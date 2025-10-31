Showdown an der Spitze: Vichttal empfängt Eilendorf zum Gipfeltreffen

Der 10. Spieltag der Kreisliga A Aachen verspricht Spannung auf allen Ebenen. Tabellenführer SV Eilendorf II gastiert beim ärgsten Verfolger VfL Vichttal II, während die abstiegsgefährdeten Teams aus Freund und Burtscheid dringend Punkte benötigen.

Der Vorletzte aus Burtscheid (4 Punkte) trifft auf den Zehnten aus Kellersberg (11 Punkte). Nach sieben sieglosen Spielen in Folge steht der BTV unter Druck, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren. Kellersberg hingegen will nach der deutlichen 1:4-Niederlage gegen Arminia Eilendorf wieder Stabilität finden.

Der Aufsteiger aus Freund (16./4 Punkte) feierte zuletzt den ersten Saisonsieg und will gegen Pannesheide (4./15 Punkte) den Aufwärtstrend bestätigen. Die Gäste reisen als leichter Favorit an, konnten aber in den letzten Wochen keine Konstanz aufbauen. Für beide Teams steht viel auf dem Spiel: Punkte für den Klassenerhalt und den Anschluss an die Spitze.

St. Jöris (12./10 Punkte) konnte sich durch den Sieg in Eschweiler etwas Luft verschaffen und trifft nun auf Vaalserquartier (6./14 Punkte). Die Gäste überzeugten beim 3:0 gegen Breinig II mit starker Effizienz und wollen den Aufwärtstrend fortsetzen. Beide Teams befinden sich aktuell in guter Verfassung – ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.

Arminia Eilendorf (11./10 Punkte) will nach dem klaren 4:1-Sieg in Kellersberg den nächsten Erfolg einfahren. Mit Eschweiler (3./17 Punkte) gastiert jedoch ein Spitzenteam, das zuletzt überraschend gegen St. Jöris verlor. Die Partie verspricht hohe Intensität und taktische Disziplin auf beiden Seiten.

So., 02.11.2025, 11:00 Uhr SV Breinig Breinig II FC Stolberg Stolberg 11:00 PUSH

Breinig II (13.) wartet seit vier Spielen auf einen Sieg und möchte den Negativlauf beenden. Gegner Stolberg (5.) reist mit Rückenwind an, nachdem zuletzt ein souveränes 3:0 gegen Rhenania Würselen gelang. Beide Teams trennen vor dem Spieltag nur sechs Punkte – die Gastgeber könnten also mit einem Erfolg ans obere Mittelfeld heranrücken.

Rhenania (9./11 Punkte) will nach der 0:3-Niederlage in Stolberg Wiedergutmachung leisten. Rott (8./13 Punkte) zeigte beim 3:3 gegen Vichttal Moral und kommt mit Selbstvertrauen. Der Ausgang der Partie könnte über die Zugehörigkeit beider Teams zum Tabellenmittelfeld entscheiden.

So., 02.11.2025, 11:00 Uhr VfL Vichttal VfL Vichttal II SV Eilendorf SV Eilendorf II 11:00 live PUSH

Im absoluten Topspiel des Spieltags empfängt der Tabellenzweite (21 Punkte) den Spitzenreiter (27 Punkte). Eilendorf II hat bislang alle neun Partien gewonnen, doch Vichttal II bleibt mit sechs Siegen aus neun Spielen ungeschlagen. Der Sieger könnte ein klares Signal im Titelrennen setzen.