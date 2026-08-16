Sherifi & Sack dominieren: Rheingold & Dingden II jubeln deutlich

Ramadan Sherifi (l.) und Alexander Sack mit Dreierpacks. – Foto: Rheingold Emmerich, MG

Lange blieb das erste Saisonspiel ohne Treffer. Erst in der 61. Minute brachte Piskurek Alemannia Pfalzdorf mit 1:0 in Führung und bescherte der Mannschaft von Trainer Lars Völpert damit den ersten Treffer der neuen Spielzeit. Der Vorsprung hielt allerdings nur 13 Minuten. Becker erzielte in der 74. Minute den Ausgleich für den Hamminkelner SV - und legte nahezu unmittelbar nach.

Der Hamminkelner SV ist der erste Tabellenführer der neuen Saison in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4. Im Eröffnungsspiel bei Alemannia Pfalzdorf lag die Mannschaft von Erdal Dasdan zunächst zurück, ehe Felix Becker die Partie innerhalb von nur drei Minuten drehte. Pfalzdorf ging durch Joel Maximilian Piskurek in Führung, musste sich am Ende aber mit 1:2 geschlagen geben.

Nur drei Minuten nach seinem ersten Treffer traf Becker erneut und drehte das Eröffnungsspiel mit seinem Doppelpack zum 2:1. Dasdan wechselte seinen Matchwinner in der 85. Minute für Diyar Coskun aus, wenig später brachte Hamminkeln den knappen Vorsprung über die Zeit. Angesichts des knappen Vorsprungs dürfte der HSV die Spitzenposition an diesem Wochenende wohl noch verlieren.

Und das war bereits am Samstagabend der Fall: Der SuS 09 Dinslaken hat im ersten Saisonspiel ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und Aufsteiger SV Budberg II mit 5:0 geschlagen. Dabei hielt Budberg II die Partie lange offen, ehe Dinslaken noch vor der Pause erstmals traf. Nach dem Seitenwechsel zog der SuS dann davon und entschied die Begegnung innerhalb weniger Minuten.

Sebastian Eisenstein brachte den SuS 09 in der 38. Minute in Führung und sorgte damit für den einzigen Treffer des ersten Durchgangs. Nach der Pause erhöhte Max Suchomel auf 2:0 (56.), nur drei Minuten später legte Stefan Frieler nach (59.). Damit war der Widerstand des SV Budberg II gebrochen, denn Dinslaken blieb offensiv konsequent.

Eisenstein schnürte in der 64. Minute seinen Doppelpack und stellte auf 4:0, Colin Schmitt stellte nur fünf Minuten später den Endstand her (69.). Der SuS 09 Dinslaken übernimmt damit nach seinem ersten absolvierten Spiel zunächst die Tabellenführung, während der Aufsteiger aus Budberg zum Saisonstart ohne Punkt bleibt.

Ein Treffer reichte den Sportfreunden 97/30 Lowick zum erfolgreichen Saisonstart bei Westfalia Anholt. Elija Cürsgen erzielte in der 42. Minute das einzige Tor der Begegnung und brachte die Gäste noch vor der Pause auf Kurs. In der Schlussphase wurde die Aufgabe für Lowick schwieriger, weil Leonard Langenbrink in der 83. Minute Gelb-Rot sah. Ein weiterer Treffer fiel allerdings nicht mehr, sodass die Mannschaft von Thomas Zielaskowski die drei Punkte mitnahm. Lowick ist damit eines von acht Teams, die zum Auftakt gewonnen haben, und belegt aufgrund des knappen Ergebnisses Rang acht.

Ein Dreierpack von Alexander Sack hat den SV Blau-Weiß Dingden II zum ersten Tabellenführer der neuen Saison gemacht. Bei der DJK Twisteden eröffnete Sack in der 22. Minute den Torreigen, legte zum 2:0 nach (36.) und komplettierte nach der Pause seinen Dreierpack (52.). Dazwischen hatte Tim Vehns bereits auf 3:0 erhöht (37.). Felix Leyking per Foulelfmeter (56.) und John Gertzen (66.) bauten den Vorsprung weiter aus, ehe Torben Schellenberg für Twisteden per Strafstoß zumindest noch verkürzte (71.). Damit ist die Oberliga-Reserve geteilter Erster.

Aufsteiger DJK Rhede hat sein erstes Saisonspiel beim TuS Xanten direkt gewonnen. Tom Schlütter brachte die Gäste in der 40. Minute in Führung, bevor Rene Groes nach dem Seitenwechsel auf 2:0 erhöhte (53.). Auch das dritte Rheder Tor ging auf Schlütters Konto, der in der 68. Minute einen Foulelfmeter verwandelte und damit seinen Doppelpack schnürte. Xanten gelang durch David Epp zwar noch der Anschlusstreffer zum 1:3 (72.), eine weitere Antwort blieb aber aus. Für Rhede bedeutet der Auswärtssieg einen gelungenen Start und vorerst Rang fünf, womit sich der Aufsteiger direkt in der oberen Tabellenhälfte einsortiert. Xanten beginnt die neue Runde dagegen ohne Punkt und steht nach dem ersten Spieltag auf Rang 15.

Die SV Friedrichsfeld musste beim Auftakt gegen den TuS Stenern mehrfach reagieren, setzte sich am Ende aber mit 4:2 durch. Alexander Biermann brachte Stenern nach einer Viertelstunde in Führung, ehe Eray Tuncel kurz vor der Pause ausglich (43.). Nach dem Seitenwechsel drehte Dennis Slowinski das Spiel zunächst zugunsten der Gastgeber (70.), doch Kai-Philipp Ridder antwortete zum 2:2 (77.). Die entscheidenden Minuten gehörten anschließend der SV: Rafael David Buch traf zum 3:2 (82.), in der Nachspielzeit setzte Jamiro Jorden Patyk den Schlusspunkt (90.+3). Friedrichsfeld startet durch den Erfolg auf Rang vier, während Stenern nach sechs Treffern zum Auftakt zunächst auf Platz 14 steht.

Der Kevelaerer SV hat zum Saisonstart ein beachtliches Ergebnis eingefahren und Landesliga-Absteiger PSV Wesel mit 3:2 bezwungen. Der Absteiger steht mit 2:3 Toren auf Platz elf und muss damit nach dem Auftakt direkt mehreren siegreichen Konkurrenten hinterherlaufen.

Als einzige Partie des 1. Spieltags endete das Duell zwischen TSV Weeze und SV Rindern ohne Sieger. Die Gastgeber gingen früh durch Frederik Osterkamp in Führung, der bereits in der 11. Minute das 1:0 erzielte. Rindern benötigte bis kurz nach der Pause für die Antwort: Maximilian Janssen traf in der 47. Minute zum Ausgleich. Weitere Tore kamen nicht hinzu, sodass beide Mannschaften mit jeweils einem Zähler in die neue Saison starten.

Auch der VfB Rheingold Emmerich hat sich mit sechs Treffern in der neuen Liga vorgestellt. Gegen Borussia Veen blieb es zunächst lange torlos, dann brach die Partie nach der Pause vollständig auf. Ramadan Sherifi traf in der 58. und 60. Minute doppelt, ehe Abeeblahi Oluwadamilare Alaka nur zwei Minuten später auf 3:0 erhöhte. Alaka legte in der 80. Minute sein zweites Tor nach, Danny Jörg Stein traf zum 5:0 (81.), bevor Sherifi mit seinem dritten Treffer den Dreierpack komplettierte (85.). Marvin Szentulat erzielte für Veen noch das 1:6 (89.). Der Aufsteiger startet damit punktgleich mit Dingden II und steht aufgrund des identischen Torverhältnisses ebenfalls ganz oben, während Veen nach dem ersten Spiel auf Rang 16 geführt wird.

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Das sind die nächsten Spieltage





3. Spieltag

Fr., 28.08.26 19:30 Uhr Borussia Veen - SV Blau-Weiß Dingden II

Fr., 28.08.26 20:00 Uhr TSV Weeze - Sportfreunde 97/30 Lowick

Sa., 29.08.26 16:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - TuS Stenern

So., 30.08.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Alemannia Pfalzdorf

So., 30.08.26 15:00 Uhr TuS Xanten - PSV Wesel

So., 30.08.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SV Budberg II

So., 30.08.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - DJK Rhede

So., 30.08.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Rindern

So., 30.08.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Hamminkelner SV