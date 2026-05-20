Showdown am letzten Spieltag? JesBe II bleibt an Elbmarsch II dran

Die Hausherren brauchten dringen einen Dreier, um den Aufstieg in der eigenen Hand zu behalten. JesBe legte durch Bennick Soares Mesquita (17.) und Adel Hackovic vor (34.), doch Leon Burkhardt bekam für Hanstedt das Bein in die Tür (40.). In der Folge blieb die Partie lange offen, bis Julius Sellschopp kurz vor Schluss den Deckel draufmachte (90.).

Mit dem Dreier verkürzen die Bendestorfer den Rückstand auf den zweiten Aufstiegsplatz auf zwei Zähler. Trotzdem behält der FC den Aufstieg in der eigenen Hand, weil es am letzten Spieltag zum direkten Duell mit der Eintracht Elbmarsch II kommt. Zuletzt entschieden die Jesteburger das Pokalfinale für sich und haben also durchaus das nötige Selbstbewusstsein, den Dauerrivalen zu besiegen.