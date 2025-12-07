Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
An vier Treffern beteiligt: Marco Schwald (links) gegen die Weiler Neo Metzger und Sandro Samardzic | Foto: Gerd Gründl
Shootingstar Marco Schwald führt den FC Zell zum Kantersieg
Der FC Zell verabschiedet sich mit einem 6:0-Erfolg gegen den SV Weil II in die Winterpause. Beim Fußball-Bezirksligisten trumpft erneut Marco Schwald auf. Der Weiler Trainer bleibt trotz der Pleite zuversichtlich. Zum Spielbericht: Shootingstar Marco Schwald führt den FC Zell zum Kantersieg (BZ-Plus)
Tore: 1:0 Gerspacher (20.), 2:0 Schwald (38.), 3:0 Walch (49.), 4:0 Schwald (55.), 5:0 Ruf (64.), 6:0 Schmidt (87.). Besonderes Vorkommnis: T. Rusch hält FE von Krumm (18./Zell).
Während Top-Torjäger David Scheu (SG Stühlingen/Weizen, 23 Saisontore) in den letzten beiden Spielen ohne Treffer blieb, trifft Nico Reichardt, sein schärfster Verfolger in der Torjägerliste der Bezirksliga, immer weiter. Im wichtigen Spiel gegen Aufsteiger Weilheim-Gurtweil brachte der Schlüchttäler Goalgetter den Heimsieg mit seinen Toren zum 3:0 und 4:0-Endstand unter Dach und Fach. Es waren die Saisontreffer Nummer 19 und 20 für Reichardt. Die SG war im ersten Durchgang sicherlich nicht die schlechtere Mannschaft, vergaß allerdings, Tore zu erzielen. Die Hausherren gingen dagegen nach einem Eckball in Führung (28.). Erst nach der Pause verlief die Partie deutlicher zugunsten der Schlüchttäler. Deren Trainer Michael Gallmann freute sich über den „ersten Zu-Null-Sieg“ seiner Elf in dieser Saison. „Aber wir haben uns zunächst schwergetan.“
Tore: 1:0 M. Kalt (28.), 2:0 Lang (59.), 3:0, 4:0 beide Reichardt (82., 90.+2).