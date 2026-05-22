Shamenko rettet Bernhausen, Jäger lässt Ehningen vom Titel träumen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 28. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2 hat TSV Ehningen mit einem wilden 5:3 bei VfL Sindelfingen den nächsten großen Schritt Richtung Aufstieg gemacht. Auch TSV Bernhausen blieb im Rennen und rang TSV Bad Boll in einem dramatischen Freitagabendspiel mit 4:3 nieder. Es war ein Auftakt voller Wendungen, später Tore und großer Emotionen. Während Ehningen seine Spitzenposition festigte, bewies Bernhausen im direkten Duell mit einem Konkurrenten enorme Nervenstärke und hielt den Druck auf die Spitze hoch.

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1. FC Eislingen hat sich durch das 1:1 die Aufstiegschancen wohl endgültig verspielt. Bereits nach sieben Minuten traf Tobias Hörger für den FV Sontheim/Brenz zur frühen Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Eislingens Stürmer Aykut Durna mit seinem 26. Saisontor der Ausgleich per Kopfball. Nach dem Seitenwechsel wollte kein weiterer Treffer mehr fallen, sodass es zur Punkteteilung kam. ---

Was für ein Abend in Bad Boll. TSV Bernhausen erwischte den klar besseren Start und führte durch Ivan Matanovic (15.) und Antun Stegl (34.) früh mit 2:0. Yannick Ruther verkürzte in der 39. Minute auf 1:2, doch nur zwei Minuten später stellte Mihael Tomic den alten Abstand wieder her. Lange sprach vieles für die Gäste, ehe die Partie in der Schlussphase völlig kippte. Francisco Römpfer traf in der 87. Minute zum 2:3, Baran Ates erzwang in der 90. Minute sogar das 3:3. Doch Bernhausen hatte das letzte Wort. Andreii Shamenko erzielte in der 90.+5 Minute den späten Siegtreffer zum 3:4. Für Bad Boll ist diese Niederlage ein brutaler Schlag im Rennen um die vorderen Plätze. Bernhausen dagegen bleibt mit 51 Punkten mittendrin und zeigte große Widerstandskraft.

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Auch in Sindelfingen tobte ein Spiel, das kaum Luft zum Atmen ließ. TSV Ehningen legte mit Lars Jäger (11.) und Tino Dannecker (18.) furios los, doch Artan Ademi verkürzte in der 20. Minute auf 1:2. Kurz vor der Pause glich Andre Simao in der 41. Minute zum 2:2 aus. Als Max Brendle in der 60. Minute sogar das 3:2 für VfL Sindelfingen erzielte, schien der Tabellenführer plötzlich zu taumeln. Doch Ehningen reagierte wie ein Spitzenreiter. Gabriel Körtge Corral traf in der 77. Minute zum 3:3, dann übernahm Lars Jäger endgültig die Bühne: mit dem 3:4 in der 85. Minute und dem 3:5 in der 90.+5 Minute. Dieser Auswärtssieg hat große Wucht. Ehningen steht nun bei 57 Punkten und setzte ein klares Zeichen im Aufstiegsrennen. Sindelfingen verkaufte sich mutig, blieb am Ende aber mit leeren Händen zurück.

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Morgen, 15:30 Uhr TSVgg Plattenhardt Plattenhardt TSV Köngen TSV Köngen 15:30 PUSH

Für TSVgg Plattenhardt wird die Luft immer dünner. Nach dem 0:2 in Sontheim steht die Mannschaft bei 25 Punkten und braucht fast schon ein kleines Wunder. Nun kommt ausgerechnet TSV Köngen, der mit zwei starken Siegen gegen Waldstetten und Bernhausen auf 52 Punkte geklettert ist und nur noch zwei Punkte hinter Ehningen liegt. Die Rollenverteilung ist also klar, die Nervosität aber ebenfalls. Köngen darf sich im Titelrennen keinen Fehltritt erlauben und wird mit viel Entschlossenheit anreisen. Plattenhardt wiederum kann sich nur mit einem Heimsieg noch ernsthaft neue Hoffnung verschaffen. Gerade solche Konstellationen machen späte Saisonspiele gefährlich: einer muss, der andere darf eigentlich auch nicht stolpern. ---

Dieses Spiel trägt den Geruch des Abstiegskampfs. SC Geislingen hat mit dem 2:1 in Neuhausen einen wichtigen Sieg geholt und sich auf 32 Punkte verbessert. TV Echterdingen verlor trotz drei eigener Tore 3:5 gegen Sindelfingen und steht bei 30 Punkten. Beide Teams wissen, dass in dieser Tabellenregion jeder direkte Vergleich doppelt zählt. Für Geislingen ist es die Chance, den Abstand nach unten weiter zu vergrößern. Echterdingen könnte mit einem Auswärtssieg dagegen einen direkten Konkurrenten wieder einfangen oder unter Druck setzen. Viel enger kann eine Partie kaum am Tabellenboden kleben. Es dürfte kein schönes, aber ein hochintensives Spiel werden, in dem jeder Ball spürbar nach Bedeutung aussieht. ---

SV Waldhausen verlor in Bad Boll knapp mit 1:2 und blieb bei 43 Punkten. Nach oben ist noch etwas möglich, nach unten aber auch noch nicht alles abgeschlossen. Genau deshalb ist dieses Heimspiel gegen FV Spfr Neuhausen wichtiger, als es auf den ersten Blick aussieht. Ein Sieg würde vieles beruhigen. Neuhausen kommt nach der 1:2-Heimniederlage gegen Geislingen mit wachsender Unruhe. Mit 35 Punkten steht die Mannschaft nur bedingt stabil, zumal der Blick nach unten weiter unangenehm bleibt. Für die Gäste wäre ein Punktgewinn schon wertvoll, ein Auswärtssieg könnte den Knoten lösen. Waldhausen will dagegen zeigen, dass diese Mannschaft mehr ist als nur Teil des grauen Mittelfelds. ---

So., 24.05.2026, 15:00 Uhr MTV Stuttgart MTV Stgt SV Böblingen SV Böblingen 15:00 PUSH

MTV Stuttgart hat mit dem 3:1 in Waldstetten ein starkes Lebenszeichen gesendet und sich auf 27 Punkte verbessert. Die Lage bleibt kritisch, aber nicht hoffnungslos. Zuhause gegen SV Böblingen bietet sich nun die Chance, weiter Boden gutzumachen. Gerade nach dem Sieg zuletzt dürfte der Glaube in der Mannschaft wieder deutlich größer sein. Böblingen verlor daheim 0:1 gegen Eislingen und steht bei 38 Punkten. Das ist ein Polster, aber noch kein Freifahrtschein. Der User-Hinweis, dass bis Rang neun noch Abstiegsangst herrscht, gibt dieser Partie zusätzliche Schärfe. Böblingen will nicht tiefer hineingezogen werden, MTV Stuttgart braucht jeden Erfolg. Das verspricht ein zähes, emotionales Spiel. ---

So., 24.05.2026, 15:00 Uhr GSV Maichingen Maichingen TSGV Waldstetten Waldstetten 15:00 PUSH

Für GSV Maichingen war das 1:7 in Ehningen ein schwerer Schlag. Mit 36 Punkten steht die Mannschaft in einer Zone, in der der Blick nach unten unangenehm bleibt. Nun kommt mit TSGV Waldstetten ein Gegner, der ebenfalls angeschlagen ist. Die 0:2-Niederlage im Nachholspiel in Köngen und das 1:3 gegen MTV Stuttgart haben Waldstetten im Aufstiegsrennen hart getroffen. Gerade deshalb ist diese Partie hochinteressant. Waldstetten braucht einen Sieg, um im Rennen um die Spitze nicht endgültig an Boden zu verlieren. Maichingen dagegen will nach dem Debakel eine Reaktion zeigen und sich von der Gefahrenzone fernhalten. Beide Mannschaften stehen unter Druck, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Genau das macht diese Begegnung so explosiv.