Showdown im Aufstiegsrennen:

In der AK Augsburg Mitte kommt es am Montag zum absoluten Topspiel. Wenn der FC HELLAS Augsburg die SpVgg Bärenkeller empfängt, geht es um weit mehr als nur drei Punkte: Es ist das direkte Duell um den begehrten Relegationsplatz zwei.
Augsburg. – Die Rollen vor diesem mit Spannung erwarteten Duell könnten kaum ausgeglichener sein. Wenn am Montag um 13:30 Uhr der Anpfiff ertönt, stehen sich zwei Mannschaften gegenüber, die sich derzeit in absoluter Prachtform befinden. Beide Teams reisen mit der Empfehlung von drei Siegen in Serie im Gepäck an. Doch nur einer kann den Lauf fortsetzen und sich im packenden Kampf um Platz zwei einen echten Vorteil verschaffen.
Die Zuschauer im Stadion dürfen sich berechtigte Hoffnungen auf ein echtes Torfestival machen. Beide Mannschaften stellen mit einem Schnitt von weit über zwei Treffern pro Partie die absolute Elite im Angriff der Liga.
FC HELLAS Augsburg: Die Auswahl von Coach Aleksandar Canovic gehört mit bereits 67 Saisontreffern zur absoluten Crème de la Crème des Unterhauses. Nach dem jüngsten, souveränen 2:0-Erfolg gegen den TSV Leitershofen II strotzt die Mannschaft vor Selbstbewusstsein. Mit 14 Siegen, drei Remis und sechs Niederlagen stehen die Hellas-Kicker blendend da.
SpVgg Bärenkeller: Die Elf von Trainer Matthias Greiner steht dem in nichts nach. 60-mal ließen es die Bärenkellerer in dieser Spielzeit bereits im gegnerischen Kasten scheppern. Zuletzt demontierte die Offensivreihe die TSG Hochzoll beim fulminanten 8:0-Kantersieg nach allen Regeln der Kunst. Die Bilanz liest sich mit 14 Siegen, drei Unentschieden und nur fünf Pleiten ähnlich stark.
Dass beide Kontrahenten vor diesem Spieltag mit exakt 45 Punkten ex aequo in der Tabelle stehen, unterstreicht die enorme Bedeutung dieser Begegnung. Es ist das klassische „Sechs-Punkte-Spiel“ im Kampf um den Relegationsplatz. Schon im Hinspiel trennte man sich nach einem harten Fight mit einem 2:2-Unentschieden – eine Punkteteilung, mit der sich diesmal wohl keiner der beiden Trainer kampflos zufriedengeben wird.
Die Ausgangslage ist klar: Beide Teams schätzen ihre Chancen auf den Sieg gleich hoch ein, beide brennen darauf, ihre aktuelle Form zu bestätigen. Wer am Montag die Nerven behält und seine Offensiv-Power auf den Platz bringt, macht einen Riesenschritt in Richtung Aufstiegsrelegation. Ein echtes Finale um Platz zwei, das man als Fußballfan in Augsburg nicht verpassen sollte!