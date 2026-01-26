SHFV-Wahlen 2026 gestartet

Wer hat dem Fußball in Schleswig-Holstein im Jahr 2025 seinen Stempel aufgedrückt? Wer überzeugte Woche für Woche auf dem Platz, an der Seitenlinie oder als prägende Persönlichkeit ihres Teams? Diese Fragen stehen erneut im Mittelpunkt der SHFV-Wahlen, die der Schleswig-Holsteinische Fußballverband gemeinsam mit LOTTO Schleswig-Holstein jetzt offiziell gestartet hat.

Nach den Erfolgen von Finn Porath, Fenja Bannach und Marcel Rapp im Vorjahr richtet sich der Blick nun nach vorn: Welche Spieler, welche Spielerin und welcher Trainer übernehmen 2025 die Spitzenpositionen im Land zwischen den Meeren?

Online-Voting bis 4. Februar geöffnet

Ab sofort sind Fußballfans aus ganz Schleswig-Holstein eingeladen, ihre Stimme abzugeben. Das öffentliche Online-Voting ist unter www.voting.shfv-kiel.de freigeschaltet und läuft bis zum 4. Februar 2026 um 23:59 Uhr.