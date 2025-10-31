 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Tobias Dieteren

Showdown an der Spitze: Vichttal empfängt Eilendorf zum Gipfeltreffen

Am 10. Spieltag der Kreisliga A Aachen steht das Duell der beiden bislang ungeschlagenen Spitzenteams im Fokus – während im Tabellenkeller mehrere Mannschaften um den Anschluss kämpfen.

Der 10. Spieltag der Kreisliga A Aachen verspricht Spannung auf allen Ebenen. Tabellenführer SV Eilendorf II gastiert beim ärgsten Verfolger VfL Vichttal II, während die abstiegsgefährdeten Teams aus Freund und Burtscheid dringend Punkte benötigen.

So., 02.11.2025, 13:30 Uhr
FC Germania Freund
FC Germania FreundFreund
Grenzwacht Pannesheide
Grenzwacht PannesheidePannesheide
13:30

Der Aufsteiger aus Freund (16./4 Punkte) feierte zuletzt den ersten Saisonsieg und will gegen Pannesheide (4./15 Punkte) den Aufwärtstrend bestätigen. Die Gäste reisen als leichter Favorit an, konnten aber in den letzten Wochen keine Konstanz aufbauen. Für beide Teams steht viel auf dem Spiel: Punkte für den Klassenerhalt und den Anschluss an die Spitze.

So., 02.11.2025, 11:00 Uhr
Burtscheider TV
Burtscheider TVBurtscheid
SC Kellersberg
SC KellersbergKellersberg
11:00

Der Vorletzte aus Burtscheid (4 Punkte) trifft auf den Zehnten aus Kellersberg (11 Punkte). Nach sieben sieglosen Spielen in Folge steht der BTV unter Druck, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren. Kellersberg hingegen will nach der deutlichen 1:4-Niederlage gegen Arminia Eilendorf wieder Stabilität finden.

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
DJK Arminia Eilendorf
DJK Arminia EilendorfEilendorf
FC Eschweiler 2020
FC Eschweiler 2020Eschweiler
15:00live

Arminia Eilendorf (11./10 Punkte) will nach dem klaren 4:1-Sieg in Kellersberg den nächsten Erfolg einfahren. Mit Eschweiler (3./17 Punkte) gastiert jedoch ein Spitzenteam, das zuletzt überraschend gegen St. Jöris verlor. Die Partie verspricht hohe Intensität und taktische Disziplin auf beiden Seiten.

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
SV St. Jöris
SV St. JörisSt. Jöris
FV Vaalserquartier
FV VaalserquartierVaalserq.
15:30

St. Jöris (12./10 Punkte) konnte sich durch den Sieg in Eschweiler etwas Luft verschaffen und trifft nun auf Vaalserquartier (6./14 Punkte). Die Gäste überzeugten beim 3:0 gegen Breinig II mit starker Effizienz und wollen den Aufwärtstrend fortsetzen. Beide Teams befinden sich aktuell in guter Verfassung – ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.

So., 02.11.2025, 11:00 Uhr
SV Breinig
SV BreinigBreinig II
FC Stolberg
FC StolbergStolberg
11:00

Breinig II (13.) wartet seit vier Spielen auf einen Sieg und möchte den Negativlauf beenden. Gegner Stolberg (5.) reist mit Rückenwind an, nachdem zuletzt ein souveränes 3:0 gegen Rhenania Würselen gelang. Beide Teams trennen vor dem Spieltag nur sechs Punkte – die Gastgeber könnten also mit einem Erfolg ans obere Mittelfeld heranrücken.

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
Rhenania Würselen/Euchen
Rhenania Würselen/EuchenRhenania Würselen/Euchen
SV Rott
SV RottSV Rott
15:30live

Rhenania (9./11 Punkte) will nach der 0:3-Niederlage in Stolberg Wiedergutmachung leisten. Rott (8./13 Punkte) zeigte beim 3:3 gegen Vichttal Moral und kommt mit Selbstvertrauen. Der Ausgang der Partie könnte über die Zugehörigkeit beider Teams zum Tabellenmittelfeld entscheiden.

So., 02.11.2025, 11:00 Uhr
VfL Vichttal
VfL VichttalVfL Vichttal II
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf II
11:00live

Im absoluten Topspiel des Spieltags empfängt der Tabellenzweite (21 Punkte) den Spitzenreiter (27 Punkte). Eilendorf II hat bislang alle neun Partien gewonnen, doch Vichttal II bleibt mit sechs Siegen aus neun Spielen ungeschlagen. Der Sieger könnte ein klares Signal im Titelrennen setzen.

So., 02.11.2025, 11:00 Uhr
Eintracht Verlautenheide
Eintracht VerlautenheideVerlautenh. II
SC Berger Preuß
SC Berger PreußBerger Preuß
11:00

Die Eintracht (7./13 Punkte) verlor zuletzt unglücklich 4:5 in Eilendorf und will nun Wiedergutmachung betreiben. Berger Preuß (14./8 Punkte) steckt weiter im unteren Tabellendrittel, zeigte aber beim knappen 2:3 gegen Freund offensive Lebenszeichen. Ein offenes Duell zweier Teams, die auf stabile Leistungen hoffen.

Tim Zimmer