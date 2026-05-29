Showdown am letzten Spieltag: Die Entscheidungen im Landkreis Fürstenfeldbruck

Der SC Fürstenfeldbruck (gelbe Trikots) im Spiel gegen die SpVgg Wildenroth. – Foto: Hans Kürzl

Es ist der letzte Spieltag der Saison im Landkreis Fürstenfeldbruck. Diese Entscheidungen stehen von der Kreisliga bis zur B-Klasse noch aus.

Für fast alle Landkreis-Teams in der Kreisliga geht es noch um etwas. Einzig Meister Moorenweis kann sich entspannt zurücklehnen. Der SC Unterpfaffenhofen kämpft im Fernduell mit Weßling noch um den Aufstiegsrelegationsplatz. Nur mit einem Sieg im Heimspiel am Samstag (15 Uhr) gegen den TSV Oberalting verteidigen die Upfer Buam Rang zwei sicher. Weßling muss parallel beim SV Fuchstal ran. Nachteil für den SCU: Sollte am Ende Punktgleichheit herrschen, würden die Germeringer wegen des verlorenen direkten Vergleichs auf Rang drei abrutschen.

Zahlreiche Entscheidungen zu Aufstieg und Abstieg sind in den Fußball-Ligen bereits gefallen. Doch in einigen Klassen entscheidet sich erst am letzten Spieltag, wer rauf geht, wer absteigt und wer den Umweg über die Relegation nehmen muss. Ein Überblick von der Kreisliga bis runter in die B-Klasse.

Der Relegationsplatz ist zugleich die letzte Hoffnung des FC Eichenau. Der Vorletzte kann die direkten Abstiegsränge nur noch verlassen, wenn er beim TSV Landsberg II gewinnt und Gilching II zeitgleich beim Schlusslicht FT Jahn Landsberg verliert. Ein Remis von Gilching würde Eichenau nicht reichen – den direkten Vergleich hat Eichenau verloren (1:1 und 1:2).

Im Keller geht es zeitgleich für gleich vier Landkreis-Teams darum, den Abstiegsrelegationsplatz zu vermeiden. Aich (31 Punkte), Oberweikertshofen II (30), Türkenfeld (30) und Maisach (29, derzeit Relegationsrang) wollen nach dem Spieltag über dem Strich stehen – und alle haben es selbst in der Hand. Denn Maisach empfängt Aich zum direkten Duell. Oberweikertshofen II muss zum FC Deisenhofen III, Türkenfeld empfängt Moorenweis.

Kreisklasse

Offen ist in der Kreisklasse vor allem noch die Frage nach dem Aufstiegsrelegationsplatz. Die besten Karten hat die SpVgg Wildenroth, die mit zwei Punkten Vorsprung auf den SC Fürstenfeldbruck in den letzten Spieltag geht – und zudem das deutlich bessere Torverhältnis (+50 gegenüber +43) hat. Wildenroth tritt am Samstag (15 Uhr) beim TSV Alling an. Fürstenfeldbruck empfängt zeitgleich den 1. SC Gröbenzell. Weil sich Wildenroth und der SCF im direkten Duell zweimal unentschieden trennten, müsste bei Punktgleichstand am Ende das Torverhältnis entscheiden.

Im Tabellenkeller geht es ebenfalls noch um die Relegationsplätze. Der SV Germering (24 Punkte) empfängt den FC Puchheim und steht aktuell einen Punkt über dem direkten Abstiegsplatz. Dahinter lauern die Sportfreunde Breitbrunn (23), die im Abstiegskracher auf den Gautinger SC (24) treffen. Für Germering kann dabei auch der direkte Vergleich mit Gauting wichtig werden: Sollten sowohl Germering als auch Gauting verlieren, hätte der SVG im direkten Vergleich die Nase vorn und würde eher den Relegationsrang halten als direkt abzusteigen. Umgekehrt gilt: Verliert Germering und Breitbrunn und Gauting trennen sich unentschieden, könnte es wegen des deutlich schlechteren Torverhältnisses für den SVG eng werden. Die Spiele gegen Breitbrunn endeten zweimal 2:2.

A-Klasse

In der A-Klasse 1 steht nur noch eine Entscheidung aus – die hat es aber in sich. Tabellenführer Althegnenberg muss am Samstag (15 Uhr) zum einzigen verbliebenen Konkurrenten nach Herrsching. Die Rechnung ist einfach: Ein Sieg oder ein Unentschieden reicht dem SVA, um Platz eins zu verteidigen. Bei einer Niederlage würden die Herrschinger am letzten Spieltag doch noch vorbeiziehen. Für den Tabellenzweiten bliebe dann immerhin noch der Weg über die Aufstiegsrelegation.

B-Klasse

In der B-Klasse 2 geht es nur noch um eine Frage: Schafft es der TSV Jesenwang zurück in die A-Klasse? Jesenwang führt vor dem letzten Spieltag mit einem Punkt Vorsprung auf den FV Walleshausen. Mit einem Sieg beim ASV Biburg (13.15 Uhr) macht der TSV den Titel fix. Bei einem Remis oder einer Niederlage und einem zeitgleichen Sieg von Walleshausen reicht es nicht. Und auch bei Punktgleichheit hätte Jesenwang das Nachsehen: Der direkte Vergleich ging verloren (2:1 und 1:5). (Thomas Benedikt)