Sharifo Osmaan verlässt SSV Bornheim mit sofortiger Wirkung

Der SSV Bornheim muss einen kurzfristigen personellen Einschnitt hinnehmen: Sportlicher Leiter Sharifo Osmaan hat sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Der Verein wurde über diesen Schritt überraschend informiert.
Osmaan selbst erklärte, dass seiner Entscheidung „perspektivische Schritte für die Zukunft“ zugrunde liegen. Konkretere Angaben zu den Hintergründen machte er zunächst nicht. Einen möglichen ligainternen Wechsel in der Sommerpause, der zu einem "Interessenkonflikt" hätte führen können, wollte Osmaan nicht dementieren.
Bereits zu Beginn der Rückrunde hatte sich ein Abschied angedeutet. Im Zuge der Bekanntgabe des Ausscheidens von Cheftrainer Patrick Schmitz hatte Osmaan damals angekündigt, den Verein im Sommer verlassen zu wollen. In einem vorangegangenen Bericht wurde zudem mitgeteilt, dass die Kaderplanung für die neue Saison nicht mehr in seinen Aufgabenbereich fallen werde. Der nun Rücktritt erfolgt somit früher als ursprünglich vorgesehen.
In einem persönlichen Statement richtet sich Osmaan zudem an den Verein und seine Mitglieder: „Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Mitgliedern des SSV Bornheim bedanken. Es war eine sehr erfolgreiche und schöne Zeit, in der an vielen Stellen auch Freundschaften entstanden sind, die ich in Zukunft weiter pflegen werde.“
"Der SSV Bornheim bedankt sich ausdrücklich für die geleistete Arbeit und den Einsatz in den vergangenen Jahren. Die Aufgaben im sportlichen Bereich werden vereinsintern neu verteilt, um den eingeschlagenen Weg auch weiterhin konsequent fortzuführen", heißt es in einem Statement des Vereins auf Instagram.