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Pokal
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SHFV-Pokal-Liveticker zum Nachlesen: Weiche schlägt Kilia Kiel
+++ Weiche zieht ins Halbfinale ein +++
von Isaija Zecevic · Heute, 18:20 Uhr · 0 Leser
Weiche Flensburg musste für‘s Halbfinale kämpfen - doch konnte nach einem intensiven Fight als Sieger vom Feld gehen. – Foto: Jörg Struwe