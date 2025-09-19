 2025-09-19T07:58:00.826Z

Ligavorschau
– Foto: Julia Sahr

Showdown im Flutlicht: Mariadorf empfängt Eicherscheid

Spitzenteams gefordert – Kuckum und Haaren suchen Befreiung.

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
Sparkasse Aachen
BZL Mittelrhein St. 4
Erkelenz
Wißkirchen
Richterich
Mariadorf

Am 4. Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 treffen oben wie unten direkte Konkurrenten aufeinander.

Mariadorf erwartet die Spitzenmannschaft Eicherscheid

Im Flutlichtspiel empfängt (4 Punkte) starke Eicherscheider. Eicherscheids Trainer Sandro Bergs sagt: „Flutlicht-Spiel in Mariadorf – da haben wir Bock drauf und hoffen, dass uns trotzdem einige Leute unterstützen kommen. Denn es wird eine extrem komplizierte Aufgabe gegen einen Gegner, der mit dem tollen Spiel in Oidtweiler selbstbewusst auftreten wird und über viel Qualität – vor allem offensiv – verfügt. Bringen wir unsere Leistung, sind wir dort aber nicht chancenlos.“

Mariadorfs Trainer Mirko Braun sieht die Rollen klar verteilt: „Mit Eicherscheid kommt eine Knaller-Mannschaft nach Mariadorf, die definitiv Landesliga-Niveau hat und nur mit 100 Prozent und voller Kapelle zu schlagen ist. Wir dürfen nicht allzu viele Fehler machen und sollten die wenigen Chancen, die wir bekommen, nutzen, um was Zählbares gegen Wilden und Co. zu holen.“

Heute, 20:00 Uhr
SV Alemannia Mariadorf
SV Alemannia MariadorfMariadorf
Germania Eicherscheid
Germania EicherscheidEicherscheid
20:00live

Kuckum sucht das Erfolgserlebnis

Aufsteiger Kuckum ist Letzter und wartet auf den ersten Punkt, zeigt sich aber im Pokal verbessert. Richterich (2 Punkte) konnte bisher ebenfalls noch nicht gewinnen. Trainer Nick Capellmann betont: „Kuckum wird mit dem Selbstbewusstsein eines 5:0 aus dem Pokalspiel alles daransetzen, zuhause den ersten Sieg einzufahren. Die Tabelle hat nach dem 3. Spieltag keinerlei Aussagekraft. Meine Jungs haben gegen Mariadorf und KBC außergewöhnliche Mentalität und Leidenschaft bewiesen. Jetzt wird es Zeit, dass sie sich dafür mit dem ersten Saisonsieg belohnen.“

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
Niersquelle Kuckum
Niersquelle KuckumKuckum
Rhenania Richterich
Rhenania RichterichRichterich
15:00

Yildizspor will Serie ausbauen

Yildizspor ist als Tabellendritter (7 Punkte) noch ungeschlagen und will seine Position festigen. Oidtweiler (3 Punkte) muss nach dem 0:5-Debakel gegen Mariadorf wieder Stabilität finden. Concordia-Trainer Sven Schalge hebt die Stärke des Gegners hervor: „Ay Yildiz ist von der individuellen Klasse aus meiner Sicht mit Hilfarth die beste Mannschaft der Liga und geht als klarer Favorit in die Partie.“

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
Ay-Yildizspor Hückelhoven
Ay-Yildizspor HückelhovenAy-Yildizsp.
FC Concordia Oidtweiler
FC Concordia OidtweilerOidtweiler
15:00

Weitere Spiele am Wochenende:

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
TV Konzen
TV KonzenKonzen
Falke Bergrath
Falke BergrathBergrath
15:30live

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
DJK FV Haaren
DJK FV HaarenHaaren
SC Erkelenz
SC ErkelenzErkelenz
15:00

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
Kohlscheider BC
Kohlscheider BCKohlscheid
SG Stolberg
SG StolbergStolberg
15:30

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
SC 1925 Wißkirchen
SC 1925 WißkirchenWißkirchen
VfR Würselen
VfR WürselenWürselen
15:30

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
FC Roetgen
FC RoetgenRoetgen
Germania Hilfarth
Germania HilfarthHilfarth
15:00

Aufrufe: 019.9.2025, 15:00 Uhr
Jessica-Arantxa Offermann RevèsAutor