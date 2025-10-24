Showdown an der Tabellenspitze, Sigmaringen empfängt SG Eberhardzell

---







Für den SV Hohentengen bietet sich die Gelegenheit, gegen den Tabellendritten Kirchberg nach der überraschenden Niederlage gegen Rot Wiedergutmachung zu betreiben. Kirchberg hat seit Wochen kaum Schwächen gezeigt und möchte oben dabeibleiben, zuletzt gab es ein 1:1 gegen die SG Ringschnait.

Das Kellerduell könnte für beide Teams richtungsweisend werden. Nach dem ersten Saisonsieg gegen Hohentengen will Rot zuhause nachlegen und den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze herstellen. Blönried steht nach neun Niederlagen in Folge weiter mit dem Rücken zur Wand – ein Punktgewinn ist Pflicht, um den Abstand nicht weiter anwachsen zu lassen.

Krauchenwies steht nach drei Niederlagen in Folge unter Zugzwang und will gegen Ringschnait die Wende schaffen. Auch die SG Ringschnait/Mittelbuch wartet schon seit drei Spielen auf den nächsten Sieg und möchte den Abwärtstrend stoppen. Es dürfte ein Spiel auf Augenhöhe werden in dem Kleinigkeiten entscheiden könnten.

Gutenzell empfängt nach dem Achtungserfolg in Mengen den frormstarken SV Sulmetingen. Die Gäste kommen mit dem Selbstvertrauen eines 2:0-Sieges gegen Krauchenwies und könnten mit einem weiteren Erfolg weiter nach oben klettern. Der VfB Gutenzell möchte den Rückenwind mitnehmen um drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu holen.

---



Das absolute Spitzenspiel des Wochenendes steigt in Ummendorf. Beide Teams stehen punktgleich an der Spitze, beide sind seit Wochen ungeschlagen. Mengen verfügt über die beste Defensive der Liga, während Ummendorf vor allem in der Offensive überzeugt. Die Zuschauer dürfen sich auf interessantes Spiel freuen.

Sigmaringen will nach dem späten 2:1-Erfolg in Bad Saulgau seine Erfolgsserie fortsetzen. Gegen den Tabellenvorletzten aus Eberhardzell spricht vieles für einen weiteren Heimsieg. Die Gäste stehen aktuell auf dem vorletzten Platz und kämpfen um jeden Punkt, sind aber klarer Außenseiter. Für Sigmaringen wäre ein Dreier wichtig, um weiter in Reichweite der Aufstiegsränge zu bleiben.

Uttenweiler hat mit fünf Siegen in Serie eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen und geht als klarer Favorit ins Heimspiel gegen den Tabellendreizehnten aus Bad Saulgau. Die Gastgeber könnten mit einem weiteren Erfolg in die Spitzengruppe vordringen. Bad Saulgau hingegen braucht dringend Punkte, um den Absturz in die direkte Abstiegszone zu verhindern.

---



Beide Mannschaften stehen punktgleich in der direkten Abstiegszone und benötigen dringend Punkte, um den Anschluss an das Mittelfeld zu halten. Für Steinhausen gab es zuletzt eine 4:2 Niederlage im Derby trotz einer 2:0-Führung, während auch Ertingen den vierten Saisonsieg holen möchte.

Die SF Hundersingen empfangen den SV Ochsenhausen. Die Sportfreunde wollen nach dem Auswärtssieg in Blönried den nächsten Schritt nach oben machen, während Ochsenhausen mit dem 4:2 gegen Steinhausen Selbstvertrauen getankt hat. Beide Teams trennen nur zwei Punkte – ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.





