Showdown auf Schalke: Kornetka fordert maximale Schärfe

– Foto: Roland Schäfer

Es ist die letzte Partie der regulären Saison in der 2. Bundesliga – und für Eintracht Braunschweig steht noch alles auf dem Spiel. Vor dem Auswärtsspiel beim bereits feststehenden Zweitligameister FC Schalke 04 am Sonntag spricht vieles für ein nervenaufreibendes Finale im Tabellenkeller.

Dass ausgerechnet der Aufsteiger und Zweitligameister der letzte Gegner ist, macht die Aufgabe kaum einfacher. Kornetka erwartet keinen Gegner im Verwaltungsmodus – im Gegenteil. „Wir wissen, was auf uns zukommt“, erklärte der Trainer. Schalke habe „eine wunderbare Saison gespielt“ und über einen langen Zeitraum „sehr starke Leistungen“ gezeigt.

Doch während draußen gerechnet, spekuliert und auf andere Plätze geschaut wird, versucht Lars Kornetka den Fokus seiner Mannschaft eng zu halten. „Jungs, lasst uns bei uns bleiben“, sagte der Eintracht-Coach vor dem Saisonfinale. „Lasst uns an unsere Aufgaben glauben und darauf konzentrieren, was wir zu tun haben.“

Besonders die individuelle Qualität imponiert ihm. „Sie können mit Einzelspielern aufwarten, die sondergleichen sind“, sagte Kornetka und verwies vor allem auf die gefestigten Abläufe im Offensivspiel der Königsblauen. Trotz möglicher Rotationen sieht er keine Vorteile für seine Mannschaft: „Wir erwarten eine Mannschaft, die uns jetzt auch nicht den Gefallen tun wird, den Saisonendspurt austrudeln zu lassen.“

Auch die Atmosphäre in Gelsenkirchen spielt in den Überlegungen des Trainers eine große Rolle. „Wir erwarten da nicht nur ein volles Haus, was die Fans angeht, sondern auch ein volles Haus, was den Gegner angeht.“

„Messerscharf bleiben“

Die Botschaft an seine Mannschaft formulierte Kornetka mehrfach und mit Nachdruck: volle Konzentration auf das eigene Spiel. Denn gerade die vergangenen Wochen hätten gezeigt, wie unberechenbar diese Liga geworden sei. „Diese Saison hat gezeigt, dass jeder jeden schlagen kann“, sagte er. „Die Spielverläufe sind teilweise so kurios, wie sie vielleicht kurioser gar nicht mehr sein könnten.“

Deshalb warnt der Coach ausdrücklich vor emotionalen Schwankungen während der Partie. „Gerade dann muss man hellwach bleiben“, betonte Kornetka – egal ob nach einer Führung oder einem Rückschlag. „Das sind oft die Momente, wo ein Spiel kippen kann.“

Besonders wichtig sei es, sich weder von Jubel noch von Enttäuschung lähmen zu lassen. „Solche Dinge dürfen wir halt nicht annehmen, das darf nicht passieren. Wir müssen messerscharf bleiben, gerade in diesem Spiel.“

Große Geschlossenheit im Team

Personell muss die Eintracht weiterhin auf Sidi Sané, Anas Bakhat und Patrick Nkoa verzichten. Ansonsten konnte Kornetka aber mit dem gesamten Kader arbeiten – und zeigte sich vor allem von der Stimmung innerhalb der Mannschaft beeindruckt.

„Die Mannschaft ist echt scharf“, sagte der Coach. Besonders imponiere ihm der gegenseitige Umgang: „Die Jungs haben echt mal wieder bewiesen, dass sie alle da sind, wenn man sie braucht.“

Kornetka hob hervor, dass innerhalb des Teams ein außergewöhnlicher Zusammenhalt herrsche: „Da gibt es keinen Neid auf Einsatzzeiten, sondern einen klaren Support untereinander.“ Für den Trainer ist genau dieser Umgang miteinander ein Faktor, der in einem Saisonfinale den Unterschied machen kann.

Während auf den anderen Plätzen gerechnet wird, will die Eintracht deshalb nur eines: den Blick auf die eigene Aufgabe richten – in einem Spiel, das für die Löwen über Klassenerhalt, Relegation oder bitteren Absturz entscheiden kann.