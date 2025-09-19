Showdown im Flutlicht: Mariadorf empfängt Eicherscheid

Am 4. Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 treffen oben wie unten direkte Konkurrenten aufeinander.
Mariadorf erwartet die Spitzenmannschaft Eicherscheid
Im Flutlichtspiel empfängt (4 Punkte) starke Eicherscheider. Eicherscheids Trainer Sandro Bergs sagt: „Flutlicht-Spiel in Mariadorf – da haben wir Bock drauf und hoffen, dass uns trotzdem einige Leute unterstützen kommen. Denn es wird eine extrem komplizierte Aufgabe gegen einen Gegner, der mit dem tollen Spiel in Oidtweiler selbstbewusst auftreten wird und über viel Qualität – vor allem offensiv – verfügt. Bringen wir unsere Leistung, sind wir dort aber nicht chancenlos.“
Mariadorfs Trainer Mirko Braun sieht die Rollen klar verteilt: „Mit Eicherscheid kommt eine Knaller-Mannschaft nach Mariadorf, die definitiv Landesliga-Niveau hat und nur mit 100 Prozent und voller Kapelle zu schlagen ist. Wir dürfen nicht allzu viele Fehler machen und sollten die wenigen Chancen, die wir bekommen, nutzen, um was Zählbares gegen Wilden und Co. zu holen.“
Kuckum sucht das Erfolgserlebnis
Aufsteiger Kuckum ist Letzter und wartet auf den ersten Punkt, zeigt sich aber im Pokal verbessert. Richterich (2 Punkte) konnte bisher ebenfalls noch nicht gewinnen. Trainer Nick Capellmann betont: „Kuckum wird mit dem Selbstbewusstsein eines 5:0 aus dem Pokalspiel alles daransetzen, zuhause den ersten Sieg einzufahren. Die Tabelle hat nach dem 3. Spieltag keinerlei Aussagekraft. Meine Jungs haben gegen Mariadorf und KBC außergewöhnliche Mentalität und Leidenschaft bewiesen. Jetzt wird es Zeit, dass sie sich dafür mit dem ersten Saisonsieg belohnen.“
Yildizspor will Serie ausbauen
Yildizspor ist als Tabellendritter (7 Punkte) noch ungeschlagen und will seine Position festigen. Oidtweiler (3 Punkte) muss nach dem 0:5-Debakel gegen Mariadorf wieder Stabilität finden. Concordia-Trainer Sven Schalge hebt die Stärke des Gegners hervor: „Ay Yildiz ist von der individuellen Klasse aus meiner Sicht mit Hilfarth die beste Mannschaft der Liga und geht als klarer Favorit in die Partie.“
Weitere Spiele am Wochenende: