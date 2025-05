Showdown an der Spitze - Zittern im Tabellenkeller

Im Topspiel empfängt Emsbüren den direkten Verfolger Bokeloh - Spannung garantiert! Teglingen geht als Favorit ins Duell mit Schlusslicht Brögbern. Flechum trifft im Mittelfeldduell auf Lengerich-Handrup, beide mit Aufwärtstendenz. Haselünne und Rütenbrock kämpfen um den ersten Sieg nach langer Flaute. Baccum will gegen das abgeschlagene Heede nachlegen. Leschede erwartet mit Werlte ein offensivstarkes Team - Duell auf Augenhöhe. Listrup vertraut auf seinen Top-Sturm gegen das formstarke Dalum. Börger gegen Papenburg II verspricht ein enges Duell im Mittelfeld.

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr

RW Heede hingegen musste zuletzt eine deutliche 0:4-Niederlage hinnehmen. Die Gäste haben in dieser Saison bereits 97 Gegentreffer kassiert – so viele wie keine andere Mannschaft in der Liga – und stehen mit 18 Punkten aus 28 Spielen auf einem Abstiegsplatz. Die Mannschaft von Christoph Andrees konnte bisher nur fünf Spiele gewinnen, dazu kommen drei Unentschieden und 20 Niederlagen. Die letzten sechs Spiele wurden allesamt verloren, was die Dringlichkeit eines Erfolgserlebnisses unterstreicht. Angesichts der starken Form von Baccum, das vier der letzten fünf Spiele gewann, wird es für RW Heede äußerst schwer, bei diesem Gegner zu punkten.

Der SC Baccum geht mit Selbstvertrauen in die Partie gegen RW Heede, nachdem die Mannschaft zuletzt mit 4:0 bei SV Voran Brögbern gewann. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für Baccum, das damals mit 5:0 triumphierte. Das Heimteam belegt aktuell mit 45 Punkten den sechsten Platz in der Tabelle, nach 14 Siegen, drei Unentschieden und elf Niederlagen.

So., 25.05.2025, 14:00 Uhr

Die Defensive der Emsbürener ist mit nur 31 Gegentoren die stabilste der Liga. Bei den bisherigen 28 Spielen stehen 15 Siege, acht Unentschieden und nur fünf Niederlagen zu Buche. Für den SV Bokeloh läuft es offensiv, mit 15 Siegen, sechs Remis und sieben Niederlagen. Besonders die Offensive der Gäste ist gefährlich, im Schnitt zappelt der Ball mehr als zweimal pro Partie im Netz. Beide Teams befinden sich in ähnlicher Tabellenregion und haben in den letzten Spielen positive Impulse gesetzt: Emsbüren gewann vier der letzten fünf Partien, einmal trennte man sich unentschieden, während Bokeloh drei Siege und zwei Remis in diesem Zeitraum verbuchte. Das Duell auf Augenhöhe verspricht eine spannende Begegnung, bei der die Gäste versuchen werden, die Defensive der Gastgeber zu knacken.

Im Topspiel der Emslandliga trifft der Tabellenzweite SV Concordia Emsbüren auf den drittplatzierten SV Bokeloh. Die Gastgeber gewannen zuletzt mit 4:2 gegen den SV Listrup. Die Gäste feierten einen 4:0-Auswärtssieg gegen RW Heede und sind ebenfalls in guter Verfassung. Das Hinspiel endete torlos 0:0, das Rückspiel verspricht also deutlich mehr Torraumszenen.

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr Sportverein Listrup 1949 Listrup SV Dalum 1926 Dalum 15:00 PUSH

Im Duell zwischen dem Tabellenfünften SV Listrup und dem 14. SV Dalum stehen sich zwei Teams gegenüber, die unterschiedliche Ausgangspositionen haben. Listrup kassierte zuletzt eine 1:2-Niederlage bei der Concordia Emsbüren, während Dalum im letzten Spiel einen Sieg verbuchte. Im Hinspiel setzte sich Dalum auswärts mit 4:2 durch. Der Gastgeber präsentiert mit 82 Toren den besten Angriff der Liga und ist offensiv äußerst gefährlich. Die Bilanz von Dalum ist durchwachsen: acht Siege, sechs Unentschieden und 14 Niederlagen. Die letzten fünf Spiele brachten den Gästen zehn Punkte, was auf eine positive Entwicklung hindeutet. Besonders die Offensive des SV Listrup ist zu beachten, da der Gegner im Schnitt mehr als zweimal pro Spiel trifft. Die Tabelle spiegelt die aktuelle Form wider: Listrup rangiert auf Platz fünf, Dalum auf Position 14. Für die Gäste wird es in den verbleibenden Spielen darum gehen, noch einmal alles zu mobilisieren, um Zählbares mitzunehmen. Angesichts der Tabellensituation und der Offensivstärke der Gastgeber verspricht die Partie eine spannende Angelegenheit zu werden.

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr FC 47 Leschede Leschede SV Sparta Werlte Werlte 15:00 PUSH

Im Duell zwischen dem FC 47 Leschede und dem SV Sparta Werlte stehen sich zwei Teams gegenüber, die unterschiedliche Ausgangspositionen haben. Leschede rangiert mit 51 Punkten auf Platz vier, musste zuletzt eine 0:1-Niederlage gegen Voran Brögbern hinnehmen, während Werlte nach einer Serie von vier Spielen ohne Sieg zuletzt eine 2:3-Heimniederlage gegen SV Dalum kassierte. Im Hinspiel setzte sich Werlte mit 2:0 durch. Der Gastgeber zeigt in der Offensive Schwächen, was sich in nur 48 erzielten Treffern widerspiegelt. Der Gast aus Werlte ist offensiv deutlich stärker aufgestellt: 63 Tore, 17 Siege, sechs Unentschieden und fünf Niederlagen – zuletzt waren Siege rar gesät, der letzte Dreier liegt bereits vier Spiele zurück. Besonders die Offensive des SV Sparta Werlte ist zu beachten, die im Schnitt über zweimal pro Spiel trifft. Die Vorzeichen deuten auf eine ausgeglichene Partie hin, bei der kein klarer Favorit auszumachen ist. Es verspricht eine spannende Begegnung zu werden, bei der beide Teams alles daran setzen werden, Zählbares mitzunehmen.

Heute, 19:30 Uhr SV Teglingen 1957 Teglingen SV Voran Brögbern 1922 Brögbern 19:30 PUSH

SV Teglingen geht mit Rückenwind in die Begegnung gegen SV Voran Brögbern. Das Heimteam konnte zuletzt zwei Siege in Folge einfahren, darunter ein 1:0-Erfolg gegen VFL Rütenbrock, und steht mit 45 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Die Form stimmt, zuletzt holte man aus den letzten fünf Partien zehn Zähler. Auf der anderen Seite befindet sich SV Voran Brögbern, das nach 28 Spielen im Tabellenkeller rangiert. Die Mannschaft von Sebastian Wolf hat in der laufenden Saison bislang nur 46 Tore erzielt – kein Team der Liga ist offensiv schwächer. Die Niederlage im letzten Spiel gegen SC Baccum markierte die 18. Saisonpleite, was die Defensive der Gäste deutlich schwächt. Angesichts der schwächelnden Defensive und der offensiven Schwäche von Voran Brögbern, die in der Tabelle acht Plätze hinter Teglingen liegen, sind die Karten vor dem Anpfiff klar verteilt. Für die Gäste wird es am Saisonende darum gehen, noch einmal alles zu mobilisieren, um Zählbares mitzunehmen.

Morgen, 16:00 Uhr Haselünner SV Haselünne VfL Rütenbrock 1930 Rütenbrock 16:00 PUSH

Der Haselünner SV wartet seit acht Spielen auf einen Sieg. Gegen den VFL Rütenbrock soll die Serie endlich beendet werden. Zuletzt musste sich Haselünner SV im Spiel gegen den SV Lengerich-Handrup geschlagen geben, was die zwölfte Niederlage in der laufenden Saison bedeutete. VFL Rütenbrock kam im vorigen Match gegen den SV Teglingen mit 0:1 unter die Räder. Im Hinspiel triumphierte Rütenbrock auf heimischem Platz mit 2:1. Offensiv kommt die Mannschaft von Coach Vitali Malsam kaum zur Entfaltung, lediglich 46 Tore stehen auf der Habenseite. Die Bilanz des VFL Rütenbrock umfasst neun Siege, sieben Unentschieden und zwölf Niederlagen. Die Defensive der Gäste ist anfällig, was sich in der schwachen Torbilanz widerspiegelt. nnTabellarisch bewegen sich beide Teams in ähnlichen Regionen, die Saison verlief für Haselünner SV und VFL Rütenbrock vergleichbar. Da keines der letzten acht Spiele gewonnen wurde, sind beide Mannschaften hoch motiviert, den ersten Dreier seit längerer Zeit einzufahren. Die Chancen auf einen Sieg stehen ausgeglichen, die Ausgangslage verspricht eine spannende und umkämpfte Partie.

SV Flechum geht mit Selbstvertrauen in die Partie gegen den SV Lengerich-Handrup. Nach dem souveränen 5:1-Erfolg im letzten Spiel gegen BW Papenburg II kann das Heimteam befreit aufspielen. Im Hinspiel setzte sich Flechum mit 4:3 durch, ein gutes Omen für das Rückspiel? Defensiv hat Flechum jedoch noch Nachholbedarf: 70 Gegentreffer sind in dieser Saison bereits ein deutlicher Wert. Das bisherige Heimkonto umfasst neun Siege, fünf Unentschieden und 14 Niederlagen. Zuletzt zeigte das Team von Kevin Specker eine positive Entwicklung, holte aus den letzten fünf Partien neun Zähler. Auf Seiten des SV Lengerich-Handrup sieht die Bilanz ähnlich aus: neun Siege, vier Unentschieden, 15 Niederlagen. Die Offensivabteilung der Gäste ist gefährlich, trifft im Schnitt mehr als zweimal pro Spiel. Die Teams liegen in der Tabelle nur knapp beieinander, lediglich ein Punkt trennt die Kontrahenten aktuell. Beide Mannschaften rechnen sich gute Chancen auf den Sieg aus, die Ausgangslage ist ausgeglichen. Es verspricht eine spannende Begegnung zu werden, bei der beide Teams alles daran setzen werden, drei Punkte zu holen.