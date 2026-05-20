Shootingstar der Sportfreunde Siegen wechselt zu Borussia Dortmund

Malik Hodroj wechselt zu Borussia Dortmund II. – Foto: Marco Bader

Vor dem letzten Spieltag der Regionalliga-Saison wurde bei den SF Siegen bekannt, dass elf Spieler keine Zukunft im Leimbachstadion haben. Überraschenderweise gesellte sich dort Malik Hodroj hinzu, der in der Aufstiegssaison der Krönchenkicker nur sporadisch zum Einsatz kam, in der jetzigen Spielzeit seinen Durchbruch erlebte und für Siegen offenbar nicht mehr zu halten war.

27-mal kam der 22-jährige Rechtsverteidiger für die Sportfreunde Siegen zum Einsatz, davon 26-mal von Beginn an. Bei den Siegenern war der ursprüngliche Stamm-Rechtsverteidiger Rikuhei Nabesaka wegen eines Kreuzbandrisses fast über das gesamte Jahr ausgefallen. Hodroj überzeugte auf seiner Position auf Anhieb und lieferte immer wieder offensiven Output: Fünf Tore und fünf Assists sammelte das Eigengewächs und teilt sich damit mit Cagatay Kader und Ömer Tokac Platz 2 der Siegener Top-Scorer hinter Torjäger Dustin Willms.

Wie am Mittwochmittag offiziell bekannt wurde, wird Malik Hodroj innerhalb der Regionalliga West wechseln und sich zur neuen Saison der U23 von Borussia Dortmund anschließen. Für den Deutsch-Bosnier steht damit ein Tapetenwechsel an, denn Hodroj durchlief sämtliche Jugendmannschaften der Sportfreunde Siegen. In der „Siegener Zeitung" erklärte der 119-fache Siegener seinen Abschied: „Ich habe mich entschieden, am Ende des Tages mal auf mich selbst zu gucken. Perspektivisch gesehen will ich persönlich das Beste aus mir rausholen." Er habe jede Sekunde im Siegerland genossen, umso mehr tue der Abschied weh. „Ich habe auch zu den Verantwortlichen gesagt, es ist auf gar keinen Fall ein ‚Tschüss‘, es ist ein ‚Auf Wiedersehen‘. Die Sportfreunde Siegen bedeuten mir extrem viel."

Bei Borussia Dortmund hat Malik Hodroj einen Ein-Jahres-Vertrag bis Sommer 2027 unterschrieben. Beim BVB II wird zur neuen Spielzeit zudem der Kaderplatz von Rechtsverteidiger Patrick Göbel frei, der die Schwarz-Gelben nach drei Jahren verlassen wird. Hodroj wird sich demnach mit Danylo Krevsun um den Stammplatz „rechts hinten" duellieren.