Show-Fußball: Modell der Zukunft?

Das Phänomen "Delay Sports Berlin" war zum ersten Mal zu Gast in Bayern und lockte die Massen an. Knapp 5.000 überwiegend junge Zuschauer waren sowohl ins Bamberger Fuchs-Park-Stadion als auch ins altehrwürdige ESV-Stadion in Ingolstadt gekommen. Eine Größenordnung, von der beide Teams im Ligaalltag in der Bayernliga Nord nur träumen können. Wie viele davon demzufolge tatsächlich am Geschehen auf dem grünen Rasen interessiert waren, lässt sich natürlich nur schwer sagen. Die Vermutung liegt allerdings nahe, dass der Großteil wohl eher weniger aus sportlichen Gründen ins Stadion pilgerte. Zur Einordnung: Die Profireserve des FC Ingolstadt trägt ihre Liga-Heimspiele nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus. Ganze 80 Zuschauer kamen bisher im Schnitt zu den vier Heimpartien. Warum also der Hype um ein Team aus der 8. Liga? Bei Delay Sports mischen beispielsweise mit Elias Nerlich oder Sidney Friede Influencer und Stars der Streaming-Szene mit. Auf Social Media-Plattformen wie Twitch oder TikTok erreichen sie mittlerweile ein Millionenpublikum und werden vor allem von der jüngeren Generation wie Fußballstars verehrt. Auf Instagram folgen Delay Sports, dem Bezirksligisten, fast 600.000 Menschen. Zum Vergleich: Der 1. FC Nürnberg oder der FC Augsburg erreichen jeweils nur die Hälfte davon.

Seit der Gründung im Jahr 2021 polarisiert Delay Sports im deutschen Fußballkosmos. Fluch oder Segen? Negative Modeerscheinung oder Vorbild für andere Vereine? Die Eventisierung des Fußballs, für alle Traditionalisten in der Kurve ein Graus. Diejenigen, die mit der Streaming-Welt eher weniger vertraut sind, staunen nicht schlecht und rätseln ob des Hypes. Mit dem Handy durch die Gegend zu laufen und jeden noch so banalen Vorgang zu filmen und als Video ins Netz zu laden, dieses Gebaren muss man nicht mögen. Die Besucherzahlen in Bamberg und Ingolstadt geben aber den Veranstaltern recht: Die junge Generation steht darauf!



In erster Linie ist es natürlich nicht verkehrt, wenn Vereine die Bekanntheit von Jugendidolen nutzen, um neue potenzielle Mitgliedergruppen erschließen. An dieser Stelle wäre eine Studie interessant, wie viele Zuschauer der beiden Spiele in Bamberg und Ingolstadt tatsächlich für den Fußballsport im Allgemeinen und für einen Verein im Speziellen gewonnen werden konnten.



Fakt ist: Die Vereine werden im Kampf um den Nachwuchs den Fußball durchaus auch neu denken und neue Wege gehen müssen. Viele Klubs werden ganz genau hingeschaut haben, was in Bamberg und Ingolstadt los war - und sich vermutlich ebenfalls um ein Duell mit einem Influencer-Klub bemühen. Traumhafte Zuschauerzahlen - plus Einnahmen! - und dazu enorme Aufmerksamkeit. Geht`s eigentlich besser?



Der Grat zwischen sportlicher Relevanz und reiner Show ist aber schmal. Das Wesentliche sollte nicht aus den Augen verloren werden. Wenn der Fußball nur noch Mittel zum Zweck ist im Rennen um Follower und Likes, dann wird der Sport auf Dauer verlieren...

Übrigens: Sportlich wusste Delay Sports abseits des Hypes drumherum durchaus zu überzeugen auf dem Platz und zog sich gegen die beiden Bayernligisten mehr als achtbar aus der Affäre. In Bamberg gab`s gar einen 4:3-Sieg, in Ingolstadt eine knappe 0:2-Niederlage. Kicken können sie also durchaus, die Streamer und Influencer...