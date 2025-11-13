Showdown an der Spitze: Top-4 krachen im Mega-Spieltag aufeinander!

Der zwöflte Spieltag liefert einen seltenen Gleichklang: Die ersten vier Teams treffen in direkten Duellen aufeinander, der Tabellenkeller entscheidet zeitgleich über wichtige Schritte im Abstiegskampf. Während im unteren Drittel Zündorf und der TFC Köln um ein Lebenszeichen ringen, geht es im oberen Regal um potenzielle Weichenstellungen für die kommende Winterpause. Südwest und Deutz duellieren sich punktgleich, während Schönenbach und Rheindörfer nach ihrer ersten Niederlage jeweils eine Antwort finden müssen. Diese Konstellation sorgt ligaweit für eine Spannung, die man eher aus Endphasen als aus einem frühen Saisonabschnitt kennt. Wer an diesem Wochenende siegt, setzt ein Ausrufezeichen – vielleicht sogar eines mit langfristiger Wirkung.

Trotzdem blickt Müller optimistisch auf das Wochenende: „Unsere Jungs sind heiß, motiviert und voll auf das Spiel am Sonntag fokussiert. Wir freuen uns auf die Aufgabe.“

Dazu müsse seine Mannschaft das Spiel hochkonzentriert angehen. Müllers Team habe sich gezielt vorbereitet: „Wir kennen die Stärken und Schwächen von Rheinsüd genau und wollen diese ausnutzen beziehungsweise neutralisieren.“ Ihm ist bewusst, dass auch der Gastgeber unter Druck steht: „Rheinsüd will nach der Niederlage gegen Zündorf unbedingt wieder auf die Siegerstraße zurück.“

Auf der Gegenseite reist Schwarz-Weiß Köln mit einem guten Gefühl aus der Trainingswoche an. Trainer Sven Müller zeigt sich zufrieden: „Wir haben eine richtig gute Trainingswoche hinter uns, mit hoher Intensität.“ Die Niederlage gegen Deutz sei analysiert und abgehakt, der Blick gehe nach vorne: „Der Fokus ist klar: Wir wollen bis zur Winterpause die maximal mögliche Punktausbeute holen.“

Besonders die grundlegenden Tugenden hätten gefehlt: „In Sachen Intensität, Laufbereitschaft ohne Ball und Zweikampfstärke war das in allen Belangen zu wenig.“ Deshalb gehe es im Heimspiel weniger um den Gegner, sondern um eine Reaktion: „Es geht nur darum, auf uns selbst zu schauen, die Basics wieder auf den Platz zu bringen und darauf aufbauend eine ordentliche Leistung zu zeigen.“

Rheinsüd-Trainer Stefan Krämer fand nach der Niederlage in Zündorf deutliche Worte – und macht unmissverständlich klar, was er von seinem Team erwartet. „Es geht einzig und allein darum, ein völlig anderes Gesicht zu zeigen als zuletzt in Zündorf“, betont er. Seine Mannschaft sei dort „weit unter unseren Möglichkeiten geblieben und habe viel zu wenig von dem auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen hatten“.

Seit drei Spielen wartet der FC Rheinsüd Köln auf einen Sieg. Am Wochenende ist beim Tabellenneunten der SC Schwarz-Weiß Köln (13.) zu Gast, der am Sonntag mit 1:3 gegen Deutz 05 das Nachsehen hatte.

Im direkten Duell der punktgleichen Tabellennachbarn dürfte somit nicht nur die Tagesform entscheiden – die mentale Ausgangslage spricht im Moment für selbstbewusste Gäste aus Zündorf.

Die Botschaft ist klar: „Wir haben großen Respekt vor dem TFC, aber keine Angst. Wir freuen uns auf die Aufgabe und wollen die nächsten Punkte holen.“

Trotz des Respekts reist Germania selbstbewusst an. Werken sieht seine Mannschaft auf Kurs: „Wenn jeder Gas gibt, wenn wir unsere Tugenden auf den Platz bringen, sind wir für jeden Gegner in dieser Liga unangenehm und schwer zu schlagen.“ Deshalb wolle sein Team den positiven Trend nutzen und „das Spiel am Sonntag zu unseren Gunsten gestalten“.

Dennoch weiß Werken, dass die Aufgabe in Köln alles andere als leicht wird. Der TFC sei ein Gegner, „der gerade zu Hause extrem schwer zu bespielen ist“, auch weil die Fans dort einen spürbaren Einfluss hätten. Entsprechend stelle sich Zündorf „auf ein richtig hartes Auswärtsspiel“ ein.

Für Zündorf kommt diese Partie zur perfekten Zeit, wie Trainer Daniel Werken betont. Die jüngsten Erfolge hätten seiner Mannschaft „sichtbar Auftrieb“ gegeben. Vor allem der Pokalsieg unter der Woche gegen Schwarz-Weiß und der starke Auftritt gegen Rheinsüd seien „ein Brustlöser zur genau richtigen Zeit“ gewesen. Das habe man auch im Training gemerkt: „Super Stimmung, hohe Intensität, die Jungs haben richtig Bock.“

Mit dem TFC Köln und Germania Zündorf treffen zwei punktgleiche Teams aufeinander, die um jeden Zähler im Abstiegskampf kämpfen. Beide stehen bei 8 Punkten – der TFC auf Rang 15, Zündorf direkt davor auf Platz 14. Die Ausgangslage ist klar: Wer dieses Duell gewinnt, setzt ein starkes Zeichen im Tabellenkeller.

Beide Mannschaften haben am Wochenende die Chance, ein starkes Statement im Titelrennen zu setzen – Rheindörfer im Kampf um die Spitzenplätze, Schönenbach im Versuch, seine Tabellenführung zu stabilisieren.

Rheindörfers Trainer Sebastian Tillmann macht klar, dass seine Mannschaft eine Reaktion zeigen will. Nach der bitteren Niederlage sei sein Team „auf Wiedergutmachung aus“. Auch wenn mit Schönenbach der Tabellenführer zu Gast sei, wolle man im eigenen Stadion wieder liefern. „Wir wollen zuhause wieder in die Spur kommen und werden alles dafür tun“, betont Tillmann. Zugleich blickt er voller Vorfreude auf das Spitzenspiel: „Ich freue mich auf ein spannendes Spiel gegen den Primus der Liga.“

Rheindörfer unterlagen auswärts mit 1:3 bei Südwest, während Schönenbach überraschend 1:2 gegen Aufsteiger Heiligenhaus erstmals Federn ließ. Entsprechend stehen beide Mannschaften nun unter besonderer Beobachtung: Wie reagieren sie auf den ersten Rückschlag?

Eines der beiden Top-Spiele des Wochenendes steht bei den Rheindörfern an: Die Tillmann-Elf empfängt den SV Schönenbach – ein echtes Spitzenduell zwischen dem Tabellendritten und dem Ligaprimus. Beide Teams mussten am vergangenen Spieltag ihre erste Saisonniederlage hinnehmen.

Personell gibt es positive Nachrichten: „Jan Nowak, Ruben Studhalter und Julius Heimpel könnten am Sonntag wieder in den Kader rücken – das gibt uns zusätzliche Optionen und noch mehr Qualität für dieses Topspiel.“ Errens sieht sein Team gut gerüstet: „Mit Rückenwind aus der letzten Woche und dem Glauben an unsere Leistungsfähigkeit sind wir überzeugt, dass wir auch in Deutz drei Punkte mitnehmen können, wenn wir eine gleichwertige Leistung abrufen.“

Für Errens ist klar, worauf es ankommt: „Wir fahren nach Deutz, um unseren Sieg vom Sonntag zu veredeln und dort ebenfalls erfolgreich zu sein.“ Die Qualität des Gegners schätzt er hoch ein: „Es wird eine große Herausforderung, denn Deutz bringt offensiv enorme Qualität mit und hat bislang eine starke Torausbeute. Gleichzeitig verteidigen sie sehr stabil.“ Südwest müsse „in beiden Spielphasen immer wieder Lösungen finden, um Deutz vor Aufgaben zu stellen“.

Südwest-Trainer Daniel Errens blickt mit Vorfreude auf die nächste Herausforderung. „Im November geht es bei uns Schlag auf Schlag. Nach dem Topspiel gegen die Rheindörfer steht direkt das nächste an – diesmal in Deutz.“ Die Konstellation mache den Spieltag zusätzlich spannend: „Die Rheindörfer treffen zeitgleich auf Schönenbach, und sowohl Deutz als auch wir konnten am vergangenen Sonntag punkten. Das macht die Situation aus der Verfolgerperspektive noch einmal reizvoller.“

Für Ardic steht fest, dass seine Mannschaft genau dort ansetzen muss: „Wir müssen die beiden aus dem Spiel nehmen – das würde das komplette Auftreten des Gegners beeinflussen.“ Die Vorbereitung stimmt ihn optimistisch: „Das wird eine sehr schwere Aufgabe, aber wir gehen gut vorbereitet in die Partie. Auf unserem Platz wollen wir unsere Stärken durchziehen und unser Spiel auf den Platz bringen.“

Deutz’ sportlicher Leiter Yilmaz Ardic sieht in Südwest „eine der Spitzenmannschaften der Liga“. Besonders hebt er die Bedeutung der Rückkehrer hervor: „Die Graf-Brüder finden nach ihren Verletzungen wieder zu ihrer Form und prägen gefühlt das gesamte Gefüge des Teams.“

Wenn die Deutz 05 am Sonntag die DJK Südwest Köln empfängt, trifft der Tabellenzweite auf den punktgleichen Tabellendritten – beide stehen bei 24 Punkten, beide haben 7 Siege, 3 Remis und 1 Niederlage auf dem Konto. Nach den Siegen am vergangenen Spieltag – Deutz mit 3:1 bei Schwarz-Weiß Köln, Südwest mit 3:1 gegen die Rheindörfer – gehen beide Teams mit Rückenwind in dieses Topduell. Da zudem Schönenbach gegen die Rheindörfer spielt, sind die Top-4 komplett unter sich.

Nach Sensationssieg: Heiligenhaus will auch Bergfried stoppen Der Heiligenhauser SV empfängt am Wochenende den SV Bergfried Leverkusen – und beide Teams reisen mit frischem Rückenwind in dieses Duell. Heiligenhaus steht mit 16 Punkten auf Platz 7 und überraschte zuletzt mit einem spektakulären 2:1-Sieg beim Tabellenführer Schönenbach, der ersten Niederlage des Spitzenreiters überhaupt. Bergfried dagegen feierte mit dem 4:0 gegen Brühl seinen zweiten Saisonsieg und liegt nun mit 11 Punkten auf Rang 11. Esins: „Wir wollen die nächste Serie brechen“ Für Heiligenhaus-Trainer Andy Esins bestand die Kunst nach dem Überraschungscoup darin, schnell wieder umzuschalten. Einige Spieler hätten den Sieg „natürlich gebührend gefeiert“, doch bereits am Montag sei man „mit einem guten Gefühl ins Training gestartet“. Ab diesem Moment habe wieder totale Konzentration gegolten: „Der volle Fokus lag auf der Vorbereitung für Bergfried.“ Den kommenden Gegner schätzt Esins hoch ein: Bergfried sei „unter Stefan Müller noch ungeschlagen, dazu brandgefährlich im Umschaltspiel und mit vielen schnellen Spielern besetzt“. Seine Mannschaft sei deshalb gewarnt – und wolle dennoch mutig bleiben: „Wir wollen die nächste Serie brechen. Dafür werden wir auch diesmal wieder alles investieren.“ Stefan Müller: „Die Früchte hängen dort sehr hoch“ Bergfried-Coach Stefan Müller weiß um die Schwere der Aufgabe. Heiligenhaus sei „aktuell sicherlich eine hohe Hürde“. Der Sieg gegen Schönenbach zeige eindrucksvoll, „welche Qualität sie haben“, zudem trete der HSV „sehr geschlossen als Mannschaft“ auf. Für Bergfried bedeute das: „Da müssen wir uns schon ordentlich strecken, um etwas mitzunehmen.“ Gleichzeitig reist seine Mannschaft selbstbewusst an. „Wir fahren dorthin, um etwas Zählbares mitzunehmen. Wenn es am Ende ‚nur‘ ein Punkt wird, nehmen wir den dankend mit“, so Müller. Voraussetzung dafür sei jedoch „eine extrem gute, mannschaftlich geschlossene Leistung“. Der 4:0-Erfolg gegen Brühl habe seiner Mannschaft gutgetan: „Wir haben Rückenwind bekommen, mal wieder zu Null gespielt – das gibt uns Selbstvertrauen.“ Er erwartet ein enges Duell: „Kampf und Kleinigkeiten entscheiden werden.“ Seine Mannschaft sei bereit und fahre „mit einem guten Gefühl hin“. Zudem glaubt Müller, „dass wir den Bogen zuletzt ein Stück weit bekommen haben“. Personell fehlen Bergfried weiterhin Erik Schmidt und Tim Schmitz, beide im Aufbautraining, sowie Mike Keou Tientcheu mit muskulären Problemen. Bei Til Juber steht ein Fragezeichen. Sorgen macht sich Müller dennoch nicht: „Wir haben genug Qualität im Kader und gehen die Aufgabe optimistisch an.“

Überlebenskampf pur: Brühl und Hürth II im direkten Kellerduell Der Tabellenletzte aus Brühl trifft mit der Landesliga-Reserve auf einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Beide Mannschaften brauchen dringend Zählbares und sowohl der SC Brühl als auch der FC Hürth II haben vor Kurzem einen Trainerwechsel vollzogen. Am vergangenen Spieltag kassierte Brühl ein deutliches 0:4 bei Bergfried, während Hürth unter seinem neuen Interimsduo Felix Blome-Drees und Fabian Troetschel beim 1:1 gegen Jan Wellem einen Achtungserfolg feiern konnte. Müller: „Es wird einzig und allein auf den größeren Willen ankommen“ Brühls Trainer Marcel Müller erwartet ein Spiel, das weniger von spielerischen Akzenten als vielmehr von Mentalität geprägt sein wird. Der Gegner stecke „genauso unten drin und will unbedingt Punkte mitnehmen – genauso wie wir“. Nach der deutlichen Niederlage zuletzt habe er an die Ehre seiner Mannschaft appelliert. Für Müller ist klar, worauf es ankommt: „Ich glaube nicht, dass sich in diesem Spiel eine Mannschaft spielerisch besonders hervortun wird. Es wird einzig und allein darauf ankommen, wer den größeren Willen hat zu gewinnen. Über Kampf und Leidenschaft wird das Spiel entschieden.“ Sein Team müsse „gallig und gierig auftreten, mit der klaren Überzeugung: Wir wollen dieses Spiel ziehen. Alles andere ist in unserer aktuellen Situation zweitrangig.“ Gleichzeitig blickt Müller mit Spannung auf das kommende Duell: „Mit der richtigen Einstellung ist alles möglich.“ Der Hürther Gegner sei schwer einzuordnen, da die Gäste für den neuen Trainer ein unbekanntes Team sind.

Derby bei Jan Wellem verspricht Spannung Nur ein Zähler trennt den TV Hoffnungsthal von der Voigt-Truppe des SSV. Während Jan Wellem zuletzt 1:1 in Hürth spielte, setzte Hoffnungsthal seine Positivserie mit einem 3:1 gegen Frielingsdorf fort. Besonders brisant: Baran Dagdelen und Maciek Gawlik treffen auf ihren Ex-Klub. Da sich die Spitzenteams gegenseitig Punkte abnehmen, könnte Jan Wellem mit einem Sieg wertvollen Boden gutmachen. Voigt: „Ein enges und emotionales Derby“ Jan-Wellem-Trainer Alexander Voigt erwartet ein intensives Kräftemessen: „Hoffnungsthal wird ein schweres Spiel, ein Derby – immer eine besondere Partie. Ich gehe davon aus, dass es eng und emotional wird.“ Die Gäste seien schwer zu bespielen, daher müsse sein Team kreative Lösungen finden. Für Voigt liegt der Fokus in dieser Woche auf mentaler Stärke: „Wichtig ist, dass wir diese Woche im Training Selbstvertrauen sammeln. Eine vernünftige Mannschaft werden wir definitiv auf den Platz bekommen.“ Entscheidend sei, dass jeder seine Leistung abrufe: „Dann haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, drei Punkte mitzunehmen.“ Zudem setzt er auf mannschaftliche Geschlossenheit: „Wir wollen uns als Mannschaft und als Einheit präsentieren. Wenn uns das gelingt, sind wir gerade zu Hause schwer zu schlagen.“ Schritt für Schritt wolle man wieder Erfolgserlebnisse sammeln – daran arbeite das Team intensiv. Gawlik: „Wir müssen wirklich alles reinwerfen“ Auf Seiten des TV Hoffnungsthal blickt sportlicher Leiter Maciek Gawlik respektvoll, aber optimistisch auf die Aufgabe in Bergisch Gladbach: „Es wird eine ganz, ganz harte Aufgabe auswärts in Bergisch Gladbach. Ein top besetztes Team mit einem sehr guten Trainer – für uns das nächste Derby.“ Um zu punkten, brauche seine Mannschaft „wirklich alles“. Trotz der Schwere des Duells sei das Ziel klar: „Trotzdem fahren wir mit der klaren Hoffnung hin, etwas mitzunehmen – vielleicht sogar drei Punkte.“ Dafür müsse jedoch „alles zusammenpassen: der Einsatz, die Intensität und das Fußballerische.“ Gawlik erinnert auch an das deutliche Aufeinandertreffen der Vorsaison: „Letzte Saison hatten wir vorher eine große Klappe und waren am Ende chancenlos. Deshalb heißt es diesmal: kleinere Brötchen backen, Gas geben und dann schauen, was am Ende dabei rumkommt.“