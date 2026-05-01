Showdown im Osten: Frankfurt bittet Teltow zum Verfolgerduell

– Foto: Rene Hofrichter

Die heiße Phase der Saison ist im vollen Gange. In der Landesklasse Ost stehen am 24. Spieltag richtungsweisende Partien auf dem Programm. Während an der Tabellenspitze die direkten Verfolger aufeinandertreffen und der Primus seine Hausaufgaben machen muss, geht es im Tabellenkeller in dramatischen Duellen gegen den Abstieg.

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Das Topspiel des Wochenendes steigt bereits zur Mittagszeit an der Oder. Die Frankfurter Reserve, mit 54 Punkten ärgster Verfolger des Spitzenreiters, empfängt den Tabellendritten aus Teltow, der 44 Zähler auf dem Konto hat. Für Frankfurt geht es nicht nur darum, den Druck auf Platz eins hochzuhalten, sondern auch um Wiedergutmachung: Im Hinspiel musste man sich dem Teltower FV deutlich mit 1:4 geschlagen geben. Ein Sieg der Gäste könnte das Aufstiegsrennen noch einmal spannender gestalten.

Morgen, 12:30 Uhr FSV Union Fürstenwalde FSV Union II FSV Admira 2016 FSV Admira 12:30 live PUSH

Zeitgleich empfängt der Tabellenachte Union Fürstenwalde II, der aktuell 34 Punkte vorweist, den FSV Admira. Die Gäste aus Mittenwalde stecken mit nur 12 Zählern und bereits 19 Saisonniederlagen auf dem 14. Platz tief im Abstiegssumpf. Fürstenwalde II geht als klarer Favorit in die Begegnung, zumal die Regionalliga-Reserve bereits das erste Aufeinandertreffen souverän mit 4:1 für sich entscheiden konnte.

Morgen, 13:00 Uhr Breesener SV Guben Nord Guben Nord MTV Wünsdorf 1910 Wünsdorf 13:00 PUSH

Ein echtes Verfolgerduell auf Augenhöhe erwartet die Zuschauer in Guben. Der Tabellenvierte Guben Nord (40 Punkte) trifft auf den direkten Tabellennachbarn MTV Wünsdorf, der mit 37 Punkten auf Rang fünf lauert. Das Hinspiel war ein wahres Torspektakel, das die Gubener in einem leidenschaftlichen Schlagabtausch knapp mit 5:4 gewannen. Die Fans dürfen sich auf eine ähnlich umkämpfte und offensiv geführte Partie einstellen.

Morgen, 15:00 Uhr SG Schulzendorf 1931 Schulzendorf FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen FSV 1910 KW 15:00 PUSH

Der souveräne Spitzenreiter SG Schulzendorf, der mit 58 Punkten das Tableau anführt, bittet zum Nachmittagsspiel. Zu Gast ist die Eintracht aus Königs Wusterhausen, die mit 19 Punkten auf Platz 13 rangiert und um den Klassenerhalt zittert. Im Hinspiel ließ der Tabellenführer beim 3:0-Auswärtssieg keine Zweifel an seiner Dominanz aufkommen. Für die abstiegsbedrohte Eintracht bedarf es einer enormen Leistungssteigerung, um beim Primus eine Überraschung zu schaffen.

Im gesicherten Mittelfeld kommt es zum Duell zwischen dem Neunten Bestensee (33 Punkte) und dem Siebten Dahlewitz (36 Punkte). Bemerkenswert ist, dass Dahlewitz im Vergleich zur direkten Konkurrenz noch ein Spiel weniger absolviert hat. Bestensee geht mit guten Erinnerungen in diese Partie, denn in der Hinrunde konnte man sich auswärts in Dahlewitz mit 2:1 durchsetzen.

Briesen, aktuell mit 31 Punkten solider Tabellenzehnter, empfängt das vorletzte Team der Liga. Dynamo Eisenhüttenstadt steht mit lediglich 11 Punkten und bereits 18 Niederlagen enorm unter Druck. Das spektakuläre 3:3-Unentschieden aus dem Hinspiel zeigt jedoch, dass Eisenhüttenstadt trotz der prekären Lage durchaus in der Lage ist, wehzutun. Dynamo braucht im Überlebenskampf nun dringend jeden Zähler.

Für das Tabellenschlusslicht MSV Zossen schlägt allmählich die Stunde der Wahrheit. Mit mageren 9 Punkten und satten 20 Niederlagen aus 23 Spielen rückt der Abstieg bedrohlich näher. Großbeeren steht mit 24 Punkten auf Rang zwölf zwar besser da, ist aber ebenfalls auf Zähler angewiesen, um sich weiter von der Gefahrenzone abzusetzen. Großbeeren konnte das Hinspiel knapp mit 2:1 gewinnen; Zossen muss nun zwingend punkten, um den Anschluss nicht völlig zu verlieren.