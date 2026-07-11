Sheeva Seyfi wechselt zum SC Amicitia – auch FFC-Wacker-Kapitänin kommt „Transfercoups gelungen“ von Sarah Georgi · Heute, 16:06 Uhr · 0 Leser

Sheeva Seyfi verlässt Turnerbund und wechselt zu Amicitia München. – Foto: Sascha Hecken

Das Transfer-Karussell dreht sich auch bei den Frauen. Der SC Amicitia München hat namhafte Verstärkung geholt – unter anderem kommt Top-Stürmerin Seyfi.

Nach den starken Vorstellungen in der vergangenen Saison im Pokal hat der SC Amicitia München seine Neuzugänge bekannt gegeben. Darunter sind große Überraschungen. Sheeva Seyfi, Oberbayerns wohl bekannteste Top-Torjägerin, und die langjährige FFC-Wacker-Kapitänin Sonja Kolb kommen. „Uns sind mit Sheeva und Sonja zwei Transfercoups gelungen. Wir sind sehr glücklich, dass sie sich für uns entschieden haben. Sheeva wird uns mit ihrer nachgewiesenen Durchschlagskraft vorn weiterhelfen, Sonja mit ihrer großen Erfahrung hinten“, so Sportdirektor Florian Albrecht gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.

Seyfi und Kolb bringen Erfahrung von Zweitligisten zum SC Amicitia mit Für Seyfi ist es damit der zweite Abschied vom TSV Turnerbund München, nachdem sie vor zwei Jahren nach einem halben Jahr beim FC Bayern zu Turnerbund zurückgekehrt war. „Mit dem Abschied von Laza (Anm. d. Red. Lazaros Grigoriadis, Meister-Trainer des TSV Turnerbund) ist es eine gute Chance, was Neues auszuprobieren“, sagte die gebürtige Amerikanerin gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Seyfi kickte seit 2019 an der Agilolfingerstraße. In der vergangenen Saison war die 34-Jährige mit 38 Toren abermals die beste Torschützin in der Liga und holte mit ihrer Mannschaft den dritten Aufstieg in Folge. Damit ist Turnerbund nun ebenfalls in der Landesliga angekommen, in der auch Amicitia spielt.

Sonja Kolb spielte mit dem FFC Wacker München einst in der 2. Bundesliga. – Foto: Sven Leifer auf FuPa