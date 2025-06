Showdown am Petersberg: Steigt Gau-Odernheim oder Jägersburg auf?

Gau-Odernheim. Jetzt gilt es. „Das ist unser absolutes Endspiel“, sagt Trainer Florian Diel. An diesem Mittwoch, 19.30 Uhr (Live im VRM-Stream) , empfängt der TSV Gau-Odernheim den FSV Jägersburg. Es ist für die beiden Verbandsliga-Vizemeister aus Südwesten und Saarland das definitiv letzte Spiel einer langen Saison. Gewinnen die Platzherren, steigen sie erstmals überhaupt in die Oberliga auf. Ansonsten feiern die Gäste. Die Vorzeichen sind eindeutig, niemand muss rechnen.

Die meisten Punkte geholt und die meisten Tore geschossen hat, so weit man die drei Spielklassen im Vizemeister-Triell vergleichen möchte, der TSV. Doch beim Blick auf die Vita der FSV-Spieler, die gegen Mülheim-Kärlich (2:0) die Aufstiegsrunde eröffnet haben, kann einem die Kinnlade herunterklappen. 22 Drittligaspiele, 330 Regionalliga-Einsätze und über 1300 Partien in der Oberliga bringen die 16 eingesetzten Saarländer zusammen. Der TSV hält mit 219 Oberligaspielen dagegen. Sieben der letzten zehn Saisons verbrachte Jägersburg in der höchsten Amateurspielklasse. Noch keine einzige seit der Gründung 1881 der TSV.

Finale deham. „Das haben wir uns nach dieser Saison verdient“, findet Mittelfeld-Abräumer Noah Juricinec, vollgepumpt mit Vorfreude. „Da wird es noch mal richtig brodeln.“ Schon die mehr als 200 TSV-Fans, die in Mülheim-Kärlich (1:1) das Gast- zum gefühlten Heimspiel machten, hinterließen Wirkung bei den Spielern, spornten sie an, gaben Kraft auch im konditionell tiefroten Bereich. Wie wird das erst am Petersberg sein? Auf „ein geiles Finale, in das wir alles reinwerfen werden“, freut sich Kapitän Jakob Friedrich. „An Dramaturgie ist das nicht zu toppen“, betont Diel, „zu Hause gegen einen schier unbezwingbaren Gegner unter Flutlicht – das wird Wahnsinn.“

„Das Zahlenwerk spricht Bände“, sagt Diel. „Jägersburg bringt sehr viel Erfahrung mit und hat Fraktionen in seinen Reihen, die schon woanders zusammengespielt haben.“ Sein Bruder, TSV-Torwart Daniel Diel, hatte eine Handvoll Gegenspieler schon 2019/20 im Dress der TSG Pfeddersheim kennengelernt, beim Spiel gegen Elversberg II. Mit 29,0 Jahren hat der FSV den höchsten Altersschnitt seiner Spielklasse, knapp fünf Jahre jünger sind die Gau-Odernheimer. Frische und Unbekümmertheit gegen Routine und Abgezocktheit? „Jägersburg ist top und tief besetzt, ein richtiges Kaliber, das da auf uns zukommt“, betont Florian Diel.

Anzunehmen, dass die Gäste mehr Ballbesitz haben, darauf ist ihr Spiel ausgelegt. Im Block zupacken und kontern, aber auch aggressiv pressen – beides hat der TSV im Köcher. Man darf gespannt sein, welche Taktik Diel nach dieser langen Saison wählt, die bei immer mehr Spielern Blessuren hinterlassen hat. Dass Konstantin Breiden am Samstag zumindest 75 Minuten durchhielt, schreibt Diel Physiotherapeutin Ulla Dietrich zu, auf die dieser Tage Schwerstarbeit zukam. Ob der Verteidiger erneut auflaufen kann, ist offen. Hannes Zundel, der für Breiden rein kam, wurde Montag provisorisch aus der zweiten Mannschaft abgezogen.

Trotzdem gelang dem Team von Interimstrainer Benny Wilhelm ein 2:1-Sieg bei 1817 Mainz. Aufstieg und Pokalsieg, dazu der Regionalliga-Einzug der U19 und, wie der Sportdirektor hervorhebt, der Klassenerhalt für U16 und U17 – bislang ist diese Saison am Petersberg ein einziger Genuss. „Die Oberliga wäre das I-Tüpfelchen“, sagt Wilhelm. Vor 20 Jahren schien die Landesliga noch zu hoch. Was folgte, war ein Musterbeispiel an nachhaltigem Arbeiten, von der Jugend ausgehend. „Der Aufstieg wäre der Beweis, dass man nichts Verrücktes machen muss, um Historisches zu schaffen“, findet Wilhelm. Und er wäre der Lohn „für die vielen, vielen Stunden harter Arbeit“.

Als Aufsteiger auf die Party-Insel?

Drei Kassen wird es geben, zwei am Haupteingang und eine in der Oppenheimer Straße. Parkplatzeinweiser sollen für optimale Auslastung sorgen. Speis und Trank gibt es im Sportheim, an der gewohnten Außentheke sowie am Tennisplatz und am Leichtathletik-Häuschen Richtung Oppenheimer Straße. Der Bereich Biergarten und Tribüne ist für die TSV-Fans gedacht, schräg gegenüber versammeln sich die FSV-Anhänger. Dazwischen ist genügend Platz für neutrale Zuschauer. Wobei, wer kann bei so einem Spiel noch neutral sein?

Eines ist gewiss: Am Donnerstag, Freitag und Samstag fliegt ein großer TSV-Tross in drei Etappen nach Mallorca. Nach der besten Saison der Clubgeschichte. Und dem historischen Aufstieg? „Wir brauchen eine absolute Top-Leistung, wie wir sie diese Saison schon gezeigt haben“, sagt Diel.