Showdown beim SVA Palzing: SpVgg 1906 erwartet „Hexenkessel“

Wer schafft nach einer Saison die Rückkehr in die Bezirksliga? Im Relegations-Rückspiel empfängt der SVA Palzing am Samstag die SpVgg 1906 Haidhausen.

Palzing/Haidhausen - Die zwei letzten Entscheidungen im oberbayerischen Amateurbereich werden am Samstagnachmittag gefällt. In Palzing trifft der SV Ampertal auf die SpVgg 1906 Haidhausen um den Aufstieg in die Bezirksliga. Das Hinspiel am Dienstag in Haidhausen ging 1:1 aus - dementsprechender Finalcharakter ist vorprogrammiert. Zeitgleich kämpfen der SV Ohlstadt und die SG Tüßling-Teising (Hinspiel 1:0 für die SG) um den Sprung von der Kreisliga nach oben.

Bereits in der Vorsaison war der SVA in der Aufstiegs-Relegation involviert. Damals scheiterte die Elf um Kapitän Radlmaier in der ersten Relegations-Runde am FC Gerolfing, der in die zweite Runde einzog und letztlich den Bezirksliga-Aufstieg schaffte. „Dieses Jahr sind wir besser aufgestellt. Damals hat sich mein Bruder (Anm. d. Red.: Fabian Radlmaier wurde damals im Hinspiel in der 17. Minute ausgewechselt und konnte im Rückspiel nicht auflaufen.) verletzt. Das hat der Mannschaft weh getan“, sagt Radlmaier. Dieses Mal sind fast alle Mann an Bord.

„Wir erwarten viele Zuschauer. Die Wetterprognosen sind gut, 100 Jahre SVA werden gefeiert, was gibt es Besseres“, freut sich Marcel Radlmaier, Abteilungsleiter der Palzinger im Gespräch mit Fupa Oberbayern/Fussball Vorort im Vorfeld der Partie. Der 32-Jährige erzielte im Hinspiel den 1:0-Führungstreffer per Kopf. „Es ist ein wichtiges Finale. Wer gewinnt, steigt auf.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von SVA Palzing e.V. (@svapalzing1925)

Das Relegationsfinale dürfte zudem noch mehr Zuschauer anlocken, da der SVA Palzing 100-jähriges Bestehen feiert. Bereits am Freitag, 13. Juni, starten die Feierlichkeiten und gehen am Samstag, Sonntag und Mittwoch, 18. Juni, weiter. Die „Spaßolympiade“, die eigentlich für Samstag vorgesehen war, wurde aufgrund des Relegationsspiels auf den 5. Juli, verschoben.

„Wir erwarten einen Hexenkessel.“

Guiseppe „Beppo“ Scialdone.

Die Feierlichkeiten sprengen will die SpVgg 1906 Haidhausen. Der Klub, auf dessen Gelände Franz Beckenbauer als Kind seine ersten Schritte machte, will nach einem Jahr Kreisliga wieder zurück in die Bezirksliga und ist gewappnet für das Rückspiel in Palzing. „Wir erwarten einen Hexenkessel. Die meinten, es kommen zwischen 700 und 1000 Zuschauer. Aber das ist doch das Schöne an solchen Relegationsspielen“, sagt Giuseppe Scialdone, 1. Vorstand der SpVgg 1906. „Palzing wird alles dafür tun, um zu siegen. Das werden wir aber auch.“

Aus dem Vollen schöpfen wird Cheftrainer Corpoda nicht können. „Es fehlen zwei, drei oder vier Spieler. Aber es hilft nichts, wir haben einen guten und breiten Kader. Da müssen wir durch. Auch andere Mannschaften haben um diese Jahreszeit Kader-Probleme. Da ist man selber Schuld, hätte man keine Relegation spielen dürfen“, so Scialdone, der auf einige Anhänger aus der Landeshauptstadt hofft. „Fananreise ist schwierig, da viele im Urlaub sind. Aber ich denke schon, dass von uns so 50, 60 Leute mitfahren werden. Wir werden alles für den Aufstieg in die Bezirksliga geben.“

In Haidhausen im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Remis. „Recht ausgeglichen“, so Scialdone. „Zwei gute Mannschaften, ein guter Schiedsrichter und dann schauen wir mal, was das Rückspiel zeigt.“ Am frühen Samstagabend sollte gegen 17 Uhr - falls Verlängerung oder gar Elfmeterschießen eintreten auch etwas später - klar sein, wer den Gang in die Bezirksliga antritt und wer noch ein Jahr Kreisligafußball spielt. (the)