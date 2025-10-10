Showdown an der Grünwalder Straße: Landsberg fordert die Junglöwen

Im Tabellenkeller kommt es zum direkten Duell zwischen dem TSV Kottern und dem TSV Nördlingen. Mit einem Dreier könnten die Allgäuer zu den Schwaben aufschließen und wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln.

An der Grünwalder Straße steigt das absolute Spitzenspiel zwischen Tabellenführer TSV 1860 München II und Verfolger TSV Landsberg. Während die Junglöwen zuletzt zweimal sieglos blieben, reisen die Gäste mit breiter Brust und einem 7:1-Kantersieg gegen Ismaning im Gepäck an. Mit einem Auswärtserfolg könnte Landsberg sogar die Tabellenspitze übernehmen. In Gundelfingen treffen zwei Top-Teams aufeinander: Der starke Aufsteiger empfängt den SV Erlbach, der mit einem Auswärtssieg und einem Spiel weniger wieder voll im Rennen um die oberen Plätze wäre.

Vincent Saller (Co-Trainer TSV 1860 München II): "Wir freuen uns sehr, nach längerer Zeit wieder ein Heimspiel bestreiten zu dürfen. Der TSV Landsberg zählt aktuell zu den stärksten Mannschaften der Liga, was sie mit ihren letzten Ergebnissen eindrucksvoll gezeigt haben. Für uns als U21-Mannschaft sind genau solche Spiele enorm wertvoll, weil wir an diesen Herausforderungen wachsen werden. Das wird eine richtig große Herausforderung, aber genau auf solche Spiele freuen wir uns. Es ist alles angerichtet für ein echtes Spitzenspiel in der Bayernliga – und wir sind bereit, unseren Teil dazu beizutragen."

Personalsituation TSV Landsberg: Bei den Gästen werden 2-3 Akteure, die angeschlagen waren, in den Kader zurückkehren. Maxi Holdenrieder wird dagegen aufgrund eines Sehnenrisses bis zur Winterpause fehlen.

Christoph Rech (Trainer TSV Landsberg): "Nach einem überzeugenden Sieg gegen Ismaning freuen wir uns auf das Topspiel am Freitag Abend bei den Löwen. Eine sehr gut ausgebildete Mannschaft, die Fußball spielen möchte und natürlich individuell viel Qualität mitbringt. Unser Fokus liegt aber auf uns, nach 4 Siegen in Serie gehen wir mit ordentlich Selbstvertrauen in die Partie. Die Jungs setzen viel von dem um, was wir uns vorstellen. Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe, in der beide Mannschaften sehr aktiv sind und guter Fußball gespielt wird. Selbstverständlich ist es auch in diesem Spiel unser Ziel zu gewinnen und ich bin überzeugt, wenn wir als Mannschaft stabil auftreten und im Kollektiv angreifen und verteidigen, dass wir die schwere Aufgabe bestehen werden."

zu diesem Spiel folgt ein separater Bericht...

Morgen, 15:00 Uhr FC Gundelfingen Gundelfingen SV Erlbach SV Erlbach 15:00

Thomas Rudolph (Trainer FC Gundelfingen): "In Erlbach erwartet uns natürlich eine absolute Top-Mannschaft mit einer außergewöhnlich stabilen Defensive. Nichtsdestotrotz wollen wir versuchen, dieses Prunkstück zu knacken und am Ende idealerweise etwas Zählbares mitzunehmen.“ Personalsituation FC Gundelfingen: Definitiv ausfallen werden Michi Singer, der sich aktuell im Aufbautraining befindet, sowie Neo Fähnle, der sich einen doppelten Bänderriss zugezogen hat. Ebenfalls nicht zur Verfügung stehen Yannick Maurer und Elias Weichler, der weiterhin an einer Zerrung laboriert. Lukas Lechner (Trainer SV Erlbach): „Wir haben das nächste schwierige Spiel vor der Brust. Der Aufsteiger aus Gundelfingen macht es richtig gut und steht völlig zurecht dort, wo er aktuell in der Tabelle steht. Entsprechend wissen wir, dass es in Gundelfingen ganz schwer wird zu bestehen. Uns ist bewusst, dass wir wieder an unsere Leistungsgrenze gehen und das Maximum abrufen müssen. Gegen Heimstetten haben wir gemerkt, dass es sofort schwierig wird, wenn uns das nicht gelingt - das wollen wir diese Woche wieder besser machen“ Personalsituation SV Erlbach: Bis auf die Langzeitverletzten sind alle Mann an Bord.

Morgen, 15:30 Uhr TSV Nördlingen Nördlingen TSV Kottern TSV Kottern 15:30

Daniel Kerscher (Trainer TSV Nördlingen): "Wir wollen und müssen nach der Niederlage gegen Hauzenberg eine Reaktion zeigen und unsere individuellen Fehler abstellen. Mit Kottern erwartet uns eine zweikampfstarke Mannschaft mit viel Klasse und Erfahrung." Personalsituation TSV Nördlingen: Top-Torjäger Simon Gruber und Mario Szabo sind angeschlagen - ihr Einsatz entscheidet sich kurzfristig. Jonas Wundel hat sich bei einem Einsatz in der U23 verletzt und fällt aus. Dafür steht Johannes Fiedler nach überstandener Pause wieder zur Verfügung. Andreas Maier (Trainer TSV Kottern): "Wir reisen am Samstag zu einem Gegner, der sechs Spiele in Folge nicht gewonnen hat. Nördlingen wird daher alles daran setzen, dieses Heimspiel zu gewinnen. Darauf werden wir vorbereitet sein. Nach dem Sieg in Hauzenberg und der wirklich guten Leistung gegen Pipinsried wollen wir unsere Leistung stabilisieren und punktemäßig mit dem Gegner gleichziehen." Personalsituation TSV Kottern: Die Gäste vermelden keine Änderungen im Vergleich zu letzter Woche.

Morgen, 16:00 Uhr FC Pipinsried Pipinsried Türkgücü München Türkgücü Mün 16:00

Ünal Tosun (Spielertrainer Türkgücü München): "Ich freue mich persönlich sehr auf das Spiel in Pipinsried. Ich hatte dort zwei sehr schöne und erfolgreiche Jahre, deshalb ist die Rückkehr für mich etwas ganz Besonderes. Uns erwartet ein sehr starker Gegner, wir wollen über 90 Minuten diszipliniert in unserer Ordnung bleiben und defensiv kompakt verteidigen, um etwas Zählbares mitzunehmen." Personalsituation Türkgücü München: Bei den Gästen stehen einige Spieler krankheitsbedingt auf der Kippe. Es bleibt abzuwarten, ob sie bis zum Spieltag fit sind.

Servet Bozdag (in Rot) zeigt sich derzeit mit der Einstellung und dem Engagement seines Teams sehr zufrieden. Auswärts in Schwaig wollen sich die Spieler für ihren Einsatz belohnen und weitere Schritte aus dem Tabellenkeller machen. – Foto: Walter Brugger

Morgen, 17:00 Uhr FC Sportfreunde Schwaig SF Schwaig Türkspor Augsburg TürkAugsburg 17:00

Christian Donbeck (Trainer SF Schwaig): "Wir müssen uns auf ein hartes Bayernligaspiel vorbereiten. Unsere Fehlerquote müssen wir unbedingt auf ein Minimum reduzieren." Personalsituation SF Schwaig: Felix Günzel ist erfreulicherweise wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Ansonsten gibt es keine Änderungen im Vergleich zu letzter Woche Servet Bozdag (Trainer Türkspor Augsburg): „Wir müssen alles reinhauen und schauen, dass wir nicht mit leeren Händen aus der Partie gehen. Die Jungs sind sehr lernwillig und investieren viel - dafür hätten sie sich auch mal wieder eine Belohnung verdient. Der Kader ist derzeit offen.“ Sonntag

So., 12.10.2025, 14:00 Uhr TuS Geretsried Geretsried SV Kirchanschöring Kirchanschör 14:00