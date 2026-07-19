SHFV-Pokal: SIG Elmenhorst empfängt Oberligist Kilia Kiel

Der Oberligist aus Kiel will gewinnen - darf den Verbandsligisten aber nicht unterschätzen! – Foto: Ismail Yesilyurt

Auf den SIG Elmenhorst wartet am heutigen Nachmittag ein echtes Fußball-Highlight. Im Achtelfinale des SHFV-Pokals empfängt der Verbandsligist um 15 Uhr den FC Kilia Kiel, der in der Oberliga Schleswig-Holstein an den Start geht.

Für die Gastgeber bietet sich die Chance, sich mit einem klassenhöheren Gegner zu messen. Auch wenn Kilia Kiel als Favorit in die Partie geht, will die SIG Elmenhorst vor heimischer Kulisse alles daran setzen, den Oberligisten möglichst lange zu ärgern und vielleicht sogar für eine Überraschung zu sorgen.

Gerade der SHFV-Pokal hat in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, dass Außenseiter ihre Chance nutzen können. Entsprechend dürfte die Mannschaft aus Elmenhorst mit viel Einsatz und Leidenschaft in die Begegnung gehen, um dem Favoriten einen schweren Nachmittag zu bereiten.