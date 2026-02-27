Showdown im Osten: SG Schulzendorf greift nach der Krone Am 16. Spieltag der Landesklasse Ost tobt der Kampf um Aufstieg und den bitteren Klassenerhalt. von LS · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

In der Landesklasse Ost schlägt am 16. Spieltag die Stunde der Wahrheit auf den Sportplätzen. Es ist ein Wochenende der Extreme, an dem Träume von der Meisterschaft auf die nackte Angst vor dem Abstieg prallen. Während die SG Schulzendorf mit einer beeindruckenden Dominanz von 42 Punkten einsam an der Spitze thront, kämpfen die Teams im Tabellenkeller mit dem Mut der Verzweiflung um jeden Grashalm. Die Atmosphäre ist elektrisierend: Es geht um Wiedergutmachung für bittere Hinspiel-Schlappen und um die Vorentscheidung in einem gnadenlosen Saisonfinale.

Das Verfolgerduell zur Mittagszeit verspricht puren Nervenkitzel. Der Tabellenzweite aus Frankfurt empfängt mit 36 Punkten den vierten aus Guben Nord, der mit 29 Zählern in Lauerstellung liegt. Für die Gäste aus Guben ist die Partie von einem tiefen Trauma geprägt: Im Hinspiel wurden sie auf eigenem Platz mit 1:6 von den Frankfurtern förmlich auseinandergenommen. Guben brennt auf Revanche, um den Anschluss an die Medaillenränge zu wahren, während Frankfurt den Druck auf den Spitzenreiter Schulzendorf hochhalten will.

In Fürstenwalde trifft gehobenes Mittelfeld auf existenzielle Nöte. Die Union-Reserve steht mit 27 Punkten stabil auf Rang fünf und möchte den Schwung aus dem Hinspiel mitnehmen. Damals demütigte man die Briesener auswärts mit 5:1. Für den FV Blau-Weiß 90, der mit 13 Punkten auf dem zwölften Tabellenplatz jeden Zähler gegen den Abstieg benötigt, ist dieses Spiel ein emotionaler Überlebenskampf gegen einen übermächtig scheinenden Angstgegner.

Morgen, 15:00 Uhr FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen FSV 1910 KW MTV Wünsdorf 1910 Wünsdorf

Für die Eintracht aus Königs Wusterhausen ist die Lage am 15. Tabellenplatz mit nur 7 Punkten mehr als prekär. Gegen den Tabellensechsten aus Wünsdorf (24 Punkte) hängen die Trauben hoch. Schon das erste Aufeinandertreffen der Saison war eine schmerzhafte Erfahrung für KW, als man sich dem MTV mit 2:4 geschlagen geben musste. In diesem Heimspiel geht es für die Eintracht um alles – ein Sieg ist Pflicht, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht endgültig zu verlieren. Sa., 07.03.2026, 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Union Bestensee SV Bestensee FV Blau-Weiß 90 Briesen FV Blau-Weiß Bestensee empfängt am Nachmittag ein Team, das tief in der Krise steckt. Während die Hausherren mit 21 Punkten auf Rang acht im gesicherten Mittelfeld rangieren, herrscht in Zossen nackte Panik. Mit nur 9 Punkten belegt der MSV den 14. Platz und trägt zudem die schwere Last einer 1:6-Demontage aus dem Hinspiel mit sich herum. Für Zossen ist es eine Reise in die Ungewissheit, während Bestensee vor heimischer Kulisse die eigene Vormachtstellung zementieren möchte. Morgen, 15:00 Uhr FSV Admira 2016 FSV Admira SV Blau-Weiss Markendorf Markendorf Pure Dramatik verspricht das Aufeinandertreffen in Mittenwalde. Der FSV Admira 2016 kämpft mit 9 Punkten auf Platz 13 ums nackte Überleben. Zu Gast ist der Zehnte aus Markendorf (18 Punkte). Wer sich an das Hinspiel erinnert, weiß um das Offensiv-Spektakel: Markendorf siegte damals in einer wilden Partie mit 7:3. Admira muss defensiv stabiler stehen, um gegen die torgefährlichen Markendorfer nicht erneut unter die Räder zu kommen.

Der Tabellensiebte aus Dahlewitz (22 Punkte) empfängt das abgeschlagene Schlusslicht. Für Dynamo Eisenhüttenstadt ist die Saison mit nur 4 Punkten bisher ein einziger Albtraum. Dass man sich jedoch wehren kann, zeigte das Hinspiel, in dem Dynamo beim 3:5 immerhin drei Tore erzielte. Dahlewitz geht als klarer Favorit in die Partie und will den Heimsieg nutzen, um den Anschluss an das obere Tabellendrittel nicht zu verlieren.

In Teltow greift der Tabellendritte nach den Sternen. Mit 30 Punkten im Gepäck will der FV den Druck auf das Spitzenduo aufrechterhalten. Der Gast aus Großbeeren rangiert mit 17 Punkten auf Platz elf und sucht nach Konstanz. Schon im Hinspiel behielt Teltow mit 3:1 die Oberhand. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine herbe Enttäuschung für die Teltower Ambitionen im Aufstiegsrennen.