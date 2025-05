Showdown im Kampf um Platz zwei

Nichts zu holen gab es für den FC Karlsdorf in Büchig. „Wie erwartet waren wir gegen Büchig fast ausschließlich in der Defensive gefordert. Meine Mannschaft nahm diese Rolle super an und wurde nicht müde zu verteidigen. Zusammen mit unserem erneut gut aufgelegten Torhüter schafften wir es lange, die Null zu halten. Leider war es dann ein Strafstoß, der zum verdienten Führungstreffer führte. Danach mussten wir uns offensiv mehr trauen, wodurch die Räume größer wurden und Büchig nachlegen konnte. Der Sieg ist absolut verdient“, berichtete Maximilian Löchner und schob noch Lob für den Meister nach: „Büchig ist für mich nicht nur aufgrund ihrer spielerischen Anlagen, sondern auch charakterlich ein verdienter Aufsteiger. Ich wünsche der Mannschaft viel Erfolg in der Landesliga.“

Daheim ist der FCK gegen Flehingen gefordert. Löchner weiß um einen anstrengenden Saisonendspurt: „Nach drei Auswärtsspielen in Folge dürfen endlich mal wieder zuhause ran. Unsere Konkurrenz im Abstiegskampf konnte am Wochenende punkten, so dass es wieder enger im Tabellenkeller wurde. Es wird bis zum Schluss spannend bleiben. Jedes Spiel hat jetzt Endspielcharakter. Wir wollen die nötigen Punkte für den Klassenerhalt sammeln. Damit wollen wir am Sonntag gegen Flehingen starten.“

Eine gerechte Punkteteilung sah Vasilios Rosilovalis gegen Mingolsheim: „Am Sonntag spielten wir gegen eine starke Mannschaft aus Mingolsheim. Im Laufe der zweiten Halbzeit gehen wir verdient in Führung und bekommen dann direkt eine Minute später durch einen individuellen Fehler den Ausgleich. Ich denke, es war ein gerechtes Unentschieden, wenn man das ganze Spiel betrachtet.“

Nächster Gegner ist Karlsdorf. „Nun geht es zum FC Karlsdorf, der unbedingt noch Punkte braucht, um da unten rauszukommen. Wir müssen hellwach und bereit sein, die Zweikämpfe zu führen, um dann unsere spielerischen Akzente auf den Platz zu bekommen. Nur so können wir die Punkte mit nach Flehingen nehmen. Ich erwarte ein interessantes Spiel in Karlsdorf“, beschreibt Rosilovalis die Aufgabenstellung.

PROGNOSE:

Karlsdorf ringt den Flehingern einen Punkt ab.