Showdown im Tabellenkeller: Amicitia und Bad Aibling noch im Rennen

Am letzten Spieltag der Bayernliga steht eine entscheidende Frage im Fokus: Wer schafft den Verbleib in der Liga – Bad Aibling oder Amicitia? Während die Spitzenplätze bereits vergeben sind, tobt im Tabellenkeller ein packender Zweikampf um den letzten freien Nichtabstiegsplatz. Bad Aibling benötigt zum Klassenerhalt lediglich ein Unentschieden gegen den Tabellendritten Forstern und geht damit mit einem kleinen Vorteil in den letzten Spieltag. Amicitia hingegen steht unter Zugzwang. Ein Sieg gegen Würzburg ist Pflicht, zugleich darf Bad Aibling nicht punkten, damit der Klassenerhalt noch gelingt.

Sebastian Helm (Trainer SC Amicitia München): „Nach dem vergangenen Spieltag ist die Ausgangslage für uns sicherlich nicht einfacher geworden, realistisch betrachtet ist der Klassenerhalt nur noch schwer zu erreichen. Dennoch richten wir den Blick ausschließlich auf uns und gehen mit voller Konzentration und Entschlossenheit in das kommende Spiel. Uns erwartet mit Sicherheit eine der formstärksten Mannschaften der Liga, die völlig zurecht dort oben in der Tabelle steht. Es wird eine sehr große Herausforderung, aber wir haben insbesondere in der Rückrunde gezeigt, dass wir gerade zu Hause jeder Mannschaft auf Augenhöhe begegnen können. Ob es am Ende reicht, werden wir nach dem Schlusspfiff wissen. Unabhängig davon bin ich sehr stolz auf meineSpielerinnen. Nach einer durchwachsenen Hinrunde haben wir eine starke Rückrunde gespielt, als Team zusammengefunden und einen echten Spirit entwickelt.“