Showdown im Nordschwarzwald: Sulz empfängt Altburg zum Gipfeltreffen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Bezirksliga Nordschwarzwald steht am 25. Spieltag eine Vorentscheidung an. Während der Spitzenreiter seinen Vorsprung an der Spitze wahren will, kämpfen die Mannschaften im Tabellenkeller um den Anschluss an das rettende Ufer. Der sportliche Fokus liegt am kommenden Sonntag auf dem Duell zwischen dem Tabellenersten und dem Dritten, doch auch in den unteren Regionen ist die Spannung aufgrund der engen Tabellensituation greifbar.

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In Ahldorf treffen zwei Mannschaften aufeinander, die jeden Punkt für den Klassenerhalt benötigen. Die SG Ahldorf/Mühlen rangiert mit 29 Punkten auf dem zwölften Tabellenplatz. Nur einen Zähler davor liegt der Gast aus Althengstett auf Rang zehn. Die Hausherren haben nach der deutlichen 2:5-Niederlage im Hinspiel eine schwere Hypothek abzuarbeiten. Für beide Teams ist ein Erfolg in diesem direkten Duell essenziell, um sich Luft im dichten Tabellenmittelfeld zu verschaffen.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr SG Dornstetten Dornstetten TSV Möttlingen Möttlingen 15:00 PUSH

Die SG Dornstetten steht unter erheblichem Druck. Mit 27 Punkten auf dem 14. Platz ist ein Sieg gegen das Schlusslicht Möttlingen Pflicht, um die Abstiegsränge verlassen zu können. Der TSV Möttlingen ist mit lediglich acht Punkten abgeschlagen am Ende der Tabelle. Dass die Gäste jedoch hartnäckig sein können, bewiesen sie im Hinspiel, das mit einem 1:1-Remis endete. Dornstetten muss die Gier nach Punkten in Zählbares ummünzen, um nicht weiter den Anschluss zu verlieren.

Die Landesliga-Reserve aus Nagold empfängt die SG Oberreichenbach/Würzbach. Nagold II steht mit 28 Punkten auf Rang 13 und kämpft gegen den weiteren Abrutsch. Die Gäste belegen mit 30 Punkten den achten Platz. Im Hinspiel setzte sich Nagold auswärts knapp mit 2:1 durch. Beide Mannschaften streben nach einem Sieg, um die eigene Position im Mittelfeld abzusichern und sich von der gefährdeten Zone zu distanzieren.

Es ist das absolute Topspiel des Wochenendes. Der VfR Sulz thront mit 53 Punkten an der Tabellenspitze und will seine Führung weiter ausbauen. Zu Gast ist der 1. FC Altburg, der mit 41 Punkten auf dem dritten Rang steht. Das Hinspiel endete mit einem leistungsgerechten 1:1. Für Sulz geht es darum, die Dominanz zu bestätigen, während Altburg mit einem Sieg noch einmal Druck auf das Spitzenduo ausüben möchte.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr Sportfreunde Gechingen SF Gechingen FV GW Ottenbronn Ottenbronn 15:00 PUSH

Der Tabellenzweite aus Gechingen lauert mit 49 Punkten nur vier Zähler hinter Sulz und darf sich keinen Fehler erlauben. Die Gäste aus Ottenbronn belegen mit 30 Punkten den neunten Platz. Die Sportfreunde Gechingen gehen als klarer Favorit in die Partie, nachdem sie bereits das Hinspiel souverän mit 4:1 gewonnen hatten. Die Gier nach der Tabellenführung wird Gechingen antreiben, während Ottenbronn auf eine Überraschung hofft.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr SV Eutingen SV Eutingen SV Gültlingen Gültlingen 15:00 PUSH

In Eutingen kommt es zum Duell der Tabellennachbarn. Der SV Eutingen steht mit 34 Punkten auf dem siebten Platz, während der SV Gültlingen mit 36 Zählern auf Rang fünf folgt. Das Hinspiel war eine deutliche Angelegenheit für Gültlingen (3:1). Eutingen brennt vor heimischer Kulisse auf Revanche, um in der Tabelle an den Gästen vorbeizuziehen und sich in der oberen Hälfte zu etablieren.

Die TSF Dornhan befinden sich mit nur 16 Punkten auf dem 15. Platz in einer prekären Situation. Um den Klassenerhalt noch realistisch anvisieren zu können, ist ein Heimerfolg gegen die SGM Felldorf/Bierlingen (29 Punkte, Platz 11) fast unumgänglich. Die SGM gewann das Hinspiel mit 3:1 und wird alles daran setzen, den Vorsprung auf die Abstiegsränge zu halten, während Dornhan mit Herzblut gegen den Abstieg kämpft.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr SV Baiersbronn Baiersbronn SV Wittendorf Wittendorf 15:00 PUSH