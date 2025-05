Showdown am letzten Spieltag? Hordel und Roj nun punktgleich vorneweg

Überraschung an der Tabellenspitze im Ruhrgebiet: Der Tabellenführer FC Roj verlor das auf dem Papier klare Duell beim SuS Kaiserau mit 1:3 und musste seinen Platz an der Sonne zwei Spieltage vor Schluss an die DJK TuS Hordel abgeben. Die Bochumer taten sich in den ersten 45 Minuten zwar schwer, schlugen Kellerkind SW Wattenscheid 08 letztlich aber souverän mit 6:2.

Während Kaiserau mit dem Sieg gegen Roj einen Coup landete und damit den Klassenerhalt sicher hat, kann Wattenscheids Abstieg am nächsten Spieltag gegen Roj besiegelt sein. Die Dortmunder werden beim Vorletzten zum Siegen verdammt sein, um am letzten Spieltag einen möglichen Meisterschaftsshowdowm in Hordel zu bekommen, die aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses an Roj vorbeigezogen sind. Hordel bekommt es am nächsten Spieltag mit dem TuS Hannibal zu tun, der BW Westfalia Langenbochum im Sechs-Punkte-Spiel mit 6:0 deklassierte und ebenfalls kurz vor dem Ligaverbleib steht.

Neben Kaiserau tütete am drittletzten Spieltag ebenfalls der Hombrucher SV den Klassenerhalt ein, der den FC Marl mit 2:1 besiegen konnte. Tief im Abstiegskampf stecken weiterhin die SF Wanne-Eickel, die sich der SSV Buer mit 1:3 geschlagen geben mussten, und nur einen Punkt über dem Strich vor Langenbochum stehen. Beide Teams treffen ebenso am letzten Spieltag in einem möglichen Alles-oder-Nichts-Spiel aufeinander. Wanne-Eickel muss nächste Woche in Königsborn ran, Langenbochum empfängt den SV Brackel 06.