 2026-07-23T06:38:08.609Z

Pokal

SHFV-Pokal-Liveticker zum Nachlesen: Weiche schlägt Kilia Kiel

+++ Weiche zieht ins Halbfinale ein +++

von Isaija Zecevic · Heute, 18:20 Uhr · 0 Leser
Weiche Flensburg musste für‘s Halbfinale kämpfen - doch konnte nach einem intensiven Fight als Sieger vom Feld gehen.
Weiche Flensburg musste für‘s Halbfinale kämpfen - doch konnte nach einem intensiven Fight als Sieger vom Feld gehen. – Foto: Jörg Struwe

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Der SC Weiche Flensburg musste auswärts beim FC Kilia Kiel zum Pokalduell antreten. Hier findet ihr den ausführlichen Liveticker zum Nachlesen.

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