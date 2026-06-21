Sherko Mohamad Ali stürmt künftig für PSG in der Verbandsliga Ost

Uli Schröder und Sherko Mohamad. – Foto: Probsteier SG

Nach einer starken Spielzeit, in der man als Tabellendritter nur haarscharf an den Aufstiegsplätzen zur Landesliga vorbeischrammte, präsentieren die Verantwortlichen der Probsteier SG nun den nächsten vielversprechenden Neuzugang für die anstehende Saison 2026/27. Mit Sherko Mohamad Ali wechselt ein extrem torgefährlicher Außenbahnspieler an den Schönberger Strand. Der 25-jährige Offensivakteur kommt vom ambitionierten Kreisligisten MED SV zur PSG und bringt neben reichlich Tempo auch wertvolle Erfahrung aus früheren Verbandsliga-Einsätzen mit.

In der abgelaufenen Saison stellte Ali seinen ausgeprägten Torinstinkt bereits eindrucksvoll unter Beweis und steuerte neun Treffer für den MED SV bei. Mit seiner Dynamik auf den Flügeln und seiner Qualität im Eins-gegen-eins soll er dem Offensivspiel der Probsteier ab sofort noch mehr Variabilität verleihen.

Dass der Transfer trotz Konkurrenz realisiert werden konnte, ist für die Probsteier positiv. PSG-Trainer Jörg Ahrens zeigt sich sichtlich erfreut über den geglückten Coup und hebt die Ambitionen des Neuzugangs hervor:

„Sherko ist ein junger und gleichzeitig erfahrener Spieler, der sich unbedingt weiterentwickeln und wieder eine Liga höher spielen möchte. Nach unseren positiven Gesprächen konnten wir ihn davon überzeugen, dass unser Verein die richtige Adresse für seinen nächsten Schritt ist, obwohl mehrere andere Angebote vorlagen.“

Besonders das sportliche Profil des 25-Jährigen passt perfekt in das Beuteschema der Spielgemeinschaft. Ahrens fügt an:

„Sherko bringt genau die Eigenschaften mit, die wir gesucht haben. Er ist schnell, spritzig und verfügt über einen starken Torabschluss. Ich bin überzeugt, dass er unserem Team sofort weiterhelfen wird.“

Die Antwort auf den Mehanovic-Abgang: Schröder sieht zusätzliche Durchschlagskraft

Auch auf Funktionärsebene sorgt die Verpflichtung für Erleichterung und Optimismus. Nach dem schmerzhaften Verlust Top-Torjäger Din Mehanovic, mit 31 Toren bester Schütze in der Verbandsliga Ost, zum Oberligisten PSV Neumünster, musste die Lücke zwingend geschlossen werden. Ligaobmann Uli Schröder ordnet den Transfer strategisch ein:

„Nach dem Abgang von Torjäger Din Mehanovic war es wichtig, in der Offensive nachzulegen. Deshalb freuen wir uns sehr, mit Sherko einen Spieler gewonnen zu haben, der bereits seine Qualitäten nachgewiesen hat und unserer Mannschaft zusätzliche Durchschlagskraft verleihen wird.“

Der Neuzugang selbst brennt bereits auf seinen ersten Einsatz im neuen Dress und lobte bei seiner Vorstellung das stimmige Gesamtpaket im Verein:

„Ich freue mich sehr auf die neue Saison und bin dankbar für die Möglichkeit, bei der Probsteier SG spielen zu dürfen. Die Mannschaft, das Umfeld und die Infrastruktur des Vereins haben mich überzeugt. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen.“

Mit der Verpflichtung von Sherko Mohamad Ali unterstreicht die Probsteier SG 2012 ihre Ambitionen, auch in der neuen Verbandsliga-Saison eine gewichtige Rolle im oberen Tabellendrittel mitzuspielen und den Kader in der Breite noch schlagkräftiger aufzustellen.