Sharifo Osmaan verlässt SSV Bornheim mit sofortiger Wirkung

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Der SSV Bornheim muss einen kurzfristigen personellen Einschnitt hinnehmen: Sportlicher Leiter Sharifo Osmaan hat sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Der Verein wurde über diesen Schritt überraschend informiert.

Osmaan selbst erklärte, dass seiner Entscheidung „perspektivische Schritte für die Zukunft“ zugrunde liegen. Konkretere Angaben zu den Hintergründen machte er zunächst nicht. Einen möglichen ligainternen Wechsel in der Sommerpause, der zu einem "Interessenkonflikt" hätte führen können, wollte Osmaan nicht dementieren.

Osmaan: "Es war eine sehr erfolgreiche Zeit"

Bereits zu Beginn der Rückrunde hatte sich ein Abschied angedeutet. Im Zuge der Bekanntgabe des Ausscheidens von Cheftrainer Patrick Schmitz hatte Osmaan damals angekündigt, den Verein im Sommer verlassen zu wollen. In einem vorangegangenen Bericht wurde zudem mitgeteilt, dass die Kaderplanung für die neue Saison nicht mehr in seinen Aufgabenbereich fallen werde. Der nun Rücktritt erfolgt somit früher als ursprünglich vorgesehen.