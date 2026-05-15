Showdown 2.0! Hinterschmiding und Ringelai kämpfen um die Relegation

Der SSV Hinterschmiding und der TSV Ringelai liefern sich am Sonntag das direkte Duell um den Relegationsplatz. – Foto: Bernardo Picture

Es ist angerichtet für das große Saisonfinale der A-Klasse Freyung! Während der Sekt am Freyunger Oberfeld bereits in Strömen fließt, richten sich alle Augen auf das Ohetal. Am 26. Spieltag kommt es zum ultimativen Endspiel um Platz zwei – eine Konstellation, die uns verdammt bekannt vorkommt. Der TSV Ringelai fordert den SSV Hinterschmiding zum Tanz um das Relegations-Ticket. Vor genau einem Jahr standen sich diese beiden Teams in derselben Situation gegenüber – mit dem besseren Ende für die Ohetaler. Kann Schmiding dieses Mal den Fluch besiegen oder schnappt sich Ringelai erneut auf den letzten Metern das Silber? Diese und alle weiteren Partien des kommenden Wochenendes nun im Überblick:

Heute, 18:30 Uhr SC Herzogsreut Herzogsreut SV Kumreut Kumreut 18:30 PUSH

Bereits vor dem großen Sonntagsspektakel treffen am Freitagabend zwei Teams aufeinander, die eine grundsolide Saison hinter sich haben. Kumreut (Platz sechs) gastiert beim Siebtplatzierten in Herzogsreut. Die Gäste hatten zuletzt den Meister Freyung am Rande einer Niederlage. Herzogsreut hingegen möchte die Saison vor heimischer Kulisse versöhnlich beenden und sich in der Tabelle vielleicht noch einen Platz nach oben schieben. Das Hinspiel endete 1:1 – ein Spiegelbild der Ausgeglichenheit dieser beiden Mannschaften.

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Heute, 19:00 Uhr DJK Böhmzwiesel Böhmzwiesel SV Grainet Grainet II 19:00 live PUSH

Es ist die allerletzte Chance für die DJK, eine Saison mit null Punkten abzuwenden. 23 Spiele, 23 Niederlagen und ein Torverhältnis von 10:159 – eine Bilanz, die schmerzt. Gegner ist die Bezirksliga-Reserve aus Grainet, die nach einer durchwachsenen Spielzeit zumindest den achten Tabellenplatz absichern möchte. Im Hinspiel siegte Grainet deutlich mit 5:1, doch die DJK wird alles in die Waagschale werfen, um sich mit einem Erfolgserlebnis (oder zumindest dem ersten Remis) aus dieser Spielzeit zu verabschieden. ---

In Röhrnbach treffen der Vorletzte und der Tabellenzehnte aufeinander. Für die Hausherren geht es darum, die Saison zweistellig bei den Punkten zu beenden. Die Gäste aus Bischofsreut wollen den Schwung aus dem 7:1 gegen Böhmzwiesel mitnehmen. (Hinspiel: 2:1 für die SG). ---

Die SG hat am letzten Wochenende als "Favoritenschreck" fungiert und Schmiding zwei Punkte abgeknöpft. Waldkirchen II hingegen beendet die Saison auf dem fünften Tabellenplatz, egal was im Duell gegen die Spielgemeinschaft passiert. Im Hinspiel demonstrierte Waldkirchen beim 4:1 seine Klasse – ein torreiches Spiel ist auch diesmal zu erwarten. ---

Meister gegen den Tabellenvierten. Der TV Freyung will die Saison als unbesiegter Champion krönen. 17 Siege und sechs Unentschieden stehen bisher zu Buche; eine makellose Weste, die man sich am Oberfeld nicht mehr beflecken lassen möchte. Der SV-DJK Karlsbach reist jedoch nicht als reiner Gratulant an. Mit 49 Punkten spielt die DJK eine gute Saison und könnte sogar noch auf den dritten Platz vorrücken. Im Hinspiel siegte der TVF mit 2:0. Werden die Freyunger Beine nach den ersten internen Meisterfeiern schwer, oder rollt der blau-weiße Express noch einmal mit voller Wucht über den Rasen?

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So., 17.05.2026, 15:00 Uhr TSV Ringelai Ringelai SSV Hinterschmiding Hinterschmid 15:00 live PUSH

Zwei Punkte Vorsprung für den SSV, doch die psychologische Komponente wiegt tonnenschwer. Ringelai hat sich nach dem fulminanten 9:0-Kantersieg gegen Perlesreut in einen regelrechten Rausch geschossen. Mit 94 erzielten Toren stellen die Hausherren die gefährlichste Offensive der Liga. Besonders Torjäger Sebastian Drexler brennt darauf, seine Bilanz im entscheidenden Moment weiter auszubauen. Hinterschmiding hingegen schleppt den Rucksack des verspielten Sieges gegen Fürsteneck/Prag (2:2) mit sich herum. Dieser Patzer verhinderte eine vorzeitige Entscheidung und zwingt die Truppe von Heinz Schinkinger nun in die Höhle des Löwen. Das Hinspiel war an Härte kaum zu überbieten: Beim 2:1-Sieg für Schmiding "schepperte" es gewaltig, als Ringelais Simon Ned nach einer brutalen Grätsche die Rote Karte sah. Dem SSV reicht am Sonntag ein Unentschieden, während Ringelai den Heimsieg erzwingen muss. Schlägt das Gesetz der Serie erneut zu, oder hat Schmiding aus den Fehlern des Vorjahres gelernt?

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Spielfrei am 26. Spieltag hat der SV Perlesreut II.