Showdown an der Tabellenspitze: »Eine tolle Situation erarbeitet«

Am Sonntag steigt in Hengersberg das absolute Topspiel der A-Klasse Deggendorf. Der TSV Hengersberg will seine makellose Serie weiter ausbauen, der SV Wallerfing hofft auf den großen Befreiungsschlag beim Spitzenreiter.

Es ist das Duell, auf das die A-Klasse Deggendorf seit Wochen wartet: Tabellenführer TSV Hengersberg empfängt am Sonntag den direkten Verfolger aus Wallerfing. Erster gegen Zweiter – mehr Spitzenspiel geht nicht.

Trainer Martin Wimber sieht die aktuelle Stärke seiner Elf nicht nur in der reinen Qualität, sondern vor allem im Miteinander. „Die Mannschaft hat einen überragenden Charakter. Alle setzen die Vorgaben um und auch im Training können wir Trainer gut arbeiten“, betont er. Die Grundlage für die Serie liege aber auch in der Breite: „Extrem wichtig für unseren Erfolg ist unsere starke zweite, von welcher viele Spieler problemlos in der ersten helfen können.“

Der TSV Hengersberg marschiert bislang ohne Fehl und Tadel durch die Liga. Zehn Spiele, zehn Siege, dazu ein Torverhältnis von 31:7 – die nackten Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Auch beim jüngsten 2:1-Erfolg in Grafling zeigten die Wimber-Schützlinge ihre Kaltschnäuzigkeit. Früh trafen Josef Unverdorben und Luca Saller, ehe die Hausherren in der Nachspielzeit nur noch Ergebniskosmetik betrieben.

Dass der Verein im vergangenen Jahr knapp am Ziel vorbeigeschrammt ist, wirkt dabei wie zusätzlicher Antrieb. „Es ist bitter, wenn du in den letzten Jahren immer vorne dabei bist, aber trotzdem scheiterst. Trotzdem haben wir von Anfang an eine Jetzt-erst-recht-Mentalität gespürt“, blickt Wimber zurück. Die Ausgangslage sei nun hervorragend, der Fokus klar: „Wir haben uns eine tolle Situation erarbeitet, die wir mindestens halten wollen. Deshalb gehen wir ohne besondere Vorgaben ins Spiel, geben Vollgas und hoffen natürlich auf einen Heimsieg.“

Wallerfing unter Zugzwang

Der SV Wallerfing reist mit neun Punkten Rückstand an – und weiß, dass es ohne Zählbares schwer wird, den Titelkampf offen zu halten. Hinzu kommt, dass die Elf von Danyon Kemper einen Doppelspieltag bestreiten muss: Am Freitag steht noch das Heimspiel gegen den TSV Grafling an, ehe zwei Tage später das Kräftemessen in Hengersberg wartet.

Die Generalprobe in Neuhausen misslang zuletzt knapp. Beim 1:2 musste sich der SVW trotz des Ausgleichstreffers von Fabian Mayer geschlagen geben. „Wir sind an unserer Chancenverwertung und einem überragenden Torwart gescheitert“, ärgerte sich Coach Danyon Kemper. Dennoch sieht er sein Team keineswegs chancenlos: „Hengersberg spielt bisher eine konstante Hinrunde und ist deshalb auch der Favorit. Aber die Saison ist noch lang und die letzte Begegnung gegen Hengersberg konnten wir mit 4:3 für uns entscheiden – wir wissen also um unsere Stärken.“

Kempers Vertrauen in seine Mannschaft ist groß. „Meine Jungs arbeiten aktuell sehr fleißig gegen den Ball und das ist die Basis. Mit Ball wollen wir aber noch flüssiger agieren, um mehr Chancen herauszuspielen. Hinzukommt, dass wir mit Dennis Grübl zudem einen der stärksten Stürmer der Liga in unseren Reihen haben.“

Die Mission für Wallerfing scheint also klar: Am Freitag gegen Grafling drei Punkte holen und dann soll in Hengersberg die große Überraschung gelingen.

Spannung garantiert

Während Hengersberg ausgeruht und mit breiter Brust ins Spitzenspiel geht, muss Wallerfing die Belastung von zwei Spielen innerhalb von drei Tagen meistern. Der Ausgang könnte richtungsweisend sein: Baut der TSV seine Serie aus, wächst der Vorsprung bereits auf zwölf Punkte. Gelingt den Gästen jedoch ein Coup, bekommt das Titelrennen womöglich neuen Schwung.

Die Voraussetzungen sind also geschaffen für ein echtes Fußballfest!



Die restlichen Spiele des 12.(!) Spieltags:

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr TSV Grafling Grafling TSV Natternberg Natternberg 15:00 PUSH

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr Türk Gücü Deggendorf Türk Gücü De TSV Metten Metten 15:00 PUSH

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr SV Schaufling Schaufling SpVgg Mariaposching Mposching 15:00 live PUSH







