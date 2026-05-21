Showdown am Pichterich: Türkspor Neckarsulm empfängt Hollenbach

Am Samstag, 23.05.2026, wird um 15:30 Uhr auf dem Pichterich-Kunstrasen eine Begegnung angepfiffen, die für Türkspor Neckarsulm von immenser Bedeutung ist. Am 33. und vorletzten Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg trifft das Team auf den FSV Hollenbach. In diesem direkten Duell der Tabellennachbarn geht es um sehr wichtige Punkte. Die Anspannung vor diesem Duell im Abstiegskampf ist im Lager des Aufsteigers deutlich spürbar, da viel auf dem Spiel steht.

Die bedrohliche Tabellenkonstellation im Keller

Die Relevanz dieser 90 Minuten wird beim Blick auf das Tableau überdeutlich, da am Saisonende vier bis fünf Mannschaften den Gang in die Verbandsliga antreten müssen. Neckarsulm belegt mit 33 Punkten den 15. Tabellenplatz und spürt den Atem des kommenden Gegners direkt im Nacken, denn Hollenbach rangiert mit 32 Punkten auf dem 16. Platz.

Die schwere Last der Vorwoche abschütteln

Die Mannschaft um Trainer Uwe Rapolder und Spielertrainer Julian Grupp muss für diesen Showdown die jüngste Enttäuschung komplett aus den Kleidern schütteln. Am vergangenen Spieltag erlitt Neckarsulm einen herben Dämpfer beim Tabellenzweiten VfR Mannheim, wo man sich vor 253 Zuschauern deutlich mit 4:0 geschlagen geben musste. Die Gegentore durch Christian Kuhn (17.) und Alexander Esswein (52.) brachten das Team früh auf die Verliererstraße, ehe Christoph Becker (86.) und Robin Becker (90.+2) den Endstand besiegelten. Diese klare Niederlage schmerzt, doch im anstehenden Heimspiel ist kein Platz mehr für Rückblicke.

Erinnerungen an das zähe Hinspiel als Fundament

Ein Funken Zuversicht lässt sich aus dem ersten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in dieser Spielzeit ziehen. Das Hinspiel in Hollenbach endete vor 252 Zuschauern mit einem hart umkämpften 0:0-Unentschieden, bei dem letztlich keine Tore fielen. Die damals gezeigte defensive Disziplin und Stabilität müssen für die Neckarsulmer nun auf dem Kunstrasen als Maßstab dienen. Uwe Rapolder und Julian Grupp werden die Mannschaft taktisch so einstellen, dass die Fehler der Vorwoche minimiert werden, um mit Leidenschaft und kühlem Kopf die dringend benötigten Zähler am Pichterich zu behalten.