Showdown im Meisterrennen: BSG Stahl Brandenburg vor dem Titel

Die Landesliga Nord biegt mit ihren Nachholspielen auf die Zielgerade ein. Es stehen drei richtungsweisende Duelle an, allen voran der absolute Gipfel zwischen dem FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 und der BSG Stahl Brandenburg. Mit einem Sieg könntedie BSG Stahl Brandenburg die Meisterschaft und den Aufstieg in die Brandenburgliga vorzeitig perfekt machen. Für den SV Falkensee-Finkenkrug gilt im Freitagsspiel gegen Glienicke das Motto: Verlieren verboten. Und in Schönow steht ein sportlich unbedeutendes, aber emotionales Duell an.