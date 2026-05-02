Showdown an der Spitze: Stolpert der Primus im Löwen-Käfig? Das Aufstiegsrennen der Kreisklasse 4 steuert am 23. Spieltag auf seinen absoluten Siedepunkt zu. von Helmut Kampa · Heute, 10:38 Uhr · 0 Leser

Bereits am Samstag eröffnet der Tabellenführer SV Akgüney Spor München das Wochenende mit einer kniffligen Auswärtsaufgabe beim TSV 1860 München IV. Nach dem deutlichen Erfolg am letzten Spieltag steht für Akgüney viel auf dem Spiel: Mit nur einem Punkt Vorsprung auf den Nackenbeißer aus Thalkirchen ist jeder Patzer verboten, wenn der direkte Aufstiegsplatz eins verteidigt werden soll. Die „Löwen“ hingegen agieren aus dem gesicherten Mittelfeld heraus und könnten befreit aufspielen, um dem Favoriten ein Bein zu stellen.

Hält der Tabellenführer dem immensen Druck stand?! Am Sonntag richtet sich der Blick gebannt auf das direkte Verfolgerduell, wenn die SpVgg Thalkirchen den Tabellendritten TSV München-Ost empfängt. Hier prallen zwei starke Teams aufeinander: Thalkirchen will mit einem Sieg den Relegationsplatz festigen oder gar die Spitze übernehmen, während München-Ost seine wohl letzte Chance wahren möchte, noch einmal ganz oben einzugreifen. Zeitgleich kämpft der SC München gegen den FC Hertha München um den Anschluss an die Aufstiegsränge. Im Tabellenkeller brennt derweil lichterloh der Baum. Der FC Sportfreunde München steht als Schlusslicht gegen den TSV Milbertshofen mit dem Rücken zur Wand und braucht dringend Punkte, um die Chance auf den Relegationsplatz gegen den Abstieg zu wahren.

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