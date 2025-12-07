Shootingstar Marco Schwald führt den FC Zell zum Kantersieg

Während Top-Torjäger David Scheu (SG Stühlingen/Weizen, 23 Saisontore) in den letzten beiden Spielen ohne Treffer blieb, trifft Nico Reichardt, sein schärfster Verfolger in der Torjägerliste der Bezirksliga, immer weiter. Im wichtigen Spiel gegen Aufsteiger Weilheim-Gurtweil brachte der Schlüchttäler Goalgetter den Heimsieg mit seinen Toren zum 3:0 und 4:0-Endstand unter Dach und Fach. Es waren die Saisontreffer Nummer 19 und 20 für Reichardt. Die SG war im ersten Durchgang sicherlich nicht die schlechtere Mannschaft, vergaß allerdings, Tore zu erzielen. Die Hausherren gingen dagegen nach einem Eckball in Führung (28.). Erst nach der Pause verlief die Partie deutlicher zugunsten der Schlüchttäler. Deren Trainer Michael Gallmann freute sich über den „ersten Zu-Null-Sieg“ seiner Elf in dieser Saison. „Aber wir haben uns zunächst schwergetan.“

Tore: 1:0 M. Kalt (28.), 2:0 Lang (59.), 3:0, 4:0 beide Reichardt (82., 90.+2).