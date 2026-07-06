SHFV-LOTTO-Pokal der Frauen: Achtel- und Viertelfinals ausgelost von Ismail Yesilyurt · Heute, 12:46 Uhr · 0 Leser

Sarah Begunk (v. l.), Janine Minta und Aryanna Naward verteidigten mit den Holstein Women den Pokal. – Foto: Olaf Wegerich

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Im Uwe Seeler Fußball Park in Malente fiel am heutigen Montag der offizielle Startschuss für den SHFV-LOTTO-Pokal der Frauen 2026/27. Unter den Augen der Öffentlichkeit zog Sabine Mammitzsch, Vizepräsidentin des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes (SHFV), die Lose für die ersten beiden Runden des prestigeträchtigen Wettbewerbs.

Die Auslosung, die zudem live über die Social-Media-Kanäle des Verbandes übertragen wurde, verspricht bereits in der frühen Phase des Turniers spannende Duelle. Nach der erfolgreichen Titelverteidigung von Holstein Kiel bleibt abzuwarten, wer sich in der Saison 2026/27 den Landespokal im schleswig-holsteinischen Frauenfußball in die Vitrine packen darf.

Der Weg zum Titel: Die Achtelfinalpaarungen Die erste Runde des Wettbewerbs ist für den 26. und 27. September 2026 terminiert. Die 16 qualifizierten Teams kämpfen dann um den Einzug in die Runde der letzten Acht: