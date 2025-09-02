Shamil Zirarov schließt sich der TSG Neustrelitz an

Zum Ende der Transferperiode hat sich der Spieler Shamil Zirarov für ein Jahr dem Oberligisten TSG Neustrelitz angeschlossen und einen Vertrag für die aktuelle Saison unterschrieben.







Shamil wurde in den Nachwuchsleistungszentren des 1. FC Union Berlin und des FC Energie Cottbus ausgebildet, bevor es ihn in seinem letzten U19 Jahr zum Berliner AK 07 führte.

„Shamil ist ein in talentierter zentraler Mittelfeldspieler, der eine sehr gute Ausbildung genossen hat“, so Oliver Bornemann Sportlicher Leiter der TSG Neustrelitz e.V. und ergänzt, „in seinem ersten Herrenjahr soll sich Shamil mit uns weiterentwickeln und sich Spielzeit über gute Trainingsleistungen erarbeiten“.