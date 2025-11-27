Showdown an der Spitze: Viktoria Potsdam beim Herausforderer Zepernick

Morgen, 19:30 Uhr FSV Bernau FSV Bernau Schönower SV 1928 Schönower SV 19:30 PUSH

Für den FSV Bernau bietet der morgigen Freitagabend eine große Chance – zugleich aber ein dickes Brett. Bernau geht als Tabellendritter in die Partie, während Schönower SV direkt dahinter lauert und mit zuletzt stabilen Leistungen überzeugt hat. Bernau kommt mit dem Rückenwind des klaren 3:0-Sieges in Eberswalde, in dem Kevin Stephan, Mattis Raschke und René Pütt die Treffer erzielten. Allerdings fällt René Pütt nach seiner Roten Karte aus. Schönow reist zudem mit dem Selbstvertrauen eines 3:1-Heimerfolgs gegen Neustadt an. Nach frühem Rückstand durch Tarik Wenzel drehte das Team die Partie mit Toren von Lukas Drews, Felix Seidel und Hein-Peter Splett überzeugend. Beide Teams spielen um direkte Schlagdistanz zur Spitze – ein intensives, enges Duell ist nahezu garantiert. ---

Der SV Falkensee-Finkenkrug kehrt nach der witterungsbedingten Pause in den Ligabetrieb zurück und empfängt ein FC 98 Hennigsdorf, das nach dem klaren 5:0 über den Angermünder FC enormen Rückenwind mitbringt. Hennigsdorf überzeugte zuletzt: Ron Hass traf doppelt, ebenso Luca Müller, während Ramon Schulz für den dritten Treffer sorgte. Das Team hat sich stabilisiert und arbeitet sich Schritt für Schritt aus dem Mittelfeld heraus. Falkensee gehthochmotiviert in die Partie – gleichzeitig wartet ein Gegner, der aktuell einen guten Lauf hat. ---

Schwedt erlebte zuletzt ein turbulentes 4:4 gegen Alt Ruppin. Nach frühem Rückstand und einem unglücklichen Eigentor kämpfte sich das Team jedoch eindrucksvoll zurück. Die Treffer erzielten Jonas Giersch, Szymon Wierzchowski (zweimal) und Grzegorz Piotr Tarasewicz. Trotz des spektakulären Comebacks verlor Schwedt wertvolle Punkte und rutschte etwas aus dem Spitzenfeld. Nun wartet mit Concordia Buckow/Waldsieversdorf ein Gegner, der nach dem 1:5 gegen Viktoria Potsdam deutlich angeschlagen ist. Trost spendete lediglich der Treffer von Christos Koka. Concordia steckt tief im Tabellenkeller und braucht dringend Stabilität, doch die Defensive wirkt verwundbar und lässt zu viele individuelle Fehler zu. Für Schwedt ist die Ausgangslage klar: Ein Heimsieg ist Pflicht, um an der Spitzengruppe dranzubleiben. ---

Sa., 29.11.2025, 13:00 Uhr SG Bornim SG Bornim FV Preussen Eberswalde Eberswalde 13:00 PUSH

Für beide Mannschaften ist dieses Duell ein Spiel gegen den Trend. Bornim wartet weiter auf den ersten Saisonsieg und verlor zuletzt mit 0:4 deutlich in Bernau. Die Defensive bleibt das größte Problem – zu viele Aussetzer, zu wenig Stabilität. Eberswalde wiederum kassierte ein 0:3 gegen Bernau, in dem die Mannschaft lange Zeit hinterherlief und offensiv nur selten Durchschlagskraft entwickelte. Kevin Stephan, Mattis Raschke und René Pütt bestraften diese Schwächen eiskalt. Beide Teams befinden sich in einer schwierigen Phase. Bornim könnte mit einem Erfolg zumindest den Abstand etwas verkürzen, während Eberswalde tabellarisch dringend Punkte benötigt, um nicht tiefer in den Abstiegskampf zu rutschen. ---

Neustadt hatte am vergangenen Wochenende spielfrei und beobachtete, wie die Konkurrenz punktete. Das dürfte die Motivation zusätzlich steigern. Die Mannschaft zeigt eine Saison voller Höhen und Tiefen, bewies aber in vielen Partien Comeback-Qualitäten. Zehdenick dagegen holte beim 2:0 gegen Babelsberg einen ganz wichtigen Heimsieg. John Lormis traf sowohl in der 19. als auch in der 61. Minute. Die Defensive stand stabiler als zuletzt und gab der Mannschaft wieder Selbstvertrauen. Nun wartet mit Neustadt ein Gegner, der für offensive Unberechenbarkeit steht. Für beide Teams geht es um wichtigen Abstand zum Tabellenende – ein Duell, das enorm viel Druck beinhaltet. ---

Sa., 29.11.2025, 13:00 Uhr Fortuna Babelsberg Fortuna Babg Angermünder FC Angermünde 13:00 PUSH

Fortuna Babelsberg befindet sich in der Krise. Das 0:4 gegen Schönow offenbarte die fehlende Balance im Spiel, besonders in der Defensive. Der Druck wächst, denn die Tabelle wird ungemütlicher. Der Angermünder FC pausierte zuletzt. Beide Mannschaften wissen: Dieses Spiel kann richtungsweisend werden. ---

Sa., 29.11.2025, 15:00 Uhr SG Einheit Zepernick 1925 SG Zepernick SV Viktoria Potsdam SV Viktoria 15:00 live PUSH

Das Topspiel: Verfolger SG Einheit Zepernick empfängt den ungeschlagenen Tabellenführer SV Viktoria Potsdam. Zepernick präsentierte sich beim 3:0 gegen Concordia kaltblütig und stabil – Tom Bittner, Ozan Özer Pekdemir und Paul Maurer sorgten für klare Verhältnisse. Doch nun kommt das Team, das bislang alles in Grund und Boden spielt. Viktoria gewann zuletzt mit 5:1 in Buckow/Waldsieversdorf – Tom Nattermann, Mathis Lange (zweimal) und Dennis Rothenstein (zweimal) trafen. Die Offensive ist die gefährlichste der Liga, die Defensive gleichzeitig die stabilste. Zepernick spielt eine starke Saison, aber um Viktoria ernsthaft zu gefährden, muss alles passen. Ein Spiel, das die Liga prägen könnte. ---