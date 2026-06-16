Shaqiri & Heinle: SpVgg Bayreuth holt zwei neue Stürmer Erijon Shaqiri und Adrian Heinle sollen die Offensive des Regionalligisten verstärken von PM/mwi · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Erijon Shaqiri (re.) verstärkt die SpVgg Bayreuth. – Foto: Imago Images

Am Donnerstag legt die SpVgg Bayreuth mit der Vorbereitung auf die neue Regionalliga-Saison los. Der Kader der "Oldschdod" nimmt mehr und mehr Formen an. Nachdem die SpVgg am gestrigen Montag sechs Spieler offiziell verabschiedete (FuPa berichtete!), können die Schwarzgelben nun auch weiterer zwei Neuzugänge bekanntgeben: Erijon Shaqiri und Adrian Heinle schließen sich dem oberfränkischen Traditionsklub an und sollen die Offensive verstärken.

Erijon Shaqiri ist 23 Jahre alt, wurde in österreichischen Hauptstadt Wien geboren und bringt bereits Erfahrung aus der Regionalliga Südwest mit nach Bayreuth. In seiner Jugend wurde der Offensivspieler unter anderem beim FC Basel und bei den Young Boys Bern ausgebildet, ehe er in den Nachwuchs des 1. FC Kaiserslautern wechselte. Im Herrenbereich stand er anschließend für den 1. FC Kaiserslautern II, TuS Koblenz, Wormatia Worms und den Bahlinger SC auf dem Platz. Für die Bahlinger war er in der vergangenen Saison insgesamt 33 Mal in der Regionalliga Südwest im Einsatz und erzielte dabei fünf Treffer. Der Rechtsfuß kann im Angriff flexibel eingesetzt werden und soll der SpVgg mit seiner Qualität im letzten Drittel zusätzliche Möglichkeiten geben. "Ich habe mich für die SpVgg Bayreuth entschieden, weil die Gespräche mit den Verantwortlichen mir direkt ein sehr gutes Gefühl gegeben haben. Die Geschichte des Vereins, das Umfeld und die Ziele, die mir aufgezeigt wurden, haben mich überzeugt. Ich freue mich darauf, in Bayreuth loszulegen, meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beizutragen und die Fans kennenzulernen", sagt Erijon Shaqiri.

Auch Adrian Heinle (in rot) zieht es zur SpVgg Bayreuth. – Foto: Wilfried Wolf

Auch Adrian Heinle verstärkt die Offensive der SpVgg. Der 26-jährige gebürtige Stuttgarter bringt Oberliga-Erfahrung mit nach Bayreuth und war in den vergangenen Jahren unter anderem für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen in der Oberliga Baden-Württemberg sowie für die TSG Neustrelitz in der Oberliga Nord aktiv. Der beidfüßige Offensivspieler kann auf mehreren Positionen im Angriff eingesetzt werden und bringt Tempo, Dynamik und Torgefahr mit.