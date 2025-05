Showdown an der Gistlstraße – Pullach will Loistl zum Abschied Klassenerhalt schenken

Es ist nicht nur der große Showdown um einen Startplatz in der Landesliga. Es ist auch die letzte Aufgabe für Vinzenz Loistl als Chefcoach des SV Pullach: Seine Raben wollen dem 34-Jährigen am Samstag (16 Uhr) im entscheidenden Relegationsrückspiel zu Hause gegen den FC Wacker München zum Abschied den Klassenerhalt schenken. Dazu gilt es, den 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel wettzumachen, und sei es in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen.

Loistl selbst gibt sich absolut tiefenentspannt, und das hat seinen Grund vor allem im Leistungstrend seines Teams: „Ich bin zufrieden mit der Rückrunde“, sagt der Trainer. Tatsächlich waren die Pullacher, die in der Endabrechnung der Landesliga Südost auf Rang 16 landeten, in der zweiten Saisonhälfte mit je sieben Siegen und Niederlagen sowie drei Remis, also einer ausgeglichenen Bilanz, die achtbeste Mannschaft. Vor allem nach der Winterpause zeigten die Raben zunehmend die vorher vermisste Konstanz. Loistl glaubt, dass seine Truppe die nötigen Grundtugenden nun endlich verinnerlicht habe. Zwar war das 1:2 beim ASV Dachau in der ersten Relegationsrunde ein echter Tiefpunkt, doch beim 4:0 im Rückspiel und, trotz der Niederlage, auch bei Wacker zeigte sich der Trainer sehr angetan von seiner Elf: „Wir haben sehr gut gespielt und müssen die Intensität der letzten zwei Spiele am Samstag noch einmal bringen.“

Der Bezirksligist sei allerdings eine harte Nuss, das weiß Loistl: „Es ist schwierig, weil Wacker tief steht und mit den schnellen Spielern auf außen sehr gefährlich ist.“ Einer dieser schnellen Akteure ist Armando Tischer, Torschütze im Hinspiel, der auch schon für den SVP kickte. „Er ist kein Pullacher, sondern ein Sollner. Aber er hat bei mir in der U16 und U17 in Pullach gespielt und er hatte auch ein paar Einsätze in der Ersten“, erzählt Loistl über den 24-Jährigen, der die Gistlstraße als blutjunger Kicker 2019 verließ, um sich nun im Hinspiel mit einem Abstaubertor in Erinnerung zu rufen. „Er ist schon ein sehr talentierter Spieler, sehr wendig und schnell, aber da konnte er nicht anders, er musste ihn reinmachen“, so Loistl.

Vor diesem späten und unglücklich zustande gekommenen Treffer hatten die Raben etliche Chancen vergeben. „Im Fußball kann man nicht immer alles steuern“, sagt Loistl, auch das ist ein Grund, warum er vor dem entscheidenden Match eher gelassen bleibt. Von Hektik rät er angesichts der Ausgangssituation auch seinen Spielern ab: „Wir brauchen dieses Tor. Aber wir haben lange Zeit dafür und wenn es in der 90. Minute fällt, ist auch noch alles drin. Wir müssen nicht auf Teufel komm raus anrennen.“

Nicht nur bei einer möglichen Verlängerung könnte auch die körperliche Verfassung eine Rolle spielen. „Es sind schon viele Spieler auf dem Zahnfleisch dahergekommen“, stellte Loistl nach dem Hinspiel fest. Mit Rekonvaleszent Osman Akbulut konnte er da immerhin eine neue Alternative im Kader begrüßen. Hingegen hütete Kapitän Robin Hoffmann während des Hinspiels immer noch mit Fieber das Bett. „Es wäre ein Wunder, wenn er im Kader stehen könnte“, so der SVP-Coach. Den Verschleiß habe Wacker, das im Hinspiel auf seine Torjäger Norbert Bzunek und Patrick Ochsendorf (20 bzw. 11 Treffer) verzichten musste, aber ebenso, betont Loistl. Und so gilt für sein letztes Spiel das Motto, das Hochspannung erwarten lässt: „Alles ist noch offen.“ (um)

SV Pullach: Bayerschmidt - Wittstatt, Wimmer, Burghard, Akbulut, Stapf, Kotb, Kawai, Stanic, Nsanzimana, Pandza