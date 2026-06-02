Showdown im Bezirksliga-Aufstiegskampf

Der OSV Meerbusch muss am letzten Spieltag bei der Aufstiegsentscheidung zuschauen. – Foto: Michael Zöllner

Spitzenreiter OSV Meerbusch hat im Aufstiegskampf der Bezirksliga, Gruppe 3 zwar vorgelegt und das eigene Spiel deutlich mit 5:0 gegen Absteiger 1. FC Mönchengladbach gewonnen, aber Verfolger SF Neuwerk hat nachgelegt – wenn auch erst im Endspurt.

Neuwerk löst vorletzte Aufgabe

Durch Treffer von Emmanuel Adu und Marwan El Khoulati Haroun hat Neuwerk das 3:1 über Wickrath perfekt gemacht. Dadurch bleibt es bei dem Zwei-Punkte-Vorsprung der Mannen um Kapitän Frederic Klausner, deren Goalgetter Marc Rommel trotz der fünf Treffer dieses Mal nicht unter den Torschützen war. Er steht und bleibt dadurch bei 25 Toren. Aber wie dem auch sei: Der OSV ist am letzten Spieltag spielfrei und die Neuwerker können mit einem Dreier beim 1. FC Viersen, der nach einer erneuten Niederlage auf jeden Fall in die Abstiegsrelegation muss, alle weichen auf Jubel stellen. Und den Meerbuschern bliebe der erneute Weg in die Relegation, wie schon vergangenes Jahr, als es dann nicht klappte, nicht erspart.

Seine Erfolgsgeschichte seit der Amtsübernahme von Trainer Karl-Heinz Himmelmann konnte der TSV Bockum nicht fortschreiben. Er legte gegen den 1. FC Viersen nach einer ganz schwachen ersten Halbzeit – hier versäumte es Kontrahent 1. FC Viersen, entscheidend davonzuziehen – später durch Abdul Hassan Barrie und Hendrik Holtz vor, was am Ende aber dennoch nicht reichte, weil der 1. FC in der langen Nachspielzeit und starken Drangphase die Begegnung noch drehte und seine Mini-Chance, der Abstiegsrelegation doch noch zu entgehen, nutzte. Am kommenden Sonntag kommen die Neuwerker nach Viersen.

Tönis-Reserve untermauert fünften Platz

Durch einen Treffer von Niklas Hannappel in der dreiminütigen Nachspielzeit nach Vorarbeit von wieder mal Dieumerci Kyanga, was inzwischen seine zehnte Vorbereitung war, untermauerte die Reserve des SC St. Tönis gegen Nachbar SV Thomasstadt Kempen seinen beachtlichen fünften Platz und mit starken 49 Punkten auf der Habenseite (2:1). Die Zweite des SC Union Nettetal verlor in Odenkirchen deutlich, wobei viele den Eindruck hatten, dass das Team von Trainer David Sfarzetta mit den Gedanken schon ganz bei der existenziellen Partie nächsten Sonntag gegen Absteiger Türkiyemspor Mönchengladbach war. Der Klub liegt aktuell total daneben und kassierte gegen den SSV Grefrath eine 2:8-Schlappe. Der von Grefrath zum B-Ligisten Dülkener FC wechselnde Jonas Landwehrs traf dabei dreimal.

Der VfL Tönisberg gewann das Prestigespiel beim VfR Fischeln mit 2:1 und schob sich auf Platz neun vor. Wenn am abschließenden Wochenende noch ein positives Erlebnis gegen den CSV Marathon Krefeld, der dieses Wochenende spielfrei hatte, gelingt, könnte in Tönisberg gesagt werden: „Ende gut, alles gut.“