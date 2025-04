– Foto: Peter Dijkhuis

Showdown im Geestgrund am Ostersamstag Verfolger Geestland III empfängt Meister TSV Wehden II zum Topspiel

Am Ostersamstag köönte in der 2. Kreisklasse Süd eine Vorentscheidung um die Meisterschaft fallen. In Köhlen empfängt der Tabellenzweite FC Geestland III den Titelverteidiger und Tabellenführer TSV Wehden II.

Am vergangenen Wochenende konnten die Wehdener die Tabellenspitze zurückerobern. Während der Meister das Auswärtsspiel in Sievern gewann, mussten sich die Geestländer, die zuvor die Spitzenposition inne hatten, mit einem 3:3 gegen den TV Donnern auf eigener Anlage begnügen. Mit zwei Punkten Vorsprung geht der TSV nun in die das Topspiel. Für den FCG III spricht das um acht Treffer bessere Torverhältnis. Spannung ist im Saisonendspurt also garantiert. Bei einem Wehdener Sieg würde der Titelverteidiger seinen Vorsprung auf fünf Punkte ausbauen, bei einem Sieg der Hausherren würde der TSV dagegen die Tabellenführung wieder verlieren und der Kampf um die Meisterschaft bliebe weiter hochspannend.

Morgen, 15:30 Uhr FC Geestland Geestland III TSV Wehden Wehden II 15:30 live PUSH

Im Hinspiel trennten sich beide Teams 3:3 und auch am Samstag dürfen sich die Zuschauer auf eine Partie auf Augenhöhe freuen. Anpfiff ist um 15.30 in Köhlen. Schiedsrichter der Partie ist David Rosenbrock. Der Gastgeber sorgt für das leibliche Wohl und hofft auf Unterstützung der eigenen Anhänger. Die Wehdener werden mit ihren Fans in einem Reisebus anreisen.