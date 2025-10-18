Showdown im Tabellenkeller – Lohfelden jagt den Spitzenreiter

Rothwesten hat sich mit zehn Punkten aus den letzten fünf Spielen stabilisiert und will auch gegen den Tabellendritten punkten. Grebenstein reist nach dem 4:2-Sieg über Rengershausen mit breiter Brust an, weiß aber um die Heimstärke des TSV. Für einige Akteure beider Teams wird es ein Wiedersehen mit alten Weggefährten.

Revanche im Nordstadtstadion

Nur wenige Tage nach dem Pokalduell kommt es zum Wiedersehen. Damals setzte sich Baunatal im Elfmeterschießen durch, diesmal will Bosporus als Tabellenfünfter Revanche nehmen. Die Eintracht, aktuell Neunter, reist mit einem Sieg gegen Wolfsanger im Rücken an.

Bilecen trifft auf alte Wirkungsstätte

Morgen, 15:30 Uhr TSV Wolfsanger TSV Wolfsang SG Reinhardshagen SG Reinhards 15:30 PUSH