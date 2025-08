„Shorty“ und seine Herzensvereine

Seine ersten Schritte auf dem Fußballplatz machte Gorthmanns beim TSV Weeze, wo er die gesamte Jugend durchlief. Und schon in seinem ersten Jahr als Senior durfte er einen Erfolg feiern. In der Saison 2007/08 war der Mittelfeldspieler am Aufstieg des TSV Weeze ins Kreisliga-Oberhaus beteiligt.

Die Walbecker Geschichte begann zwei Jahre später. Damals gab’s einige Unstimmigkeiten zwischen Weezer Kickern und der Vereinsführung, die daraufhin mit ihrem Trainer Andreas Holla in Richtung Spargeldorf wechselten. Diesen Schritt hat Stephan Gorthmanns nie bereut. „Die ersten vier Jahre in Walbeck gehören sportlich zu meiner besten Zeit“, sagt der 37-Jährige. Höhepunkt war zweifelsohne die Bezirksliga-Saison 2012/13, in der Gorthmanns mit 22 Treffern plötzlich zum heimlichen Torjäger am Bergsteg avancierte. Nur ein Jahr später musste der SV Walbeck allerdings den Abstieg hinnehmen. Für „Shorty“, wie ihn seine Freunde und Mitspieler nennen, war der Zeitpunkt gekommen, seinem Heimatverein einmal wiedereinen kurzen Besuch abzustatten.