Showdown im Flutlicht: Mariadorf empfängt Eicherscheid

– Foto: Julia Sahr

Am 4. Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 treffen oben wie unten direkte Konkurrenten aufeinander.

Mariadorf erwartet die Spitzenmannschaft Eicherscheid Im Flutlichtspiel empfängt (4 Punkte) starke Eicherscheider. Eicherscheids Trainer Sandro Bergs sagt: „Flutlicht-Spiel in Mariadorf – da haben wir Bock drauf und hoffen, dass uns trotzdem einige Leute unterstützen kommen. Denn es wird eine extrem komplizierte Aufgabe gegen einen Gegner, der mit dem tollen Spiel in Oidtweiler selbstbewusst auftreten wird und über viel Qualität – vor allem offensiv – verfügt. Bringen wir unsere Leistung, sind wir dort aber nicht chancenlos.“

Mariadorfs Trainer Mirko Braun sieht die Rollen klar verteilt: „Mit Eicherscheid kommt eine Knaller-Mannschaft nach Mariadorf, die definitiv Landesliga-Niveau hat und nur mit 100 Prozent und voller Kapelle zu schlagen ist. Wir dürfen nicht allzu viele Fehler machen und sollten die wenigen Chancen, die wir bekommen, nutzen, um was Zählbares gegen Wilden und Co. zu holen.“

Heute, 20:00 Uhr SV Alemannia Mariadorf Mariadorf Germania Eicherscheid Eicherscheid 20:00 live PUSH

Kuckum sucht das Erfolgserlebnis Aufsteiger Kuckum ist Letzter und wartet auf den ersten Punkt, zeigt sich aber im Pokal verbessert. Richterich (2 Punkte) konnte bisher ebenfalls noch nicht gewinnen. Trainer Nick Capellmann betont: „Kuckum wird mit dem Selbstbewusstsein eines 5:0 aus dem Pokalspiel alles daransetzen, zuhause den ersten Sieg einzufahren. Die Tabelle hat nach dem 3. Spieltag keinerlei Aussagekraft. Meine Jungs haben gegen Mariadorf und KBC außergewöhnliche Mentalität und Leidenschaft bewiesen. Jetzt wird es Zeit, dass sie sich dafür mit dem ersten Saisonsieg belohnen.“

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr Niersquelle Kuckum Kuckum Rhenania Richterich Richterich 15:00 PUSH