fünf Spielen stabilisiert und will auch gegen den Tabellendritten punkten. Grebenstein reist nach dem 4:2-Sieg über Rengershausen mit breiter Brust an, weiß aber um die Heimstärke des TSV. Für einige Akteure beider Teams wird es ein Wiedersehen mit alten Weggefährten.

Revanche im Nordstadtstadion

Morgen, 15:30 Uhr
FC Bosporus Kassel
FC Bosporus KasselBosporus KS
Eintracht Baunatal
Eintracht BaunatalEtr.Baunatal
15:30live

Nur wenige Tage nach dem Pokalduell kommt es zum Wiedersehen. Damals setzte sich Baunatal im Elfmeterschießen durch, diesmal will Bosporus als Tabellenfünfter Revanche nehmen. Die Eintracht, aktuell Neunter, reist mit einem Sieg gegen Wolfsanger im Rücken an.

Bilecen trifft auf alte Wirkungsstätte

Morgen, 15:30 Uhr
TSV Wolfsanger
TSV WolfsangerTSV Wolfsang
SG Reinhardshagen
SG ReinhardshagenSG Reinhards
15:30

Für SG-Coach Taylan Bilecen wird das Duell mit Wolfsanger zum emotionalen Wiedersehen. Reinhardshagen ist Sechster, hat aber seit vier Spielen nicht gewonnen. Die „Wölfe“ präsentierten sich zuletzt heimstark und gewannen ihre letzten drei Partien auf eigenem Platz deutlich.

Gipfeltreffen am Waldsportplatz

Morgen, 15:30 Uhr
TuSpo 1912 Rengershausen
TuSpo 1912 RengershausenTuSpo Renger
FSC 1924 Lohfelden
FSC 1924 LohfeldenLohfelden
15:30live

Erster gegen Zweiter – mehr Spitzenspiel geht nicht. Rengershausen will nach der 2:4-Niederlage in Grebenstein Wiedergutmachung, Lohfelden könnte mit einem Auswärtssieg die Tabellenführung übernehmen. Beide Teams stellen mit zusammen 71 Toren die offensivstärksten Reihen der Liga.

