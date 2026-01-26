 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
Macht Trainer Marcel Rapp (Holstein Kiel) seinen Hattrick?
Macht Trainer Marcel Rapp (Holstein Kiel) seinen Hattrick? – Foto: Ismail Yesilyurt

SHFV-Wahlen 2026 gestartet

Wer waren die Besten des Fußballjahres 2025 in Schleswig-Holstein?

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nord
OL Schleswig-Holstein
Frauen-Oberliga SH
VfL Bochum
Holstein K.

Wer hat dem Fußball in Schleswig-Holstein im Jahr 2025 seinen Stempel aufgedrückt? Wer überzeugte Woche für Woche auf dem Platz, an der Seitenlinie oder als prägende Persönlichkeit ihres Teams? Diese Fragen stehen erneut im Mittelpunkt der SHFV-Wahlen, die der Schleswig-Holsteinische Fußballverband gemeinsam mit LOTTO Schleswig-Holstein jetzt offiziell gestartet hat.

Nach den Erfolgen von Finn Porath, Fenja Bannach und Marcel Rapp im Vorjahr richtet sich der Blick nun nach vorn: Welche Spieler, welche Spielerin und welcher Trainer übernehmen 2025 die Spitzenpositionen im Land zwischen den Meeren?

Online-Voting bis 4. Februar geöffnet

Ab sofort sind Fußballfans aus ganz Schleswig-Holstein eingeladen, ihre Stimme abzugeben. Das öffentliche Online-Voting ist unter www.voting.shfv-kiel.de freigeschaltet und läuft bis zum 4. Februar 2026 um 23:59 Uhr.

Als zusätzlichen Anreiz verlost der SHFV unter allen Teilnehmenden attraktive Preise, darunter Tickets für ein DFB-Länderspiel. Mitmachen lohnt sich also gleich doppelt.

Drei Säulen entscheiden über das Endergebnis

Die Wahl basiert auf:

  • dem öffentlichen Online-Voting,
  • der Bewertung durch eine Fachjury aus Sportjournalist*innen und SHFV-Funktionär*innen,
  • der Abstimmung der Trainer*innen der höchstspielenden Teams in Schleswig-Holstein.

Im Vorfeld hat das Gremium bereits eine Vorauswahl getroffen und je Kategorie zehn Kandidat*innen nominiert. Die jeweils drei Bestplatzierten werden am 9. März 2026 im Rahmen einer feierlichen Ehrungsveranstaltung in Büdelsdorf ausgezeichnet.

Die Top-10: Fußballer des Jahres 2025

  • Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel)
  • Dominic Hartmann (SC Weiche Flensburg 08)
  • Yannik Jakubowski (FC Kilia Kiel)
Yannik Jakubowski (Kilia Kiel), Deutschlands bester Torschütze 2024-25 auf Ebene fünf, wird mit Sicherheit seinen 10. Platz aus dem Vorjahr verbessern.
Yannik Jakubowski (Kilia Kiel), Deutschlands bester Torschütze 2024-25 auf Ebene fünf, wird mit Sicherheit seinen 10. Platz aus dem Vorjahr verbessern. – Foto: Ismail Yesilyurt
  • Kjell Knaak (MTSV Hohenwestedt, bis 12/25)
  • Fabian Landvoigt (SV Todesfelde)
  • Fabio Maiolo (1. FC Phönix Lübeck)
  • Steven Skrzybski (Holstein Kiel)
  • Marvin Thiel (VfB Lübeck)
  • Jannes Vollert (1. FC Phönix Lübeck)
  • David Zec (Holstein Kiel)

    • Die Top-10: Fußballerin des Jahres 2025

    • Laura Bahr (SG NieBar)
    • Fenja Bannach (SSC Hagen Ahrensburg)
    • Sarah Begunk (Holstein Kiel)
    Gibt es wieder eine Topplatzierung für Sarah Begunk (Holstein Kiel).
    Gibt es wieder eine Topplatzierung für Sarah Begunk (Holstein Kiel). – Foto: Ismail Yesilyurt
  • Indra Hahn (SV Henstedt-Ulzburg)
  • Kira Hasse (Holstein Kiel)
  • Malin Hegeler (SV Henstedt-Ulzburg)
  • Jennifer Michel (SV Henstedt-Ulzburg)
  • Hannah Östermann (Kieler MTV)
  • Alia Redant (Holstein Kiel)
  • Chiara-Sophie Silberstorff (Eichholzer SV)

    • Die Top-10: Trainer des Jahres 2025

    • Christiano Adigo (1. FC Phönix Lübeck)
    • Guerino Capretti (VfB Lübeck)
    • Marco Cloppatt (JFV Lübeck, U19 bis 12/25)
    • Danny Cornelius (VfR Neumünster)
    • Stefan Fischer (Holstein Women)
    • Jan Frederik Kaps (Holstein Kiel, U19)
    • Marc Mandel (SSC Hagen Ahrensburg)
    • Marcel Rapp (Holstein Kiel)
    • Nicola Soranno (FC Kilia Kiel)
    • Björn Sörensen (SV Todesfelde)
    Aufrufe: 026.1.2026, 21:39 Uhr
    Ismail YesilyurtAutor