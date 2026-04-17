 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligavorschau

Showdown an der Spitze

23. Spieltag: Wichtige Partien im Kampf um die Spitze und im Keller

von red · Heute, 11:09 Uhr · 0 Leser
– Foto: IMAGO IMAGES

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Kreisliga
TV Dinklage II
VfL Oythe II
RW Damme II
TuS Neuenki.

Der 22. Spieltag hat die Kräfteverhältnisse in der Liga noch einmal geschärft – und sorgt nun für eine hochspannende Ausgangslage vor dem kommenden Wochenende.

SC SF Niedersachsen Vechta II (14./17 Pkt.) – TV Dinklage II (6./33 Pkt.)
Die Gastgeber kämpfen weiter um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze und stehen entsprechend unter Druck. Dinklage reist als klarer Favorit an, zeigte zuletzt jedoch wechselhafte Leistungen. Die Rollen sind auf dem Papier eindeutig verteilt. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.

Heute, 20:00 Uhr
SC SF Niedersachsen Vechta
SC SF Niedersachsen VechtaSFN Vechta II
TV Dinklage
TV DinklageTV Dinklage II
20:00

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RW Damme II (5./38 Pkt.) – SV Holdorf II (15./13 Pkt.)
Damme geht als Favorit in die Begegnung gegen den abstiegsbedrohten Gast. Holdorf konnte bislang nur selten überzeugen und weist große Defizite in der Defensive auf. Für die Gastgeber bietet sich die Chance, den Platz im oberen Mittelfeld zu festigen. Ein klarer Spielverlauf zugunsten von Damme ist zu erwarten.

So., 19.04.2026, 12:30 Uhr
RW Damme
RW DammeRW Damme II
SV Holdorf
SV HoldorfSV Holdorf II
12:30

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SV Grün-Weiß Brockdorf II (11./25 Pkt.) – VfL Oythe II (3./43 Pkt.)
Oythe reist mit klaren Ambitionen an und gehört weiterhin zur Spitzengruppe. Brockdorf benötigt dringend Punkte, um sich von der Abstiegszone fernzuhalten. Die Gäste verfügen über die deutlich bessere Offensive. Entsprechend geht Oythe als klarer Favorit in die Partie.

So., 19.04.2026, 13:00 Uhr
SV Grün-Weiß Brockdorf
SV Grün-Weiß BrockdorfBrockdorf II
VfL Oythe
VfL OytheVfL Oythe II
13:00

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SV Grün-Weiß Mühlen II (9./32 Pkt.) – SC SW Bakum (2./56 Pkt.)
Bakum präsentiert sich als eines der stärksten Teams der Liga und weist eine beeindruckende Offensive auf. Mühlen steht im gesicherten Mittelfeld, hat jedoch gegen Topteams oft Probleme. Die Gäste dürften das Spiel kontrollieren. Ein weiterer Sieg im Aufstiegsrennen ist fest eingeplant.

So., 19.04.2026, 13:00 Uhr
SV Grün-Weiß Mühlen
SV Grün-Weiß MühlenGW Mühlen II
SC SW Bakum
SC SW BakumSC SW Bakum
13:00

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SV Schwarz-Weiß Kroge-Ehrendorf 1947 (12./21 Pkt.) – TuS Neuenkirchen (13./20 Pkt.)
Im direkten Duell zweier Tabellennachbarn geht es um wichtige Punkte im unteren Mittelfeld. Beide Teams kämpfen um Stabilität und konnten zuletzt nur selten überzeugen. Ein ausgeglichenes Spiel ist zu erwarten. Kleinigkeiten könnten den Ausschlag geben.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Schwarz-Weiß Kroge-Ehrendorf 1947
SV Schwarz-Weiß Kroge-Ehrendorf 1947Kroge-Ehren.
TuS Neuenkirchen
TuS NeuenkirchenTuS Neuenki.
15:00

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1. FC Varenesch 1972 (4./42 Pkt.) – SV Falke Steinfeld (1./61 Pkt.)
Das Spitzenspiel des Spieltags bringt den Tabellenführer nach Varenesch. Steinfeld dominiert die Liga bislang nahezu nach Belieben und stellt die beste Defensive. Varenesch will im Kampf um die oberen Plätze ein Ausrufezeichen setzen. Die Gäste gehen dennoch als Favorit in dieses Duell.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
1. FC Varenesch 1972
1. FC Varenesch 1972Varenesch
SV Falke Steinfeld
SV Falke SteinfeldSV Steinfeld
15:00

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SV Blau Weiß Lüsche (10./29 Pkt.) – SV Asyaspor Vechta (16./4 Pkt.)
Lüsche trifft auf das abgeschlagene Schlusslicht der Tabelle. Asyaspor weist die schwächste Defensive der Liga auf und konnte bislang kaum konkurrenzfähig auftreten. Für Lüsche ist ein Heimsieg nahezu Pflicht. Alles andere wäre eine große Überraschung.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Blau Weiß Lüsche
SV Blau Weiß LüscheBW Lüsche
SV Asyaspor Vechta
SV Asyaspor VechtaAsyaspor Ve.
15:00

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SV Blau-Weiß Langförden (7./33 Pkt.) – BS Vörden (8./32 Pkt.)
Zwei Teams aus dem Tabellenmittelfeld treffen in einer ausgeglichenen Partie aufeinander. Beide Mannschaften liegen punktetechnisch eng beieinander und verfolgen ähnliche Ziele. Ein offenes Spiel ist zu erwarten. Die Tagesform dürfte entscheidend sein.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Langförden
SV Blau-Weiß LangfördenBW Langförde
BS Vörden
BS VördenBS Vörden
15:00