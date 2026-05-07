 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Showdown an der Oder: 1. FC Frankfurt bittet Neuruppin zum Titeltanz

Brandenburgliga: Spitzenspiel und Abstiegsangst. Oben lockt der Thron, unten tobt der Überlebenskampf.

von LS · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: sportmotion@mail.de

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Brandenburgliga
Ludwigsfelde
Miersdorf
BSC Preußen
FSV Union

In der Brandenburgliga spitzt sich die Lage dramatisch zu. Wenn am kommenden Samstag der 25. Spieltag angepfiffen wird, blickt die Fußballregion auf das direkte Duell um die Meisterschaft, während am anderen Ende der Tabelle die Nerven im Kampf um den Klassenerhalt blank liegen. Es ist das Wochenende der Wahrheit, an dem Weichen für die Zukunft gestellt werden.

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Sa., 09.05.2026, 13:00 Uhr
TSG Einheit Bernau
TSG Einheit BernauTSG Bernau
SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf
SV Blau-Weiß Petershagen/EggersdorfPetershagen
13:00live

Der Spieltag beginnt bereits am frühen Samstagnachmittag mit einer Partie voller Kontraste. Die neuntplatzierte TSG Einheit Bernau empfängt mit 29 Punkten das Tabellenschlusslicht aus Petershagen. Für die Gäste ist die Lage mit nur 21 Zählern prekär; jeder Punktverlust könnte den Gang in die Landesklasse besiegeln. Bernau geht jedoch mit dem psychologischen Vorteil des Hinspielsieges von 3:2 in die Begegnung und will den eigenen Platz im gesicherten Mittelfeld festigen.

Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr
SV Germania 90 Schöneiche
SV Germania 90 SchöneicheSV Schöne.
FSV Union Fürstenwalde
FSV Union FürstenwaldeFSV Union
14:00

Um 14:00 Uhr richtet sich der Blick nach Schöneiche, wo der Tabellensiebte den Fünftplatzierten fordert. Schöneiche steht mit 32 Punkten solide da, hat aber gegen den FSV Union noch eine Rechnung offen. Im Hinspiel dominierten die Fürstenwalder das Geschehen und siegten deutlich mit 4:1. Für Union, das derzeit 36 Punkte auf dem Konto hat, ist ein Erfolg essenziell, um den Anschluss an die absolute Spitzengruppe nicht zu verlieren.

Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr
Brandenburger SC Süd 05
Brandenburger SC Süd 05BSC Süd
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
SV 1908 Grün-Weiss AhrensfeldeAhrensfelde
14:00

Zeitgleich kommt es in Brandenburg an der Havel zu einem echten Verfolgerduell. Der BSC Süd belegt mit 40 Punkten den dritten Rang und empfängt den direkten Verfolger aus Ahrensfelde, der nur zwei Zähler dahinter lauert. Die Brisanz ist hoch: Ahrensfelde konnte das erste Aufeinandertreffen knapp mit 1:0 für sich entscheiden. In dieser Partie geht es um nichts Geringeres als die Vormachtstellung hinter dem enteilten Führungsduo.

Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr
1. FC Frankfurt (Oder)
1. FC Frankfurt (Oder)1.FC Frankf.
MSV 1919 Neuruppin
MSV 1919 NeuruppinNeuruppin
15:00

Um 15:00 Uhr folgt der Moment, auf den die gesamte Liga hingearbeitet hat: Das Gipfeltreffen an der Oder. Der Zweitplatzierte Frankfurt empfängt mit 50 Punkten den Spitzenreiter aus Neuruppin, der mit lediglich einem Punkt Vorsprung die Tabelle anführt. Die Frankfurter stellen mit 70 Treffern die torgefährlichste Offensive, während Neuruppin auf Kontinuität setzt. Das Hinspiel endete mit einem hart umkämpften 2:2-Unentschieden. Ein Sieg in dieser Nervenschlacht könnte eine Vorentscheidung im Kampf um die märkische Meisterschaft bedeuten.

Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr
Werderaner FC Viktoria 1920
Werderaner FC Viktoria 1920Werder
TuS 1896 Sachsenhausen
TuS 1896 SachsenhausenTuS 1896
15:00

In Werder brennt die Luft im Kampf gegen den Abstieg. Die Viktoria belegt mit 25 Punkten den 14. Rang und schwebt in akuter Gefahr. Zu Gast ist die TuS 1896 Sachsenhausen, die sich mit 28 Punkten auf Rang zehn etwas Luft verschafft hat. Sachsenhausen geht favorisiert in die Partie, nachdem man das Hinspiel souverän mit 2:0 gewonnen hat. Für Werder zählt vor heimischer Kulisse nur ein Erfolg, um den drohenden Absturz zu verhindern.

Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr
Oranienburger FC Eintracht 1901
Oranienburger FC Eintracht 1901Oranienburg
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
SC Eintracht Miersdorf/ZeuthenMiersdorf
15:00

In Oranienburg treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander, die beide die 30-Punkte-Marke anpeilen. Der OFC Eintracht rangiert mit 29 Zählern auf Platz acht, während Miersdorf/Zeuthen mit 27 Punkten auf dem zwölften Rang folgt. Oranienburg konnte das Hinspiel auswärts mit 2:0 für sich verbuchen. Miersdorf steht unter Zugzwang, da der Abstand nach unten nur drei Punkte beträgt.

Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr
SV Altlüdersdorf
SV AltlüdersdorfSV Altlüdersdorf
Ludwigsfelder FC
Ludwigsfelder FCLudwigsfelde
15:00

Ein direktes Duell gegen den Abstieg findet in Altlüdersdorf statt. Der Tabellendreizehnte empfängt den Elften. Beide Teams trennen nur zwei Punkte: Altlüdersdorf steht bei 25 Zählern, Ludwigsfelde bei 27. Das Hinspiel war ein torreiches Spektakel, das der Ludwigsfelder FC knapp mit 3:2 gewann. In dieser Partie ist pure Leidenschaft zu erwarten, da beide Vereine dringend Punkte für den Klassenerhalt sammeln müssen.

Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr
BSG Stahl Brandenburg
BSG Stahl BrandenburgBSG Stahl
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow
BSC Preußen 07 Blankenfelde-MahlowBSC Preußen
15:00

Den Abschluss bildet die Begegnung in Brandenburg zwischen dem Sechstplatzierten und dem Tabellenvorletzten. Die BSG Stahl Brandenburg will mit 34 Punkten den Kontakt nach oben halten. Zu Gast ist der BSC Preußen 07, der mit 24 Punkten tief im Keller feststeckt. Die Preußen schöpfen jedoch Hoffnung aus der Vergangenheit: Das Hinspiel gewannen sie überraschend deutlich mit 3:0. Stahl Brandenburg wird alles daran setzen, diese Schmach vergessen zu machen und die eigene Position zu festigen.

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