Showdown an der Oder: 1. FC Frankfurt bittet Neuruppin zum Titeltanz Brandenburgliga: Spitzenspiel und Abstiegsangst. Oben lockt der Thron, unten tobt der Überlebenskampf. von LS · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: sportmotion@mail.de

In der Brandenburgliga spitzt sich die Lage dramatisch zu. Wenn am kommenden Samstag der 25. Spieltag angepfiffen wird, blickt die Fußballregion auf das direkte Duell um die Meisterschaft, während am anderen Ende der Tabelle die Nerven im Kampf um den Klassenerhalt blank liegen. Es ist das Wochenende der Wahrheit, an dem Weichen für die Zukunft gestellt werden.

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Der Spieltag beginnt bereits am frühen Samstagnachmittag mit einer Partie voller Kontraste. Die neuntplatzierte TSG Einheit Bernau empfängt mit 29 Punkten das Tabellenschlusslicht aus Petershagen. Für die Gäste ist die Lage mit nur 21 Zählern prekär; jeder Punktverlust könnte den Gang in die Landesklasse besiegeln. Bernau geht jedoch mit dem psychologischen Vorteil des Hinspielsieges von 3:2 in die Begegnung und will den eigenen Platz im gesicherten Mittelfeld festigen.

Um 14:00 Uhr richtet sich der Blick nach Schöneiche, wo der Tabellensiebte den Fünftplatzierten fordert. Schöneiche steht mit 32 Punkten solide da, hat aber gegen den FSV Union noch eine Rechnung offen. Im Hinspiel dominierten die Fürstenwalder das Geschehen und siegten deutlich mit 4:1. Für Union, das derzeit 36 Punkte auf dem Konto hat, ist ein Erfolg essenziell, um den Anschluss an die absolute Spitzengruppe nicht zu verlieren.

Zeitgleich kommt es in Brandenburg an der Havel zu einem echten Verfolgerduell. Der BSC Süd belegt mit 40 Punkten den dritten Rang und empfängt den direkten Verfolger aus Ahrensfelde, der nur zwei Zähler dahinter lauert. Die Brisanz ist hoch: Ahrensfelde konnte das erste Aufeinandertreffen knapp mit 1:0 für sich entscheiden. In dieser Partie geht es um nichts Geringeres als die Vormachtstellung hinter dem enteilten Führungsduo.

Um 15:00 Uhr folgt der Moment, auf den die gesamte Liga hingearbeitet hat: Das Gipfeltreffen an der Oder. Der Zweitplatzierte Frankfurt empfängt mit 50 Punkten den Spitzenreiter aus Neuruppin, der mit lediglich einem Punkt Vorsprung die Tabelle anführt. Die Frankfurter stellen mit 70 Treffern die torgefährlichste Offensive, während Neuruppin auf Kontinuität setzt. Das Hinspiel endete mit einem hart umkämpften 2:2-Unentschieden. Ein Sieg in dieser Nervenschlacht könnte eine Vorentscheidung im Kampf um die märkische Meisterschaft bedeuten.

Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 Werder TuS 1896 Sachsenhausen TuS 1896 15:00 PUSH

In Werder brennt die Luft im Kampf gegen den Abstieg. Die Viktoria belegt mit 25 Punkten den 14. Rang und schwebt in akuter Gefahr. Zu Gast ist die TuS 1896 Sachsenhausen, die sich mit 28 Punkten auf Rang zehn etwas Luft verschafft hat. Sachsenhausen geht favorisiert in die Partie, nachdem man das Hinspiel souverän mit 2:0 gewonnen hat. Für Werder zählt vor heimischer Kulisse nur ein Erfolg, um den drohenden Absturz zu verhindern.

In Oranienburg treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander, die beide die 30-Punkte-Marke anpeilen. Der OFC Eintracht rangiert mit 29 Zählern auf Platz acht, während Miersdorf/Zeuthen mit 27 Punkten auf dem zwölften Rang folgt. Oranienburg konnte das Hinspiel auswärts mit 2:0 für sich verbuchen. Miersdorf steht unter Zugzwang, da der Abstand nach unten nur drei Punkte beträgt.

Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr SV Altlüdersdorf SV Altlüdersdorf Ludwigsfelder FC Ludwigsfelde 15:00 PUSH

Ein direktes Duell gegen den Abstieg findet in Altlüdersdorf statt. Der Tabellendreizehnte empfängt den Elften. Beide Teams trennen nur zwei Punkte: Altlüdersdorf steht bei 25 Zählern, Ludwigsfelde bei 27. Das Hinspiel war ein torreiches Spektakel, das der Ludwigsfelder FC knapp mit 3:2 gewann. In dieser Partie ist pure Leidenschaft zu erwarten, da beide Vereine dringend Punkte für den Klassenerhalt sammeln müssen.