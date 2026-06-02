 2026-06-02T03:22:52.672Z

Spielbericht

Showdown im Bezirksliga-Aufstiegskampf

Bezirksliga, Gruppe 3: OSV Meerbusch gewinnt 5:0 gegen Mönchengladbach, doch Verfolger Neuwerk legt nach und bleibt zwei Punkte dahinter. Am letzten Spieltag entscheidet sich alles.

von RP / WeFu · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
Der OSV Meerbusch muss am letzten Spieltag bei der Aufstiegsentscheidung zuschauen.
Der OSV Meerbusch muss am letzten Spieltag bei der Aufstiegsentscheidung zuschauen. – Foto: Michael Zöllner

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Bezirksliga 3
FC Viersen
VfR Fischeln
DJK Dilkrath
FC Mgladbach

Spitzenreiter OSV Meerbusch hat im Aufstiegskampf der Bezirksliga, Gruppe 3 zwar vorgelegt und das eigene Spiel deutlich mit 5:0 gegen Absteiger 1. FC Mönchengladbach gewonnen, aber Verfolger SF Neuwerk hat nachgelegt – wenn auch erst im Endspurt.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
2
1

Fr., 29.05.2026, 20:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
4
0

So., 31.05.2026, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
2
8
Abpfiff

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
1
2
Abpfiff

Fr., 29.05.2026, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
5
0
Abpfiff

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
2
3
Abpfiff
+Video

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
3
1
Abpfiff

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
1
4
Abpfiff

Neuwerk löst vorletzte Aufgabe

Durch Treffer von Emmanuel Adu und Marwan El Khoulati Haroun hat Neuwerk das 3:1 über Wickrath perfekt gemacht. Dadurch bleibt es bei dem Zwei-Punkte-Vorsprung der Mannen um Kapitän Frederic Klausner, deren Goalgetter Marc Rommel trotz der fünf Treffer dieses Mal nicht unter den Torschützen war. Er steht und bleibt dadurch bei 25 Toren. Aber wie dem auch sei: Der OSV ist am letzten Spieltag spielfrei und die Neuwerker können mit einem Dreier beim 1. FC Viersen, der nach einer erneuten Niederlage auf jeden Fall in die Abstiegsrelegation muss, alle weichen auf Jubel stellen. Und den Meerbuschern bliebe der erneute Weg in die Relegation, wie schon vergangenes Jahr, als es dann nicht klappte, nicht erspart.

Seine Erfolgsgeschichte seit der Amtsübernahme von Trainer Karl-Heinz Himmelmann konnte der TSV Bockum nicht fortschreiben. Er legte gegen den 1. FC Viersen nach einer ganz schwachen ersten Halbzeit – hier versäumte es Kontrahent 1. FC Viersen, entscheidend davonzuziehen – später durch Abdul Hassan Barrie und Hendrik Holtz vor, was am Ende aber dennoch nicht reichte, weil der 1. FC in der langen Nachspielzeit und starken Drangphase die Begegnung noch drehte und seine Mini-Chance, der Abstiegsrelegation doch noch zu entgehen, nutzte. Am kommenden Sonntag kommen die Neuwerker nach Viersen.

Tönis-Reserve untermauert fünften Platz

Durch einen Treffer von Niklas Hannappel in der dreiminütigen Nachspielzeit nach Vorarbeit von wieder mal Dieumerci Kyanga, was inzwischen seine zehnte Vorbereitung war, untermauerte die Reserve des SC St. Tönis gegen Nachbar SV Thomasstadt Kempen seinen beachtlichen fünften Platz und mit starken 49 Punkten auf der Habenseite (2:1). Die Zweite des SC Union Nettetal verlor in Odenkirchen deutlich, wobei viele den Eindruck hatten, dass das Team von Trainer David Sfarzetta mit den Gedanken schon ganz bei der existenziellen Partie nächsten Sonntag gegen Absteiger Türkiyemspor Mönchengladbach war. Der Klub liegt aktuell total daneben und kassierte gegen den SSV Grefrath eine 2:8-Schlappe. Der von Grefrath zum B-Ligisten Dülkener FC wechselnde Jonas Landwehrs traf dabei dreimal.

Der VfL Tönisberg gewann das Prestigespiel beim VfR Fischeln mit 2:1 und schob sich auf Platz neun vor. Wenn am abschließenden Wochenende noch ein positives Erlebnis gegen den CSV Marathon Krefeld, der dieses Wochenende spielfrei hatte, gelingt, könnte in Tönisberg gesagt werden: „Ende gut, alles gut.“