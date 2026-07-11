Sheeva Seyfi verlässt Turnerbund - Neuer Verein mit Transfers

Das Transfer-Karussell dreht sich auch bei den Frauen. Der SC Amicitia München hat namhafte Verstärkung geholt – unter anderem kommt Top-Stürmerin Seyfi.
Nach den starken Vorstellungen in der vergangenen Saison im Pokal hat der SC Amicitia München seine Neuzugänge bekannt gegeben. Darunter sind große Überraschungen. Sheeva Seyfi, Oberbayerns wohl bekannteste Top-Torjägerin, und die langjährige FFC-Wacker-Kapitänin Sonja Kolb kommen.
„Uns sind mit Sheeva und Sonja zwei Transfercoups gelungen. Wir sind sehr glücklich, dass sie sich für uns entschieden haben. Sheeva wird uns mit ihrer nachgewiesenen Durchschlagskraft vorn weiterhelfen, Sonja mit ihrer großen Erfahrung hinten“, so Sportdirektor Florian Albrecht gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.
Für Seyfi ist es damit der zweite Abschied vom TSV Turnerbund München, nachdem sie vor zwei Jahren nach einem halben Jahr beim FC Bayern zu Turnerbund zurückgekehrt war. „Mit dem Abschied von Laza (Anm. d. Red. Lazaros Grigoriadis, Meister-Trainer des TSV Turnerbund) ist es eine gute Chance, was Neues auszuprobieren“, sagte die gebürtige Amerikanerin gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.
Seyfi kickte seit 2019 an der Agilolfingerstraße. In der vergangenen Saison war die 34-Jährige mit 38 Toren abermals die beste Torschützin in der Liga und holte mit ihrer Mannschaft den dritten Aufstieg in Folge. Damit ist Turnerbund nun ebenfalls in der Landesliga angekommen, in der auch Amicitia spielt.
Sonja Kolb war beim FFC Wacker München viele Jahre absolute Leistungsträgerin in der Regionalliga und führte den Frauenfußballclub als Kapitänin aufs Feld. Sie spielte sogar schon beim FFC Wacker München, als dieser noch in der zweiten Bundesliga kickte.
Durch ihren Wechsel ist sie neben den ebenfalls neu von Wacker kommenden Anja Kömpel, Florentina Häfner und (Co‑)Trainerin Julia Donauer die nächste Ex-FFC-Wacker-Spielerin beim SC Amicitia München. Zudem wechselt Rosalie Schöne vom TSV Gilching-Argelsried zum SCA.
In der vergangenen Saison spielte der SC Amicitia lange um den Klassenerhalt, ehe es kurz vor Schluss bergauf ging und das Team sogar noch im Mittelfeld der Tabelle landete. An diesen Trend will man weiter anknüpfen. „Wenn man das letzte halbe Jahr anschaut, sieht man die Entwicklung. Wir wollen den Blick weiter nach oben richten“, so Albrecht mit Blick auf die kommende Saison. In Zukunft will der SCA auch wieder in der Bayernliga spielen. Die Transfers sprechen eine deutliche Sprache.