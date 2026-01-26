SHFV-Wahlen 2026 gestartet

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wer hat dem Fußball in Schleswig-Holstein im Jahr 2025 seinen Stempel aufgedrückt? Wer überzeugte Woche für Woche auf dem Platz, an der Seitenlinie oder als prägende Persönlichkeit ihres Teams? Diese Fragen stehen erneut im Mittelpunkt der SHFV-Wahlen, die der Schleswig-Holsteinische Fußballverband gemeinsam mit LOTTO Schleswig-Holstein jetzt offiziell gestartet hat.
Nach den Erfolgen von Finn Porath, Fenja Bannach und Marcel Rapp im Vorjahr richtet sich der Blick nun nach vorn: Welche Spieler, welche Spielerin und welcher Trainer übernehmen 2025 die Spitzenpositionen im Land zwischen den Meeren?
Online-Voting bis 4. Februar geöffnet
Ab sofort sind Fußballfans aus ganz Schleswig-Holstein eingeladen, ihre Stimme abzugeben. Das öffentliche Online-Voting ist unter www.voting.shfv-kiel.defreigeschaltet und läuft bis zum 4. Februar 2026 um 23:59 Uhr.
Als zusätzlichen Anreiz verlost der SHFV unter allen Teilnehmenden attraktive Preise, darunter Tickets für ein DFB-Länderspiel. Mitmachen lohnt sich also gleich doppelt.
Drei Säulen entscheiden über das Endergebnis
Die Wahl basiert auf:
dem öffentlichen Online-Voting,
der Bewertung durch eine Fachjury aus Sportjournalist*innen und SHFV-Funktionär*innen,
der Abstimmung der Trainer*innen der höchstspielenden Teams in Schleswig-Holstein.
Im Vorfeld hat das Gremium bereits eine Vorauswahl getroffen und je Kategorie zehn Kandidat*innen nominiert. Die jeweils drei Bestplatzierten werden am 9. März 2026 im Rahmen einer feierlichen Ehrungsveranstaltung in Büdelsdorf ausgezeichnet.
Die Top-10: Fußballer des Jahres 2025
Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel)
Dominic Hartmann (SC Weiche Flensburg 08)
Yannik Jakubowski (FC Kilia Kiel)
Yannik Jakubowski (Kilia Kiel), Deutschlands bester Torschütze 2024-25 auf Ebene fünf, wird mit Sicherheit seinen 10. Platz aus dem Vorjahr verbessern. – Foto: Ismail Yesilyurt
Kjell Knaak (MTSV Hohenwestedt, bis 12/25)
Fabian Landvoigt (SV Todesfelde)
Fabio Maiolo (1. FC Phönix Lübeck)
Steven Skrzybski (Holstein Kiel)
Marvin Thiel (VfB Lübeck)
Jannes Vollert (1. FC Phönix Lübeck)
David Zec (Holstein Kiel)
Die Top-10: Fußballerin des Jahres 2025
Laura Bahr (SG NieBar)
Fenja Bannach (SSC Hagen Ahrensburg)
Sarah Begunk (Holstein Kiel)
Gibt es wieder eine Topplatzierung für Sarah Begunk (Holstein Kiel). – Foto: Ismail Yesilyurt