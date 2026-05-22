Showdown im Kreispokal Südthüringen

Die Rollen sind vor dem anstehende Endspiel im Pokal klar verteilt: bei der Konstellation Tabellenführer der Kreisliga gegen den Zweitplatzierten der Kreisoberliga ist die Favoritenrolle klar vorgegeben und der SV Schleusengrund Schönbrunn geht als klarer Favorit in die Partie. Einen direkten Vergleich der beiden Finalisten im Pokalgeschehen gab es bisher noch nicht! Aber eine alte Fußballweisheit besaht nicht ohne Grund, dass der Pokal seine eigenen Gesetze hat. Duell zweier Toptorjäger

Beide Mannschaften des Finales haben den aktuell besten Torschützen in der jeweiligen Liga in ihren Reihen. Bei den Unterländern ist dies Christopher Hopf mit aktuell 29 Buden. Im Pokal hat der Angreifer schon acht Mal getroffen und dürfte den Austragungsort des Finals nur zu gut kennen. In der Kreisoberliga ist Robin Greiner der Führende der Torschützenbesten. Bisher hat er auch schon 29-mal zugeschlagen. Im Pokal war der Angreifer auch schon fünf Mal erfolgreich.



Schönbrunn war schon 2021 im Finale

Die Schleusegrunder standen zuletzt vor fünf Jahren im Kreispokalfinale. Damals war der SV 08 Westhausen der Endspielgegner. Schönbrunn gewann am Ende erst in der Verlängerung knapp mit 2:1 Toren. Die Heldburger Hoch-Zeiten im Pokal liegen schon etwas länger zurück. Damals noch unter Regie des KFA Hildburghausen standen die Unterländer dreimal im Endspiel und alle drei Begegnungen wurden gewonnen. 2008 und 1994 wurde der Ortsnachbar aus Gompertshausen (1:0 und 2:1) geschlagen, 1998 gab es einen 2:1 Erfolg gegen Mendhausen.



Heldburg als KOL-Schreck

Die neu gegründete Spielgemeinschaft Heldburg/Ummerstadt hat auf dem Weg ins diesjährige Pokalfinale mit Hildburghausen II, Veilsdorf, Sachsenbrunn und Neuhaus-Schierschnitz schon vier und somit nur Kreisoberligisten eliminiert. Das dürfte den Spielern mehr als Mut für das anstehende Finale geben. Gelingt ihnen hier der fünfte Streich?



Der Weg der beiden Mannschaften ins Finale:



SG SV Eintracht Heldburg:

Hauptrunde: FSV Eintracht Hildburghausen II (H) 5:3

Achtelfinale: SV EK Veilsdorf (H) 3:2

Viertelfinale: SG SV Falke Sachsenbrunn (H) 2:0

Halbfinale: SV ISO Neuhaus-Schierschnitz (H) 2:1



SV Schleusegrund Schönbrunn:

Hauptrund: SG Lauscha/Neuhaus 8:7 n. E.

Achtelfinale: SV 07 Häselrieth (H) 2:1

Viertelfinale: FC BW Schalkau (A) 1:0

Halbfinale: SC 06 Oberlind (H) 5:3





Hier sind alle bisherigen Kreispokalendspiele des KFA Südthüringen:



2013= Milz/Eicha – Goßmannsrod 0:1

2014= Häselrieth – Hainaer SV 1:4 n. V.

2015= Milz/Eicha - Gompertshausen/Hellingen 2:0

2016= Veilsdorf - Sachsenbrunn/Fehrenbach 3:2

2017= SG 51 Sonneberg – SG Mendhausen/Römhild 3:1

2018= SG Sachsenbrunn – Hainaer SV 8:7 n. E.

2019= SC 06 Oberlind - SG Steinach 0:3

2020= SV 08 Westhausen – SG Lauscha/Neuhaus 3:1 n. V.

2021= SV Schleusegrund Schönbrunn – SV 08 Westhausen 2:1 n. V.

2022= SV Isolator Neuhaus-Schierschnitz – SC 06 Oberlind 2:0

2023= SV 1920 Gellershausen – SV Isolator Neuhaus-Schierschnitz 0:1

2024= SG SV Lauscha – SV Isolator Neuhaus-Schierschnitz 3:0

2025= TSV Germania Sonneberg-West – SV EK Veilsdorf 2:6

2026= SG SV Eintracht Heldburg – SV Schleusegrund Schönbrunn