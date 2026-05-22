Showdown im Aufstiegsrennen:

In der AK Augsburg Mitte kommt es am Montag zum absoluten Topspiel. Wenn der FC HELLAS Augsburg die SpVgg Bärenkeller empfängt, geht es um weit mehr als nur drei Punkte: Es ist das direkte Duell um den begehrten Relegationsplatz zwei.

Augsburg. – Die Rollen vor diesem mit Spannung erwarteten Duell könnten kaum ausgeglichener sein. Wenn am Montag um 13:30 Uhr der Anpfiff ertönt, stehen sich zwei Mannschaften gegenüber, die sich derzeit in absoluter Prachtform befinden. Beide Teams reisen mit der Empfehlung von drei Siegen in Serie im Gepäck an. Doch nur einer kann den Lauf fortsetzen und sich im packenden Kampf um Platz zwei einen echten Vorteil verschaffen.