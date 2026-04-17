Showdown an der Spitze 23. Spieltag: Wichtige Partien im Kampf um die Spitze und im Keller von red · Heute, 11:09 Uhr · 0 Leser

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Der 22. Spieltag hat die Kräfteverhältnisse in der Liga noch einmal geschärft – und sorgt nun für eine hochspannende Ausgangslage vor dem kommenden Wochenende.

SC SF Niedersachsen Vechta II (14./17 Pkt.) – TV Dinklage II (6./33 Pkt.)

Die Gastgeber kämpfen weiter um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze und stehen entsprechend unter Druck. Dinklage reist als klarer Favorit an, zeigte zuletzt jedoch wechselhafte Leistungen. Die Rollen sind auf dem Papier eindeutig verteilt. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.

Heute, 20:00 Uhr SC SF Niedersachsen Vechta SFN Vechta II TV Dinklage TV Dinklage II 20:00 PUSH

--------------------------------------------- RW Damme II (5./38 Pkt.) – SV Holdorf II (15./13 Pkt.)

Damme geht als Favorit in die Begegnung gegen den abstiegsbedrohten Gast. Holdorf konnte bislang nur selten überzeugen und weist große Defizite in der Defensive auf. Für die Gastgeber bietet sich die Chance, den Platz im oberen Mittelfeld zu festigen. Ein klarer Spielverlauf zugunsten von Damme ist zu erwarten.

So., 19.04.2026, 12:30 Uhr RW Damme RW Damme II SV Holdorf SV Holdorf II 12:30 PUSH

--------------------------------------------- SV Grün-Weiß Brockdorf II (11./25 Pkt.) – VfL Oythe II (3./43 Pkt.)

Oythe reist mit klaren Ambitionen an und gehört weiterhin zur Spitzengruppe. Brockdorf benötigt dringend Punkte, um sich von der Abstiegszone fernzuhalten. Die Gäste verfügen über die deutlich bessere Offensive. Entsprechend geht Oythe als klarer Favorit in die Partie.

--------------------------------------------- SV Grün-Weiß Mühlen II (9./32 Pkt.) – SC SW Bakum (2./56 Pkt.)

Bakum präsentiert sich als eines der stärksten Teams der Liga und weist eine beeindruckende Offensive auf. Mühlen steht im gesicherten Mittelfeld, hat jedoch gegen Topteams oft Probleme. Die Gäste dürften das Spiel kontrollieren. Ein weiterer Sieg im Aufstiegsrennen ist fest eingeplant.

--------------------------------------------- SV Schwarz-Weiß Kroge-Ehrendorf 1947 (12./21 Pkt.) – TuS Neuenkirchen (13./20 Pkt.)

Im direkten Duell zweier Tabellennachbarn geht es um wichtige Punkte im unteren Mittelfeld. Beide Teams kämpfen um Stabilität und konnten zuletzt nur selten überzeugen. Ein ausgeglichenes Spiel ist zu erwarten. Kleinigkeiten könnten den Ausschlag geben.

--------------------------------------------- 1. FC Varenesch 1972 (4./42 Pkt.) – SV Falke Steinfeld (1./61 Pkt.)

Das Spitzenspiel des Spieltags bringt den Tabellenführer nach Varenesch. Steinfeld dominiert die Liga bislang nahezu nach Belieben und stellt die beste Defensive. Varenesch will im Kampf um die oberen Plätze ein Ausrufezeichen setzen. Die Gäste gehen dennoch als Favorit in dieses Duell.

--------------------------------------------- SV Blau Weiß Lüsche (10./29 Pkt.) – SV Asyaspor Vechta (16./4 Pkt.)

Lüsche trifft auf das abgeschlagene Schlusslicht der Tabelle. Asyaspor weist die schwächste Defensive der Liga auf und konnte bislang kaum konkurrenzfähig auftreten. Für Lüsche ist ein Heimsieg nahezu Pflicht. Alles andere wäre eine große Überraschung.