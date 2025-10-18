Showdown im Tabellenkeller – Lohfelden jagt den Spitzenreiter

Im Fokus des 14. Spieltags der Gruppenliga Kassel 2 steht das Spitzenspiel zwischen TuSpo Rengershausen und FSC Lohfelden, doch auch das Derby zwischen SG Hombressen/Udenhausen und SV Espenau verspricht Brisanz. Zudem hoffen TSG Wilhelmshöhe und VfL Wanfried im direkten Duell auf den Befreiungsschlag.
Derby der Enttäuschten
Zwei Teams im Krisenmodus treffen im Altkreisderby aufeinander. Während Hombressen/Udenhausen als Tabellenzwölfter zuletzt wieder bessere Ergebnisse lieferte, wartet Schlusslicht Espenau weiter auf den ersten Saisonsieg. Beide Seiten hoffen, die Wende einzuleiten – doch die Drucksituation ist enorm.
Abstiegskampf pur
Vorletzter gegen Fünfzehnter – mehr Kellerduell geht kaum. Wilhelmshöhe kassierte mit 46 Gegentoren die meisten Treffer der Liga, während Wanfried auswärts noch sieglos ist. Für beide gilt: Eine weitere Niederlage könnte zum Wendepunkt in die falsche Richtung werden.
Formstarke Gäste gefordert
Nach zwei Niederlagen in Folge will Kaufungen als Tabellenachter wieder in die Spur finden. Die Gäste aus Wettesingen reisen als Drittletzter an, sind jedoch seit drei Spielen ungeschlagen und hoffen auf eine Wiederholung des letztjährigen 4:3-Erfolgs an gleicher Stelle. Die Favoritenrolle liegt dennoch klar bei den Hausherren.
Sandershausen peilt Heimsieg an
Der Tabellenvierte empfängt mit Hertingshausen ein solides Mittelfeldteam. Sandershausen hat nach dem 4:0-Auswärtserfolg in Wanfried Rückenwind und will zuhause nachlegen. Hertingshausen reist nach dem 4:1-Sieg über Hombressen mit Selbstvertrauen an, weiß aber um die Schwere der Aufgabe.
Wiedersehen mit Ex-Spielern
Rothwesten hat sich mit zehn Punkten aus den letzten fünf Spielen stabilisiert und will auch gegen den Tabellendritten punkten. Grebenstein reist nach dem 4:2-Sieg über Rengershausen mit breiter Brust an, weiß aber um die Heimstärke des TSV. Für einige Akteure beider Teams wird es ein Wiedersehen mit alten Weggefährten.
Revanche im Nordstadtstadion
Nur wenige Tage nach dem Pokalduell kommt es zum Wiedersehen. Damals setzte sich Baunatal im Elfmeterschießen durch, diesmal will Bosporus als Tabellenfünfter Revanche nehmen. Die Eintracht, aktuell Neunter, reist mit einem Sieg gegen Wolfsanger im Rücken an.
Bilecen trifft auf alte Wirkungsstätte
Für SG-Coach Taylan Bilecen wird das Duell mit Wolfsanger zum emotionalen Wiedersehen. Reinhardshagen ist Sechster, hat aber seit vier Spielen nicht gewonnen. Die „Wölfe“ präsentierten sich zuletzt heimstark und gewannen ihre letzten drei Partien auf eigenem Platz deutlich.
Gipfeltreffen am Waldsportplatz
Erster gegen Zweiter – mehr Spitzenspiel geht nicht. Rengershausen will nach der 2:4-Niederlage in Grebenstein Wiedergutmachung, Lohfelden könnte mit einem Auswärtssieg die Tabellenführung übernehmen. Beide Teams stellen mit zusammen 71 Toren die offensivstärksten Reihen der Liga.