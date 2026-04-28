Shalaj: »Spielen aktuell sehr ergebnisorientiert« Der SV Türk Gücü Straubing braucht noch maximal zwei Siege aus den drei restlichen Partien, um die Meisterschaft in der Bezirksliga West dingfest machen zu können von Thomas Seidl · Heute, 11:25 Uhr · 0 Leser

Der SV Türk Gücü Straubing hat im Meisterschaftsrennen der Bezirksliga West alle Trümpfe in der Hand – Foto: Charly Becherer

Die Rechnung ist relativ simpel: Gewinnt der SV Türk Gücü Straubing zwei seiner drei verbleibenden Partien, steht der Klub vom Uferweg als Meister der Bezirksliga West steht. Alles spricht für den Primus, der 2026 noch ungeschlagen ist und die Duelle gegen die Titelmitkonkurrenten FC Ergolding und ATSV Kelheim im Frühjahr beide siegreich gestalten konnte.

"Es gibt nicht viel zu meckern. Wir haben nach der Winterpause 22 von 24 möglichen Punkten geholt und erst zwei Gegentore kassiert. Vorne haben wir viel Qualität und machen eigentlich immer unsere Buden", bilanziert TG-Spielercoach Asllan Shalaj, der auf dem grünen Rasen eine neue Rolle eingenommen hat. "Ich spiele schon die komplette Frühjahrsrunde Innenverteidiger. Das ist zwar nicht meine Lieblingsposition, aber als Trainer stelle ich mich selbstverständlich in den Dienst der Mannschaft und bisher funktioniert es gar nicht so schlecht", schmunzelt der 29-Jährige, dessen Truppe ihren Spielstil etwas geändert hat. "Wir spielen aktuell sehr ergebnisorientiert. Weniger Spektakel, dafür wesentlich disziplinierter. Technisch hochwertiger Fußball ist in den vergangenen Wochen ohnehin kaum möglich gewesen, da die Plätze fast nirgends gut waren. In Kelheim und daheim gegen Falkenberg haben wir aber richtig ansehnlich gespielt. In Simbach am Inn und Plattling hingegen sehr schwach. Wir haben aber aus diesen beiden Partien vier Punkte geholt und wenn man schlechte Spiele nicht verliert, kann man etwas erreichen ", meint der Standardspezialist.











Am Sonntag kommt der abstiegsbedrohte TV Geisenhausen in die Gäubodenstadt. Am Vortag muss der Rangzweite FC Ergolding beim heimstarken FC Simbach ran. Verlieren die Heckner-Schützlinge, kann am Sonntag schon die Meisterschaft entschieden werden. "Ergolding hat eine Top-Truppe, die den Druck auf uns hoch hält. Daher glaube ich nicht, dass die noch etwas liegen lassen werden, auch wenn es in Simbach brutal schwer zu spielen ist. Wir müssen so oder so auf uns schauen und unsere Hausaufgaben machen", betont Shalaj, der einen gelassenen Eindruck macht: "Unsere Ausgangsposition ist richtig gut. Wir müssen in Ruhe unser Ding durchziehen und können uns theoretisch sogar noch einen Ausrutscher erlauben. Unser Fokus liegt aber einzig und allein auf Geisenhausen. Wenn wir unser Heimspiel gewinnen, steigen unsere Chancen weiter. Daher werden wir alles daran setzen, am Sonntag drei Punkte zu holen."