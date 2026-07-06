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SHFV-LOTTO-Pokal der Frauen: Achtel- und Viertelfinals ausgelost
von Ismail Yesilyurt · Heute, 12:46 Uhr · 0 Leser
Sarah Begunk (v. l.), Janine Minta und Aryanna Naward verteidigten mit den Holstein Women den Pokal. – Foto: Olaf Wegerich
Im Uwe Seeler Fußball Park in Malente fiel am heutigen Montag der offizielle Startschuss für den SHFV-LOTTO-Pokal der Frauen 2026/27. Unter den Augen der Öffentlichkeit zog Sabine Mammitzsch, Vizepräsidentin des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes (SHFV), die Lose für die ersten beiden Runden des prestigeträchtigen Wettbewerbs.
Die Auslosung, die zudem live über die Social-Media-Kanäle des Verbandes übertragen wurde, verspricht bereits in der frühen Phase des Turniers spannende Duelle. Nach der erfolgreichen Titelverteidigung von Holstein Kiel bleibt abzuwarten, wer sich in der Saison 2026/27 den Landespokal im schleswig-holsteinischen Frauenfußball in die Vitrine packen darf.
Der Weg zum Titel: Die Achtelfinalpaarungen
Die erste Runde des Wettbewerbs ist für den 26. und 27. September 2026 terminiert. Die 16 qualifizierten Teams kämpfen dann um den Einzug in die Runde der letzten Acht:
SG Insel/Fehmarn/Burg vs. SSC Hagen Ahrensburg
SSG Rot-Schwarz Kiel vs. SV Henstedt-Ulzburg
SV Frisia 03 Risum-Lindholm vs. Holstein Kiel
SG Kalübbe/Bosau/Sarau/Dersau vs. FSG Kaki-StuSie
TSV Vineta Audorf vs. IF Stjernen Flensborg
SV Farnewinkel-Nindorf vs. SG NieBar
Eichholzer SV vs. SV Wahlstedt
Merkur Hademarschen vs. Kieler MTV
Perspektiven für das Viertelfinale
Direkt im Anschluss an die Achtelfinal-Begegnungen wurden auch die Pfade für das Viertelfinale festgelegt, das für den 24. und 25. Oktober 2026 angesetzt ist:
Sieger Audorf/Stjernen FL vs. Sieger Kalübbe/FSG Kaki-S.
Sieger Eichholz/Wahlstedt vs. Sieger Frisia RL/Holstein
Sieger Hademarschen/KMTV vs. Sieger Farnewinkel/SG NieBar
Sieger SG Insel/Ahrensburg vs. Sieger RS Kiel/SV H-U