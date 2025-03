Showdown am Geiselberger Seeberg

Es ist der 22. Spieltag der B-Klasse PS/ZW Ost. Es ist mehr als ein gewöhnliches Spiel, es ist das Top-Spiel. Die Liga biegt auf die Zielgerade und am Seeberg in Geiselberg treffen der Spitzenreiter und der Tabellenzweite im direkten Duell aufeinander. Nach dem 21. Spieltag hat der Tabellenführer SG Heltersberg/Geiselberg vier Punkte Vorsprung auf den Verfolger aus Erlenbrunn. Mit einem Heimsieg fällt im Rennen um die Meisterschaft gewiss eine Vorentscheidung. Das Team der Spielertrainer Lars Groth und Ralf Richter möchte mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Rückkehr in die A-Klasse machen. Die Mannschaft aus dem Holzland strotzt vor Kraft und Selbstbewusstsein. Sieben Siege in Folge, ein Torverhältnis von 83:27 und zu Hause eine absolute Macht. In Elf Heimspielen konnten zehn Siege und ein Unentschieden eingefahren werden. Die Mannschaft stellt den besten Sturm und die beste Defensive der Liga. Die besten Torjäger in der Mannschaft sind Spielertrainer Lars Groth mit überragenden 23 Toren gefolgt von Kevin Ray Mages mit 21 Buden. Ruben Schwebius (7), Jonas Hensel (6) und Kevin Käfer (6) folgen. Die Zahlen sprechen eine beeindruckende Sprache und favorisieren die Gastgeber in diesem Spitzenspiel. Was spricht für den SVE? Obwohl sich Cengiz Kirisoglu am vergangenen Wochenende verletzt hat und nicht einsatzfähig ist, stehen alle anderen verletzten Spieler der vergangenen Wochen wieder zur Verfügung. Die Mannschaft der Spielertrainer #MF8 Mario Feick und #KH7 Kai Hildebrandt konnte die vergangenen sechs Spiele allesamt gewinnen und hat auch hier gehörig Selbstvertrauen getankt. In der aktuellen Saison ist der SVE die auswärtsstärkste Mannschaft der Liga. In 12 Auswärtsbegegnungen konnten acht Siege, ein Unentschieden und nur drei Niederlagen verbucht werden. Das Hinspiel in Erlenbrunn konnte der SVE zudem mit 2:1 für sich entscheiden. Der SVE weiß also, wie der Gegner zu knacken ist. Die Mannschaft des SVE hat den nötigen Respekt vor dem Gegner, sie reist jedoch nach Geiselberg um Punkte zu entführen.

Am kommenden Sonntag sind diese Zahlen jedoch Makulatur, denn wie immer liegt die Wahrheit auf dem Platz.